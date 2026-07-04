En fotos. La distinción al diseñador Gustavo Cadile en la Legislatura, que marcó la primera aparición pública de Vito Macri

En su rol como Primera Dama de la Ciudad de Buenos Aires y embajadora de Distrito Buenos Aires Fashion & Arts, María Belén Ludueña asistió a la distinción en compañía de su hijo
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