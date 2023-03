Ella era monja y él sacerdote, pero dejaron los hábitos por un sentimiento que nunca escondieron

escuchar

Tomás Cam duró siete años en el seminario y Massiel Pereyra llevaba seis años en un convento. La pareja, que dejó los hábitos para iniciar una relación, ahora se dedican a subir contenido en las redes sociales y a contar su historia de amor.

La inusual forma en que se conocieron dejó a más de un usuarios impactado. Tomás se preparaba para ser padre; sin embargo, la vida le tenía preparado otro camino. ”“Yo salí del seminario después de siete años. Ella salió después de seis años en el convento”, publicó en las redes sociales.

Los jóvenes comentaron sus historias en TikTok - parte 2

El hombre estudió por 3 años filosofía y luego teología, clase en la que también estaba Pereyra. Y agregó: “Recuerdo haber hablado máximo, no sé, tres veces con ella en todos esos años. Realmente yo estaba súper enfocado en lo mío”.

La primera en dar un paso al costado en su forma de vida fue Massiel Pereyra. Un año después Tomás abandonó el sacerdocio. Tiempo después, la pareja se contactó por redes sociales y comenzaron a formalizar la relación.

“Todo realmente empezó cuando comenzamos a hablar. ¿No sé si alguna vez han visto esas películas donde la persona habla y la otra no la escucha sino que simplemente la contempla? Así me pasó a mí. Me encantó”, sostuvo.

Los jóvenes comentaron sus historias en TikTok - parte 1

“Y simplemente quise seguir escuchándola”, agregó en sus redes sociales. Ahora, Tomás Cam, registrado en TikTok como @tomascamr, tiene 60 mil seguidores y se lo ve feliz junto a su gran amor. ¿Le ganó el amor a la devoción?

El Tiempo (Colombia)