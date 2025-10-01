CERRAR
En fotos. Juliana Awada en Paris Fashion Week: desfiles con su hija, fotos con una primera dama y el encuentro con la mujer de su ex
La esposa de Mauricio Macri compartió a través de sus redes sociales imágenes de sus días en París
1 de octubre de 2025
19:06
1
minuto de lectura
'
LA NACION
Valentina Barbier y su madre, Juliana Awada
En el desfile de Dior, Juliana Awada se reencontró con la primera dama Brigitte Macron, a quien había recibido en Buenos Aires en 2018. Durante aquellos encuentros protocolares forjaron una amistad y Juliana la saluda cada vez que visita París.
Juliana Awada y su hija Mayor, Valentina Barbier, fruto de su primer matrimonio con el belga Bruno Barbier, en la primera fila del desfile de Dior, en el marco de Paris Fashion Week
Valentina Barbier retratada por su madre, Juliana Awada
Valentina Barbier, Jualiana Awada y Charlotte Barbotin-Larrieu, la actual eposa de Bruno Barbier, el primer marido de Juliana Awada. Charlotte es experta en lujo y tiene su propia marca de joyas. Se casó con Barbier el 17 de setiembre de 2016, en el Museo Rodin de París.
Valentina Barbier y Jualiana Awada junto a Cahrlotte Barbotin Larrieu, la esposa de Bruno Barbier, que vive en Mónaco. Completa el cuadro la socialité peruana Sassa de Osma, casada con el príncipe Christian de Hannover, con quien tiene tres hijos: los mellizos Nicolás y Sofía, y una hija menor llamada Alexia. Viven en Madrid y tienen apariciones frecuentes en las páginas de la revista HOLA!
Valentina Barbier, con cartera modelo Saddle de Dior, con forma de montura, junto a su madre, Juliana Awada
Otra de las argentinas que deslumbró en Paris Fashion Week fue Luisana Lopilato, que desfiló junto a otras celebridades en la pasarela de L'Oreal
@luisanalopilato
En el back del desfile, Luisana se fotografió con Cara Delevingne
@luisanalopilato
"Primer fashion week in Paris”, escribió Emilia Mernes desde la semana de la moda parisina. La cantante asistió como invitada al desfile de Vaquera
Claudio Lavenia - Getty Images Europe
Emilia Mernes vio el desfile de Stella McCartney y después del show se fotografió junto a la diseñadora
La modelo argentina Mica Argañaraz, quien fuera musa de Karl Lagerfeld, se lució en los desfiles de Louis Vuitton y Dior
Alumine Dice
LA NACION
Conforme a
