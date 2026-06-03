Empezó a volar en 1959: la asistente de vuelo más veterana de la industria de la aviación

3 de junio de 2026 10:58 6 ' minutos de lectura Escuchar Guardar Resumen Compartir Compartir LA NACION > Lifestyle

La cabina era angosta, el ruido de los motores llenaba el lugar y el avión apenas podía llevar a 24 pasajeros. No había pantallas individuales, ni puertas automáticas, ni aeropuertos que parecían ciudades. En ese entonces, volar tenía algo de hazaña: los pasajeros se vestían para subir a bordo, miraban por la ventanilla con una mezcla de fascinación y temor, y cada vuelo representaba una aventura.

Joan Prince Crandall tenía poco más de veinte años cuando caminó por primera vez por el pasillo de un Douglas DC-3 de la aerolínea Pacific Air Lines. Era 1959 y a las mujeres que hacían ese trabajo las llamaban azafata (stewardess), hoy se las conoce como tripulante de cabina o auxiliar de vuelo. Desde entonces, vio pasar casi toda la historia moderna de la aviación comercial: los aviones a hélice, la llegada de los jets, los uniformes que cambiaron con las décadas, las fusiones entre compañías y una profesión que dejó de ser solo sinónimo de glamour para convertirse en una pieza clave de la seguridad aérea.

Más de seis décadas después de aquel primer vuelo, Crandall sigue ocupando un lugar único en la industria. Delta Air Lines la presenta como su tripulante de cabina más antigua y la CNN -en un reciente perfil sobre su historia- asegura que estaría planeando su retiro. Su increíble trayectoria es también el testimonio de cómo evolucionó una profesión que cambió de nombre, imagen y responsabilidades a lo largo del tiempo.

Joan Prince Crandall comenzó a volar en 1959, durante décadas, la profesión estuvo marcada por exigencias de imagen, edad y estado civil que hoy resultarían impensables

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El mundo detrás del uniforme

Crandall llegó a la industria atraída por la promesa de mundo que ofrecía ese trabajo. En aquellos años, ser azafata significaba viajar, conocer nuevas ciudades, vestir un uniforme impecable y formar parte de una experiencia que todavía no era cotidiana para la mayoría de los pasajeros. Volar conservaba algo de ceremonia, y las mujeres que trabajaban a bordo eran parte de esa escena: debían transmitir calma, elegancia y seguridad.

Sin embargo, detrás de esa imagen glamorosa también había disciplina, exigencias y reglas que hoy resultarían impensables. En los años cincuenta y sesenta, muchas aerolíneas buscaban mujeres jóvenes, solteras, sin hijos, con determinada altura y peso, y una apariencia considerada impecable. Algunas compañías controlaban el maquillaje, el peinado, el uniforme y hasta la silueta.

En más de seis décadas, Crandall vio cómo el viaje en avión pasó de ser una ceremonia a convertirse en parte de la rutina del mundo moderno

“Las aerolíneas querían mujeres jóvenes con una apariencia glamorosa”, recordó Crandall a la CNN.

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Para muchas, ese trabajo era una etapa breve, un paréntesis antes del matrimonio o de otra vida posible. Crandall, en cambio, se quedó y lo que empezó como una puerta de entrada al mundo se convirtió en una carrera de toda la vida.

Su recorrido comenzó en Pacific Air Lines, una compañía regional de la costa oeste de Estados Unidos. Con el tiempo, la empresa fue absorbida y transformada por una sucesión de fusiones: primero Air West, luego Hughes Airwest, más tarde Republic Airways, después Northwest Airlines y finalmente Delta.

Crandall cambió de uniforme, de logo, de aviones y de procedimientos, pero siguió haciendo el mismo trabajo esencial: recibir pasajeros, acompañarlos durante el vuelo y estar preparada para actuar si la calma de la cabina se alteraba.

