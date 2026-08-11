La Policía entró a la casa de una jubilada que vivía con un caimán, una boa, un zorro y otros 27 animales

El Tribunal Municipal de Moscú informó esta semana la condena a una jubilada por tener como mascota a 30 animales de diferentes especies, entre ellos un caimán, una boa constrictor y un zorro. Todos ellos residían en el departamento que la mujer posee en la capital rusa.

De acuerdo a la información que brindó el medio ruso RBC, la moscovita conservaba a sus mascotas en un espacio de 51,8 metros cuadrados. Así lo hizo por más de diez años. Entre ellos se encontraban un caimán cocodrilo, una boa constrictor imperial, un zorro, diez perros y 13 aves, incluyendo cuervos, búhos, un cárabo común, un búho nival, un búho real, cuatro loros y cinco canarios.

Entre la variedad de animales que conservó la jubilada se hallaba un caimán (Fuente: Pexels)

Las autoridades locales tuvieron conocimiento de esta infracción luego de las reiteradas denuncias de los vecinos por olor desagradable, la aparición de insectos y las malas condiciones sanitarias. Según detallaron, los animales depositaban sus desechos y estos no eran recogidos.

Luego de que la Policía de Moscú encontrara a la mujer en aquellas condiciones, la institución presupuestaria estatal “Zhilishchnik” presentó una demanda y exigió que se desalojara a la jubilada, al mismo tiempo que se prohibiera su tenencia en el inmueble y que se restablecieran las condiciones higiénicas.

Entre las aves que guardaba la jubilada se encontraron cinco canarios Petr Ganaj - (Fuente: Pexels)

La condena

“El Tribunal del Distrito de Tagansky confirmó parcialmente las demandas del demandante, ordenando a los propietarios que retiraran a todos los animales del inmueble, a excepción de dos perros, que restauraran el apartamento a un estado sanitario adecuado y que cobraran a los demandados una multa de 1.000 rublos (18.084 pesos) por cada día de incumplimiento de la decisión judicial, así como tasas estatales de 20.000 rublos (361.693 pesos)”, informó el servicio de prensa del Tribunal en un comunicado.

La condena tuvo que adecuarse a los ingresos de la pensionista, de quien no revelaron su identidad. Por esta manera se redujo la multa diaria por su situación económica, desempleo e ingresos estables.