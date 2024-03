Escuchar

El próximo 28 de marzo se publicará el libro del periodista británico Alexander Larman, con el que saldrá a la luz cómo nació el amor entre Isabel II y Felipe de Edimburgo y cómo era parte de su relación en sus primeros años de casados; sin embargo, algo que ya llamó la atención es un fragmento compartido por Daily Mail, que relata la batalla que tuvo que enfrentar él con sus suegros, quienes lo consideraban rudo e inculto.

El príncipe Felipe con una falda escocesa con la reina y la princesa Ana

La familia real británica es una de las más importantes a nivel mundial y cada secreto y relación entre sus integrantes es motivo de noticia. En esta oportunidad, Alexander Larman publicará un libro en el que se describirán los primeros años de Isabel y Felipe como enamorados, pero, sobre todo, los problemas con los que tuvo que lidiar el duque luego de pedirle matrimonio a quien se convirtió en poco tiempo en la reina.

Según el fragmento compartido por Daily Mail, la mudanza a Clarence House supuso un alivio para el duque de Edimburgo en 1949, dos años después de su casamiento, ya que la vida en el Palacio de Buckingham era “muy sofocante” con el rey Jorge VI y la reina Isabel, según contó Lord Brabourne, marido de la prima de Felipe, Patricia Mountbatten.

Asimismo, tildó al secretario del rey, Sir Alan Tommy Lascelles, como “imposible” con Felipe. “Lo trataron como a un extraño. No fue muy divertido. Se rio, por supuesto, pero debió doler”, indicó Baruborurne y añadió: “Fueron sangrientos con él. No les agradaba, no confiaban en él y se notaba. Nada agradable”.

Jorge VI y la princesa Isabel

Además, en el libro se da a conocer cómo comenzó esta mala relación. “Fue la reina María quien destruyó la buena voluntad general en la fiesta en el jardín del Palacio de Buckingham, donde Felipe e Isabel hicieron su primera aparición oficial como pareja comprometida, en el verano de 1947. ‘Philip tiene mucha suerte de haber ganado su amor’, se la escuchó murmurar y los padres de Isabel se hicieron eco de esa opinión”, afirma el autor.

En un principio, al rey le había gustado Felipe, pero en un momento se preguntó si sería más seguro que se casara con un inglés, en vez de alguien, cuya madre era alemana y sus hermanas estaban casadas con nazis. “Las preocupaciones del rey Jorge VI sobre la idoneidad de Felipe para su hija estaban entre las muchas tensiones de la vida de un monarca que nunca había querido asumir la responsabilidad del papel que le había impuesto la abdicación de su hermano mayor Eduardo”, dice un fragmento del párrafo.

David Bowes-Lyon, hermano menor de la reina Isabel

No obstante, la consolidación de la relación se produjo recién en 1947, cuando Felipe fue invitado a unirse a la Familia Real, ocasión para que él le propusiera matrimonio a Isabel. Pero no fueron días fáciles, ya que tuvo que lidiar con las burlas del hermano menor de la reina, David Bowes-Lyon, quien lo odiaba y hacía todo lo posible para “envenenar” a su hermana contra el enamorado de su hija, tratándolo de bruto.

En el fragmento también se ve parte del maltrato de Tommy Lascelles a Felipe, a quien lo describió como “rudo, sin educación y probablemente no sería fiel”. Lo cierto es que a pesar de todas las piedras que tuvo en el camino, el amor entre Felipe e Isabel prevaleció por los años y ante las adversidades de la familia real.