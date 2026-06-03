Las personas con alguno de estos apellidos podrían descender de la realeza europea

La posibilidad de compartir un antepasado con monarcas, reinas o figuras de la alta nobleza europea suele percibirse como un dato lejano o meramente anecdótico. Sin embargo, diversos estudios de historia familiar, que incluyen una reciente compilación realizada por la plataforma global MyHeritage, sugieren que millones de personas podrían estar vinculadas a casas reales sin ser conscientes de ello. Según detalla la plataforma, si bien llevar uno de los 35 apellidos identificados no constituye una prueba irrefutable de ascendencia directa, sí representa un indicio de posibles conexiones ancestrales con linajes influyentes que moldearon la historia del continente.

El fenómeno se explica por la compleja red de vínculos matrimoniales que las familias reales europeas tejieron a lo largo de los siglos. A medida que las generaciones avanzaban, muchas ramas familiares se distanciaron de la vida cortesana y adoptaron oficios comunes como el comercio, la agricultura o la enseñanza, lo que terminó por diluir los vínculos con el estatus histórico original. De acuerdo con el análisis publicado por el medio británico LADbible, este proceso provocó que muchos descendientes actuales desconozcan por completo su conexión con casas nobles, a pesar de portar apellidos con una carga histórica significativa.

La realeza británica es una de las más populares del mundo AARON CHOWN - AFP

La lista de apellidos proporcionada por MyHeritage abarca dinastías de gran peso político, y entre ellas se encuentran los Windsor, apellido de la actual familia real británica desde 1917, así como los Tudor, Stuart, Plantagenet y Hannover. En el ámbito europeo, destacan linajes como los Romanov, la última dinastía imperial rusa; los Habsburgo, que gobernaron el Sacro Imperio Romano Germánico; los Borbón, los Capeto, los Valois y los Medici, entre otros. También se incluyen familias nobiliarias con gran influencia histórica, tales como los Howard, los Spencer, los Neville, los Percy, los Cavendish y los Seymour.

El origen de los 35 apellidos

El origen de estos apellidos es diverso y, en muchos casos, está ligado a cargos o funciones específicas. Un ejemplo es el apellido Spencer, que deriva del término medieval “dispensator” o “despenser”, utilizado originalmente para designar a un administrador en casas aristocráticas. Asimismo, la historia del apellido Windsor tiene un componente estratégico: antes de 1917, la familia real británica no utilizaba un apellido formal, pero el rey Jorge V optó por adoptar dicho nombre para desvincularse de sus raíces alemanas, específicamente de la casa Saxe-Coburg-Gotha, en un contexto de fuerte sentimiento antigermánico tras la Primera Guerra Mundial.

Para profundizar en estas conexiones, la genealogía moderna encontró en las pruebas de ADN una herramienta fundamental. Según señala Sussex Express, “un número considerable de personas ha indagado en su historia familiar para descubrir que tienen vínculos con la realeza”. MyHeritage explica que la secuenciación del genoma completo permite hoy obtener análisis étnicos y geográficos con una resolución de más de 2100 regiones.

Con investigaciones profundas, MyHeritage promete encontrar todos los parientes fallecidos MyHeritage

No obstante, los expertos advierten que los resultados genéticos y la investigación en árboles genealógicos deben ser complementarios. “El ADN puede usarse para comprobar o refutar conexiones documentadas; por otro lado, los árboles genealógicos son esenciales para entender la relación en las coincidencias de ADN”, sostiene la plataforma en sus directrices.

La curiosidad por el pasado creció gracias a la divulgación de programas especializados y la mayor accesibilidad a los tests genéticos, que permiten rastrear orígenes y encontrar parientes lejanos en otros países. Si bien el estatus real se desvaneció tras siglos de historia, la carga hereditaria de estos apellidos todavía captura el interés de miles de personas que buscan comprender mejor su propia herencia, más allá de la ocupación o el nivel socioeconómico de sus antepasados inmediatos.

Los 35 apellidos de la realeza británica