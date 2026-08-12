Cervezas sin alcohol: se lanzó una lata edición especial de Los Pumas

En un contexto en el que las bebidas sin alcohol ganan cada vez más espacio entre las preferencias de los consumidores, Imperial reforzó su apuesta por esta categoría con una iniciativa desarrollada en el partido de Los Pumas. El sábado frente a Sudáfrica en el estadio de Vélez, se presentó la lata Imperial Golden Sin Alcohol Los Pumas de edición limitada, con el objetivo de acompañar cada ocasión con una mirada orientada a transformar la manera de disfrutar.

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Bajo el concepto “Sumá momentos, elegí 0.0”, la compañía busca promover formas de disfrute más conscientes y equilibradas, incorporando el consumo responsable de manera natural en estos eventos deportivos.

Como sponsor de la Unión Argentina de Rugby, Imperial está presente en cada partido de Los Pumas con activaciones pensadas para que los fanáticos vivan el rugby de cerca, poniendo el foco en uno de los rituales más representativos del deporte: el tercer tiempo, el tradicional espacio de reunión y conexión entre amigos.

“En Imperial queremos estar presentes en esos momentos que te ayudan a desconectar y conectar con lo importante. Pensamos en ese tercer tiempo que compartimos todos, que se completa con una cerveza especial. Tan especial como nuestra Golden Sin Alcohol que te deja disfrutar en cualquier momento, de manera responsable y con mucho sabor”, señaló Patrizio Bergomi, Brand Grouper de Imperial.

Las bebidas sin alcohol vienen ganando protagonismo en el mercado

Imperial 0.0 se presenta como una alternativa para quienes buscan compartir una cerveza sin alcohol, manteniendo el sabor característico de la marca y ampliando las ocasiones de consumo. La iniciativa también busca acompañar el crecimiento de la categoría 0.0, en línea con hábitos que evolucionan y con consumidores que incorporan cada vez más estas opciones.

Durante los días previos a cada partido, CCU Argentina y su marca Imperial recorrieron puntos de venta, universidades y clubes con degustaciones de Imperial 0.0 y diferentes dinámicas con premios para el público. Las actividades continuaron los sábados en la beer house ubicada junto al estadio, donde los fanáticos pudieron reunirse para compartir el tradicional tercer tiempo.

Desde Imperial destacaron los valores del tercer tiempo

Por su parte, Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos de CCU Argentina, destacó: “Desde CCU Argentina impulsamos el desarrollo de una cultura de consumo responsable. Vemos que las alternativas 0.0 ganan protagonismo porque responden a nuevas necesidades y amplían las ocasiones de consumo. Nuestro objetivo es acompañar esa evolución con propuestas de calidad y que permitan disfrutar de una cerveza en momentos donde antes no era posible”.

La iniciativa forma parte del compromiso de CCU Argentina por promover hábitos de consumo más conscientes y saludables. A través de este tipo de acciones, la compañía busca fortalecer su vínculo con la comunidad y acompañar los cambios en los estilos de vida, impulsando decisiones de consumo informadas y responsables.

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