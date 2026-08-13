Supercentenaria: tiene 115 años, es la tercera mujer más longeva del planeta y confirmó la receta que la mantuvo sana siempre

Lucía Laura Sangenito batió varios récords en su país, Italia, desde ser la mujer más longeva allí hasta posicionarse como la persona más anciana del planeta en el puesto número 36. En diferentes entrevistas que ofreció a medios de comunicación, se atrevió a describir sus hábitos saludables. Ahora, con 115 años, su familia confirmó qué receta la mantuvo sana siempre.

Sangenito nació el 22 de noviembre de 1910. En 1939 contrajo matrimonio y tuvo cuatro hijos, de los cuales dos murieron después de nacer. Es oriunda de Sturno, en la región de Campania, sitio donde trabajó como jornalera y partera hasta el momento de su retiro.

Nonna Laurina, como le dicen en Italia, tiene 115 años y es la tercera mujer viva más longeva del planeta (Fuente: LongeviQuest)

Sangenito proviene de una familia longeva; su madre murió a los 101 años, según especificó el sitio LongeviQuest, y cuando alcanzó los 110 años, dijo al diario digital Ottopagine: “Hice muchos sacrificios… Estoy feliz con mi vida; incluso si muriera de inmediato, estaría feliz por lo que viví. Siempre damos gracias a Dios. Hago lo que Él quiere. Él me dio estos años y los estoy aprovechando”.

Laura sobrevivió a dos guerras mundiales, la gripe española y la pandemia de coronavirus. Participó en un hecho importante para su país cuando el 2 de junio de 1946 votó a favor de instaurar la República de Italia y abandonar el sistema monárquico.

Entrevista a Lucía Laura cuando tenía 108 años - Ottopagine

El secreto de Lucía Laura Sangenito para ser longeva

De acuerdo a La Cucina Italiana, “nonna Laurina” —como se la conoce en Italia— come un poco de todo. Lo hace despacio y con moderación; siempre lo hizo así, recordaron sus familiares. Solo hay dos cosas a las que no renuncia: las verduras y el caldo nocturno.

“No bebo vino, así que sigo siendo bastante fuerte”, llegó a decir en una entrevista y aseguró que actualmente no come dulces. Además, sostuvo que su secreto tal vez resida en una única filosofía: “vivir la vida como viene”.

El secreto de Lucía reside en comer verduras, un caldo en la noche y rezar (Fuente: LongeviQuest)

A sus 108 años, Sangenito se fracturó tras una caída y recibió una cirugía de fémur. Desde entonces no camina con tanta frecuencia. Pese a este presente, tiene una rutina que repite cada día: Reza, escucha programas religiosos en la radio y los ve en la televisión. Cuando puede, asiste a misa.

La mujer no sigue ninguna regla específica, dijo R1 Italia; a veces se despierta a las ocho y otras veces a las nueve. Sin embargo, en muchas ocasiones se queda en la cama hasta el mediodía y come cualquier cosa cuando tiene hambre.

A sus 108 años Lucía tuvo una fractura, pero eso no le impidió continuar con su rutina (Fuente: LongeviQuest)

La abuela italiana tenía, al momento de cumplir 110 años, dos nietos y tres bisnietos. El 17 de noviembre de 2023, tras el fallecimiento de Domenica Ercolani, de 113 años, se convirtió en la segunda persona viva más longeva de Italia, después de Claudia Baccarini.

A los 108 años, Lucía Laura se convirtió en la persona viva más longeva de la región de Campania y actualmente es la tercera mujer con vida más anciana de Europa y de todo el planeta, después de Ethel Caterham de Inglaterra y Naomi Whitehead de los Estados Unidos.