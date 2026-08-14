El secreto de una pareja para conseguir el retiro antes de los 40: “Llevamos el almuerzo al trabajo durante 10 años y pudimos jubilarnos”

Mientras para muchas personas la jubilación supone esperar hasta después de los 60 años, Alan y Katie Donegan se propusieron abandonar el mercado laboral mucho antes. Para conseguirlo, durante una década modificaron todos sus hábitos de consumo y llevaron adelante un estricto plan de ahorro que les permitió alcanzar la independencia financiera.

La estrategia incluyó decisiones que podían parecer extremas. Durante los inviernos en el sur de Inglaterra, por ejemplo, evitaban encender la calefacción y preferían utilizar varias capas de ropa y bolsas de agua caliente para combatir las bajas temperaturas.

“No era sufrimiento, era estrategia”, explicó Alan, actualmente de 40 años. Junto con Katie, de 35, consiguió retirarse hace siete años después de aplicar una filosofía basada en reducir al mínimo los gastos e invertir la mayor cantidad posible de sus ingresos.

Katie y Alan Donegan pudieron jubilarse cuando él tenía 40 años y ella 35 Alan Donegan

Una de las principales reglas que adoptaron fue evitar gastar dinero en aquello que podían resolver por sus propios medios. Dejaron de comer habitualmente afuera, reutilizaron objetos que otras personas descartaban y llevaron todos los días su propia comida al trabajo.

“Llevamos el almuerzo al trabajo durante 10 años y pudimos jubilarnos”, aseguró Alan. Solo mediante ese hábito, la pareja calcula que consiguió ahorrar alrededor de 53.000 dólares a lo largo de una década.

Sin embargo, preparar el almuerzo en casa era apenas una parte de un plan mucho más amplio. Cada gasto era evaluado en función de un objetivo: acumular suficiente capital para que las inversiones pudieran sostener su estilo de vida sin depender de un salario.

En la actualidad disfrutan de recorrer el mundo juntos (Foto: Instagram @thedonegans)

La meta que se habían fijado era alcanzar un millón de libras esterlinas, equivalentes a unos 1,3 millones de dólares. Una vez conseguido ese patrimonio invertido, dejaron sus respectivos empleos y comenzaron una jubilación muy diferente a la tradicional.

Los Donegan forman parte del movimiento Financial Independence, Retire Early (FIRE), que en español significa “Independencia Financiera, Jubilación Anticipada”. Esta filosofía propone alcanzar la libertad financiera mediante altas tasas de ahorro, inversiones y un nivel de gastos considerablemente inferior a los ingresos.

La lógica detrás del método es sencilla: gastar menos durante los años de mayor actividad laboral para invertir la diferencia y conseguir que ese capital genere ingresos suficientes para vivir. De esta manera, sus seguidores buscan dejar de depender de un empleo mucho antes de alcanzar la edad jubilatoria convencional.

Lo que años atrás era una filosofía seguida por una comunidad reducida se convirtió en un fenómeno internacional, con cientos de miles de personas que intercambian estrategias y experiencias en foros y redes sociales.

El modelo, sin embargo, no resulta accesible para todos. Los elevados costos de vivienda, la inflación y la capacidad de ahorro de cada persona son algunos de los factores que pueden dificultar la posibilidad de acumular el capital necesario para retirarse de manera anticipada.

¿Qué es el movimiento FIRE y cómo funciona?

Dentro del propio movimiento existen diferentes maneras de alcanzar la independencia financiera. No todos sus seguidores aplican un nivel de austeridad tan estricto como el de los Donegan.

Amy Minkley, una docente estadounidense, consiguió retirarse a los 44 años después de trabajar en colegios internacionales de Asia. Su estrategia también estuvo basada en reducir los gastos, prescindir de determinados lujos y compartir vivienda mientras residía en destinos con un costo de vida más bajo.

Amy Minkley trabajó en el extranjero como maestra antes de jubilarse a los 44 años Amy Minkley

“Gastá menos de lo que ganás, invertí la diferencia y dale tiempo a tu dinero para que crezca”, resumió Minkley sobre el método que le permitió alcanzar la independencia financiera. Actualmente reside en Bali y financia su estilo de vida a partir de los ahorros acumulados durante sus años de trabajo.

También existen alternativas menos estrictas, como el denominado “Barista FIRE”, que consiste en acumular suficientes inversiones para cubrir una parte importante de los gastos y mantener, al mismo tiempo, un empleo de jornada reducida para completar los ingresos.

Sarah Coles, de la plataforma financiera AJ Bell, considera que este tipo de alternativas o la decisión de incrementar progresivamente el porcentaje destinado al ahorro cada vez que aumenta el salario pueden resultar más realistas que adoptar una austeridad extrema.

Algunas de las ideas de FIRE pueden aplicarse a la vida de la mayoría de las personas Getty Images

A su vez, algunos especialistas advierten que perseguir la jubilación anticipada exclusivamente a través de restricciones puede tener consecuencias en otras áreas de la vida. Carol Schleif, estratega de BMO Private Wealth, planteó que concentrarse únicamente en acumular dinero podría implicar resignar experiencias, vínculos o bienestar durante los años de ahorro. “Si te jubilás pronto pero carecés de amistades o un propósito, cabe preguntarse si realmente vale la pena”, sostuvo.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo de la BBC firmado por Alice Kantor.