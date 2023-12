Paula Chavez también despidió a Ricardo Piñeiro en redes sociales: "Vos me diste la oportunidad de cambiar mi vida. Vos confiaste en mi cuando nadie confiaba. Vos me llevaste a recorrer el mundo.Vos me alentaste y enseñaste aun mas a amar y rescatar perros. Vos me hacías sentir segura de mi misma en un ambiente muy difícil. Vos entendías mi pánico al avión, porque le tenias mas miedo que yo, y así y todo viajábamos por todos lados. Gracias x cambiar mi destino para siempre , por suerte pude decirte todo lo que te amaba en vida, pude agradecerte todo, todo lo que hiciste por mi. Me quede con ganas de poder compartir mas tiempo juntos. Buen retorno a la fuente Richard", escribió