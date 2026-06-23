En fotos. Desde la reina Máxima a una princesa japonesa, la realeza desembarca en el Mundial 2026

El toque de color también se dio tras al partido. “Les presento a Neri Pumpido, Campeón del Mundo en con México 86″, les indicaron a los reyes en inglés. “Hola, ¿qué tal?“, lo saludó la reina en castellano. "¿Cómo te va?“, le respondió informalmente Pumpido a la reina nacida en Argentina. En el inicio de la Copa del Mundo de 2026, la FIFA le rindió un homenaje especial en México, celebrando el 40° aniversario de la histórica gesta en el Estadio Azteca