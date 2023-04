Mostró para qué sirve la tapa del aceite que todos tiran y nadie lo puede creer: “Viví en una mentira”

escuchar

Las redes sociales están colmadas de secretos y consejos sobre gastronomía, en especial cuando se trata de los embalajes de ciertos productos que consumimos a diario sin saber que los estamos abriendo mal. Ahora, en una reconocida cuenta de TikTok, enseñaron para qué sirve realmente la tapa de la botella de aceite y todos alucinaron con la respuesta.

Enseñó cómo usar la tapa del aceite y deslumbró a todos

En el perfil de Foodies aparecen diferentes videos con recomendaciones culinarias, recetas y hasta impresionantes procesos de elaboración de platos típicos del mundo. Además de toda esa información, también existen los tips de cómo utilizar algunos utensilios de cocina o envases que contienen a los alimentos. En esta ocasión, un usuario mostró para qué sirve la lengüeta extraíble de la botella de aceite y al instante su explicación se viralizó.

En general, las personas suelen retirar la lengüeta y solo dejan la tapa superficial de la botella, pero en este caso, el usuario indicó que no se debe tirar, sino que es posible despegarla y volverla a dejar en la misma posición en la que llegó, aunque “de cabeza”. De esta manera se evita que el aceite salga en gran cantidad y que, en definitiva, la comida termine por arruinarse.

Según se enseñó en el video, la persona retiró el enganche de la solapa y luego la unió nuevamente, pero esta vez de forma invertida, para que quede libre un espacio. Más tarde lo puso en práctica y sorprendió a los seguidores de Foodie, que quedaron atónitos con el consejo. “¿Entonces no tengo que lidiar con todo el asunto del glug glug?”; “¡Por qué no vi esto hace cinco minutos, acabo de tirar el mío!”; “Así que he estado viviendo una mentira toda mi vida”, fueron algunas de las reacciones plasmadas en la sección de comentarios.

De este modo, un simple plástico pequeño es de gran importancia para desarrollar todo tipo de recetas que contengan aceite y no terminar en un gran exceso del mismo. Gracias a este consejo, quedó en evidencia que muchos de los productos que consumimos a diario cuentan con este tipo de “secretos” extras diseñados para su máximo aprovechamiento.

¿Cómo se debe actuar si se te moja el celular?

Si de consejos útiles se trata, como el anterior, el siguiente será de relevancia para quienes consideran importante mantener el teléfono a resguardo.

El celular es uno de los inventos más novedosos e importantes que se dieron en su momento. El hecho de poder comunicarnos, pese a las largas distancias que nos separan, es sin duda un gran beneficio para la humanidad. Sin embargo, su fragilidad es uno de los aspectos negativos que tienen actualmente. Por ejemplo, cuando el smartphone se moja es muy difícil que siga funcionando.

Según señaló El Comercio, si tu celular cae en el agua, deberás reaccionar rápidamente. Si luego de mojarse luce apagado, no debés forzarlo a prenderlo porque corrés el riesgo de que generes un corto circuito en el sistema. Esto último sería un problema mucho mayor de resolver.

Lo más recomendable es desarmar el celular hasta lo que puedas Xataka

Si se diera una situación opuesta, y tu móvil todavía luce prendido, te aconsejamos que lo apagues y ya no trates de encenderlo. Lo otro que debés hacer es secar rápidamente los botones.

Ahora, lo más recomendable es desarmar el celular hasta lo que puedas. Separá la memoria externa, la tarjeta SIM y la batería, si es que te lo permite. No fuerces ninguna pieza a salir. Para secarlo te pedimos que no uses secadoras. Solamente debés recurrir a las toallas o un papel absorbente para poder secar los bordes del celular. Este proceso hazlo de manera paciente y con mucha suavidad, porque podés dañar más el móvil.

