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En fotos. Desde la reina Máxima a una princesa japonesa, la realeza desembarca en el Mundial 2026
Los representantes de la realeza viajaron especialmente a la Copa del Mundo para alentar a sus seleccionados
23 de junio de 2026
11:49
1
minuto de lectura
'
Para LA NACION
Paula Ikeda
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La princesa Takamado, la reina Máxima y la princesa Ingrid
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La reina Máxima y el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos junto a su hija menor, la princesa Ariane, presentes en Houston, Texas, para ver el partido de su selección contra Suecia
En el Houston Stadium, los reyes saludaron a la hinchada junto a Gianni Infantino, presidente de la FIFA
LARS BARON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA
Países Bajos le ganó a Suecia 5-1. Tras el partido, la selfie en el vestuario junto al defensor Virgil van Dijk
La foto de los reyes y de la princesa Ariane en los vestuarios: tras un empate frente a Japón, ante la presencia de los Orange, Países Bajos logró la primera victoria en el Mundial al golear a Suecia por 5-1
Festejos de los reyes de Países Bajos con el plantel de Curacao
Fue una jornada doble para la Familia Real, ya que por la tarde asistieron al histórico 0-0 de Curazao ante Ecuador en el Arrowhead Stadium, en la ciudad de Kansas. El empate significó para los caribeños el primer punto en la historia de los Mundiales. Antigua colonia neerlandesa, Curazao hoy es un país autónomo aunque sigue formando parte del Reino de los Países Bajos
@thebluewaveffk
Festejos de los reyes de Países Bajos
Festejos de los reyes de Países Bajos
Los reyes de Países Bajos celebran el empate de Curacao
El toque de color también se dio tras al partido. “Les presento a Neri Pumpido, Campeón del Mundo en con México 86″, les indicaron a los reyes en inglés. “Hola, ¿qué tal?“, lo saludó la reina en castellano. "¿Cómo te va?“, le respondió informalmente Pumpido a la reina nacida en Argentina. En el inicio de la Copa del Mundo de 2026, la FIFA le rindió un homenaje especial en México, celebrando el 40° aniversario de la histórica gesta en el Estadio Azteca
El saludo del campeón en México 86, Neri Pumpido, a los reyes Guillermo Alejandro y Máxima de los Países Bajos
Recién llegados, la princesa Ingrid Alexandra y el príncipe Sverre Magnus de Noruega debutaron en su primer viaje internacional hacia los Estados Unidos. Asistieron al emocionante partido donde Noruega le ganó 3-2 a Senegal
@destnorskekongehus
Los hermanos celebran en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Hoy los príncipes visitarán la escuela de fútbol de TINE en Gjøa Youth Soccer, en Brooklyn. Ingrod Alexandra está segunda en la línea de sucesión al trono noruego detrás de su padre, el príncipe Haakon Magnus
@destnorskekongehus
La hinchada de Noruega
Los príncipes de Noruega en el mundial de futbol 2026
La familia real de Jordania también viajó a apoyar a su Selección. En el segundo partido disputado por el equipo, se lo vio al rey Abdullah II junto a su hijo, el príncipe heredero Al Hussein, la princesa Rajwa y su nieta de dos años, Imán de Jordania
@rhcjo
El rey Abdullah II en el partido de Jordania vs. Argelia en San Francisco Bay Area Stadium. Una ocasión histórica ya que es la primera vez que Jordania logra participar de la Copa del Mundo
@rhcjo
El rey Abdullah II celebró la victoria de su seleccionado que se impuso por 2 a 1 ante Argelia. Su próximo rival será Argentina, el sábado 27
@rhcjo
Patrona de la selección japonesa, los Samurai Blue, la princesa Takamado del Japón viajó a México para asistir al partido N° 1.000 del Mundial: Japón-Túnez
@fwc26monterrey
En el marco de su visita a México, la representante de la Casa Imperial japonesa protagonizó distintos actos protocolares: "Visita oficial a Nuevo León de su Alteza Imperial, la Princesa Hisako de Takamado de Japón al Museo La Milarca. La princesa es la Patrona Honoraria de la Asociación Japonesa de Futbol y viajóa México especialmente para ser parte del partido N°1.000 de los Mundiales
Se espera la llegada del rey Felipe de España, para asistir al partido que su selección disputará frente a Uruguay -el equipo del argentino Marcelo Bielsa- el viernes 26 de junio en el Estadio Akron de Guadalajara, en México
De cara a esta copa del Mundio 2026, fue el rey Felipe VI quien presentó la lista de los seleccionados de España: "Esta es la lista de todo un país"
@casareal.es
Por
Paula Ikeda
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