Qué es el “Sleep divorce” y por qué cada vez más famosos se unen a esta tendencia

Dormir en camas o habitaciones separadas, práctica bautizada como sleep divorce o “divorcio de dormitorio”, gana espacio en las conversaciones sobre bienestar. Aunque el término sugiere una fractura en la relación, el concepto dista mucho de una crisis sentimental. Por el contrario, responde a una decisión consciente que busca priorizar un descanso de calidad, elemento clave para la salud física y mental.

Roncar afecta a la persona que padece la alteración y a quienes lo acompañan Freepik

Pero no se trata de un fenómeno nuevo. A inicios del siglo XX, las clases altas y la realeza mantenían dormitorios individuales por higiene y confort. La posterior urbanización y el achicamiento de las viviendas masificaron la cama matrimonial. Hoy, la costumbre antigua regresa con fuerza, sobre todo entre las generaciones más jóvenes. Encuestas médicas señalaron que un porcentaje alto de millennials adopta esta dinámica, ya que cuestiona mandatos sociales antiguos y valora el descanso reparador por encima de las costumbres heredadas.

Historiadores plantean que antiguamente era común que las parejas durmieran en habitaciones separadas Getty Images

Celebridades internacionales dieron visibilidad a esta postura. Cameron Diaz manifestó públicamente su apoyo a la normalización de las habitaciones separadas para garantizar un descanso óptimo. Por su parte, la actriz Kaley Cuoco reveló que en su caso transformó la relación para bien, al evitar molestias nocturnas por horarios de trabajo y la presencia de sus mascotas. Asimismo, figuras como Gwyneth Paltrow, Sarah Paulson y Olivia Wilde manifestaron interés o adopción de dinámicas similares, al defender que este espacio propio preserva la individualidad y fortalece la convivencia diaria.

Poco a poco, la mirada ajena pierde peso y la gente entiende que compartir colchón todas las noches no garantiza el amor verdadero. Hoy muchas parejas eligen la comodidad antes que cumplir con un mandato antiguo sin sentido. Así, tener un cuarto propio pasa de ser un motivo de sospecha o distanciamiento a una decisión inteligente que cuida a ambas partes.

Los especialistas afirmaron que las personas reportan un mejor descanso al dormir solos

La ciencia respalda los beneficios de esta elección. Un descanso inadecuado debilita el sistema inmune, altera la regulación metabólica y perjudica el estado de ánimo. Al dormir en camas o cuartos independientes, cada persona personaliza su entorno: elige la firmeza del colchón, regula la temperatura de la estancia, mantiene sus horarios de lectura y evita las interrupciones causadas por ronquidos o movimientos bruscos. Especialistas en salud afirman que la falta de sueño constante reduce la empatía, dificulta la resolución de conflictos y desgasta la paciencia en la pareja. Así, un buen reposo fortalece la salud general y mejora la comunicación afectiva.

No obstante, esta tendencia plantea ciertos desafíos. La principal preocupación es la eventual pérdida de momentos de intimidad o charlas espontáneas al final de la jornada. Además, estudios psicológicos sugieren que la presencia nocturna del cónyuge brinda seguridad emocional a personas con estilos de apego inseguro. La clave radica en comprender que no existe una regla universal: dormir juntos o separados no garantiza ni arruina un vínculo por sí solo.

En definitiva, el sleep divorce deja de lado los tabúes del pasado. Lejos de señalar un distanciamiento afectivo, surge como una herramienta práctica para resolver incompatibilidades de horario, hábitos y ritmos biológicos. Quienes eligen esta alternativa demuestran que el verdadero secreto de una relación duradera reside en el respeto a las necesidades individuales, donde la salud y un sueño profundo constituyen el pilar fundamental del amor en pareja.