Delta reunió a Joan Prince Crandall con Alise Broussard, una de sus auxiliares más nuevas, para mostrar dos generaciones de una misma profesión

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Con los años, aquella imagen asociada al glamour fue dejando paso a una definición mucho más precisa del oficio. Los tripulantes de cabina pasaron a ser reconocidos como personal clave de seguridad: entrenados para evacuar aviones, asistir a pasajeros descompensados, detectar situaciones de riesgo, contener crisis y tomar decisiones rápidas.

La historia de Crandall resume esa transformación. “Esa fue mi carrera: pasar de stewardess a tripulante de cabina”, dijo a CNN. Empezó en una época en la que el uniforme era parte del encanto de volar y se retira en una era en la que el entrenamiento, los protocolos y la capacidad de respuesta están en el centro de la profesión.

Cuando el cielo cambió de velocidad

Uno de los grandes cambios que Crandall vio desde la cabina fue la llegada de los jets. Venía de los aviones a hélice, de cabinas pequeñas y motores ruidosos, cuando la industria empezó a volar más alto, más rápido y con más pasajeros. Las rutas se ampliaron, los tiempos se acortaron y viajar dejó de ser un acontecimiento reservado para pocos.

Ella recordó esa transformación con una frase simple: “Más alto, más rápido, más suave, más asientos”. Para alguien que había empezado en un Douglas DC-3 de apenas 24 lugares, el salto fue enorme.

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Crandall es la tripulante más veterana de Delta

También cambiaron los pasajeros. Crandall vio pasar de quienes se vestían especialmente para volar a viajeros con auriculares, celulares y boarding pass en la pantalla. Los aeropuertos se volvieron enormes y el vuelo, que antes tenía algo de ceremonia, pasó a ser parte de la rutina del mundo moderno.

En ese recorrido, su trabajo también cambió. La imagen glamorosa de la azafata dio paso a una profesión más técnica y exigente, centrada en la seguridad, los protocolos y la capacidad de actuar rápido ante una emergencia.

En un video reciente publicado por Delta por el Día Internacional del Tripulante de Cabina, Crandall aparece junto a Alise Broussard, una de las auxiliares más nuevas de la compañía. Cuando la joven le preguntó cuál había sido su vuelo favorito, no eligió una ruta turística ni una ciudad soñada. Recordó un viaje CRAF, un vuelo militar hacia Frankfurt. Llegaron al aeropuerto a medianoche para recoger a 220 refugiados afganos que dejaban su país para siempre y viajaban a Estados Unidos en busca de seguridad. “Ese fue mi favorito”, dijo.

En el video de Delta, Crandall recordó como su vuelo favorito una misión militar que trasladó a refugiados afganos hacia Estados Unidos

La conversación también dejó ver cómo el trabajo le fue cambiando la mirada sobre el mundo. Cuando le preguntaron cuál era su ciudad favorita, Crandall admitió que durante mucho tiempo creyó tener una respuesta clara. “Antes pensaba que era París, y París es fabulosa, por supuesto, pero ahora estuve en otros lugares y es difícil reemplazar a Mumbai, Londres, Tokio o incluso Beijing. Así que es difícil decirlo. Fue cambiando con el tiempo”, contó.

Una vida en el aire

La trayectoria de Crandall la ubica junto a otras leyendas de la aviación comercial. Una de ellas fue Bette Nash, la auxiliar de vuelo de American Airlines que durante años fue reconocida por Guinness World Records por tener una de las carreras más largas de la profesión. Nash comenzó a volar en 1957 y murió en 2024, a los 88 años, cuando todavía seguía vinculada a la compañía. Su caso tuvo una particularidad: nunca llegó a retirarse formalmente.

La carrera de Crandall la emparenta con otras figuras históricas de la aviación, como Bette Nash, la auxiliar de vuelo de American Airlines que trabajó durante casi 67 años y murió en 2024, a los 88

En el caso de Crandall, el retiro marca una última escala real: el cierre de una carrera que empezó cuando volar era excepcional y termina en un mundo donde millones de personas cruzan el cielo todos los días casi sin pensarlo.

Después de más de seis décadas en el aire, Joan Prince Crandall todavía encuentra placer en volver a subir a un avión