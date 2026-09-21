El truco casero para eliminar las rayas de los lentes con solo dos ingredientes de cocina

Cuidar los lentes resulta fundamental para garantizar una visión clara y extender la vida útil de los cristales frente al uso diario. Con el paso del tiempo, el polvo, la grasa y pequeñas marcas deterioran la superficie óptica.

Aunque existen limpiadores comerciales en el mercado, una alternativa casera, económica y accesible emplea apenas dos productos presentes en la mayoría de los hogares argentinos: el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio.

Cómo limpiar los lentes

Según expertos esta combinación destaca por sus propiedades desinfectantes y su capacidad para disolver residuos minerales.

El vinagre blanco actúa como el componente principal para eliminar la grasa sin comprometer la integridad de los anteojos.

Mientras que el bicarbonato de sodio reduce las rayas superficiales mediante una acción de limpieza eficiente. La mezcla de ambos insumos forma un equipo insuperable para el mantenimiento cotidiano de los anteojos.

Paso a paso: cómo combinar los productos para limpiar los cristales

Para ejecutar este procedimiento, primero se debe preparar una base con partes iguales de vinagre blanco y agua en un recipiente pequeño. Esta proporción asegura que los recubrimientos especiales, como el antirreflejante o la protección UV, permanezcan intactos.

Luego, se incorpora una cucharadita de bicarbonato de sodio por cada taza de la mezcla. La reacción química genera una espuma suave que funciona como agente limpiador. El siguiente paso consiste en tomar un paño limpio de microfibra, sumergirlo en la solución y retirar el exceso de líquido.

Cómo cuidar los cristales de los lentes

El usuario debe frotar los lentes con movimientos suaves y circulares, siempre bajo la premisa de no ejercer presión excesiva para evitar daños en los cristales. Tras la limpieza, resulta necesario enjuagar los cristales bajo un chorro de agua tibia con el fin de eliminar cualquier residuo de la preparación. Finalmente, se recomienda secar los anteojos con un paño limpio y seco, evitando las toallas de papel o materiales ásperos que generan nuevas marcas.

Este proceso, además de devolver la claridad, protege los cristales ante el desgaste prematuro. La simplicidad del método convierte a esta práctica en una opción sumamente valorada para el cuidado doméstico de anteojos y gafas graduadas de uso cotidiano.