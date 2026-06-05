Efemérides del 5 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?
Este viernes es el Día Mundial del Medio Ambiente, entre otros aniversarios y eventos asociados a la fecha
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Las efemérides del 5 de junio reúnen a una serie de eventos que tienen en común haber pasado un día como hoy, viernes en el que se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente.
Se trata de una fecha que instauró la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1974, tras la conferencia de Estocolmo sobre Medio Ambiente Humano. Esta tiene como objetivo concientizar a cada actor de la sociedad sobre el impacto de las acciones de ser humano en el planeta y la biodiversidad.
Todos los años, el organismo internacional impulsa una temática para dar relevancia a una problemática relacionada con el medio ambiente. En ese sentido, el lema para este año es: “Juntos podemos vencer la contaminación plástica“. De esta forma, el organismo busca poner el foco en los efectos y el alcance que tiene la polución por este material a nivel mundial, incluso en el cuerpo humano, en forma de microplásticos.
Efemérides del 5 de junio: qué pasó un día como hoy
- 1723 – En Edimburgo, nace el economista y filósofo escocés Adam Smith. Una de las obras de su autoría es La riqueza de las naciones.
- 1878 – Nace el revolucionario mexicano José Doroteo Arango Arámbula, más conocido como Pancho Villa.
- 1883 – Nace el economista inglés John Maynard Keynes en Cambridge.
- 1898 – Nace el poeta y dramaturgo español Federico García Lorca. Escribió obras como Romancero gitano, Bodas de sangre y La casa de Bernarda Alba.
- 1918 – Fallece el pintor argentino Eduardo Sívori.
- 1931 – Nace el cineasta francés Jacques Demy. Ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes por su película Los paraguas de Cherburgo.
- 1941 – Nace la pianista argentina Martha Argerich en Buenos Aires.
- 1943 – En Santa Fe, Argentina, nace el médico y político Hermes Binner. Fue gobernador de su provincia entre 2007 y 2011. Murió en junio de 2020.
- 1947 – El estadista y político estadounidense George Marshall presenta el Plan Marshall para ayudar a los países de Europa Occidental afectados por la Segunda Guerra Mundial.
- 1968 – En Los Ángeles, California, Sirhan Sirhan le dispara a Robert Kennedy tras un acto público. El senador estadounidense y candidato a presidente fallecería al día siguiente.
- 1971 – Nace el actor, productor y cantante estadounidense Mark Wahlberg. Trabajó en películas como Los infiltrados, Ted y Guerra de papás.
- 1979 – En Almería, España, nace el cantante y actor David Bisbal.
- 2002 – En California, Estados Unidos, fallece el músico Dee Dee Ramone, bajista de la banda Ramones.
- 2004 – Fallece a los 93 años el actor y político Ronald Reagan. Fue presidente de Estados Unidos entre 1981 y 1989.
- 2012 – Fallece el escritor estadounidense Ray Bradbury. Entre sus obras más destacadas se encuentran Crónicas marcianas y Fahrenheit 451.
- 2023 - Fallece Astrud Gilberto, artista brasilera.
- 2025 - Sale la Nintendo Switch 2 y rompe récords de ventas.
- Se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Propuesto por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), cada año aborda un tema específico.
- Se celebra el Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada.
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