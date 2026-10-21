El secreto detrás de la tapa del aceite que todos tiran y pocos saben utilizar correctamente

Las redes sociales funcionan hoy como una fuente constante de descubrimientos domésticos, especialmente cuando se trata de elementos cotidianos que utilizamos de forma incorrecta. Recientemente, un usuario en la cuenta de TikTok Foodies compartió un video sobre el uso real de la lengüeta extraíble que traen los envases de aceite.

Muchos consumidores suelen desechar esta pieza al abrir la botella por primera vez, sin notar que tiene un propósito específico para el control del contenido. Según se observa en el clip, el componente no debe ser descartado, sino reutilizado para mejorar la salida del aceite al momento de servirlo en las sartenes o recipientes.

Enseñó cómo usar la tapa del aceite y deslumbró a todos

El procedimiento consiste en retirar el enganche de plástico y colocarlo nuevamente en la apertura, pero de manera invertida. Al realizar esta acción, el usuario logra un flujo mucho más preciso y controlado. Este ajuste impide que el aceite salga en grandes cantidades, lo cual evita que la comida se arruine por un exceso de materia grasa durante la cocción.

La explicación se viralizó rápidamente entre los seguidores de la cuenta, quienes manifestaron su sorpresa ante este sencillo pero efectivo truco de cocina. “¿Entonces no tengo que lidiar con todo el asunto del glug glug?”, consultó un usuario ante la posibilidad de verter el producto de manera uniforme. Otro espectador lamentó no conocer la técnica antes, al comentar: “¡Por qué no vi esto hace cinco minutos, acabo de tirar el mío!”. Muchos coincidieron al señalar: “Así que he estado viviendo una mentira toda mi vida”.

La tapa interna del aceite sirve para que no se vuelque el contenido (Fuente: Tiktok/@foodie)

Este hallazgo pone de manifiesto cómo muchos productos de consumo masivo incluyen mecanismos diseñados para facilitar su uso diario que pasan inadvertidos.

La reutilización de esta pequeña solapa plástica se presenta como una alternativa práctica para quienes buscan mayor precisión en sus preparaciones culinarias y pretenden evitar el desperdicio innecesario. Los consejos sobre herramientas y utensilios de cocina continúan despertando el interés de las audiencias digitales, ya que ofrecen soluciones rápidas para problemas habituales dentro del hogar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.