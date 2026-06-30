El truco casero con bicarbonato de sodio y pasta dental que deja los vidrios relucientes

Los trucos caseros continúan ganando popularidad como una alternativa práctica para mantener distintos espacios del hogar en buenas condiciones sin recurrir a productos específicos de limpieza. Con ingredientes que suelen estar disponibles en cualquier casa, muchas personas optan por preparar mezclas sencillas que ayudan a resolver problemas cotidianos de manera rápida y económica.

Una de las combinaciones que más llamó la atención en el último tiempo es la de bicarbonato de sodio y pasta dental. Juntos forman una mezcla que puede resultar muy útil para limpiar superficies de vidrio, eliminar manchas difíciles y devolverles el brillo. Gracias a las propiedades levemente abrasivas del bicarbonato y a los agentes limpiadores presentes en la pasta de dientes, esta preparación permite remover suciedad adherida y dejar impecables elementos como mamparas de ducha, mesas de vidrio, frascos y otras superficies de cristal.

¿Para qué sirve mezclar bicarbonato de sodio con pasta dental?

La mezcla de bicarbonato de sodio y pasta dental puede convertirse en una gran aliada para la limpieza de superficies de vidrio. Su uso ayuda a desprender la suciedad acumulada, eliminar manchas persistentes, borrar huellas dactilares y marcas de dedos. También contribuye a devolver el brillo natural del cristal, por lo que resulta útil tanto para limpiar mamparas de ducha como para dejar impecables objetos pequeños de vidrio.

La mezcla de bicarbonato de sodio y pasta dental se volvió un popular truco de limpieza (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

Cómo preparar la mezcla

Para obtener esta pasta de limpieza solo se necesitan pocos ingredientes:

Una cucharada de bicarbonato de sodio.

Una pequeña cantidad de pasta dental, preferentemente de color blanco.

Agua, únicamente si es necesario ajustar la consistencia.

Lo recomendable es mezclar todos los ingredientes hasta lograr una preparación homogénea. Si queda demasiado espesa o muy líquida, puede corregirse agregando o reduciendo la cantidad de agua.

Cómo aplicarla correctamente

Para obtener mejores resultados, se aconseja seguir estos pasos:

Colocar una pequeña cantidad de la mezcla sobre una esponja suave.

Frotar la superficie de vidrio con movimientos circulares.

Dejar actuar entre uno y dos minutos.

Retirar los restos con un paño húmedo.

Finalizar secando con un paño de microfibra para potenciar el brillo.

Como medida de precaución, se recomienda utilizar guantes durante la limpieza, evitar el contacto de la mezcla con el rostro y manipularla con cuidado mientras se realiza el procedimiento.