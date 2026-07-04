LA NACION

En fotos. La distinción al diseñador Gustavo Cadile en la Legislatura, que marcó la primera aparición pública de Vito Macri

En su rol como Primera Dama de la Ciudad de Buenos Aires y embajadora de Distrito Buenos Aires Fashion & Arts, María Belén Ludueña asistió a la distinción en compañía de su hijo

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Anita Espadandín, María Belén Ludueña y Jessica Trosman
Anita Espadandín, María Belén Ludueña y Jessica Trosman
La Primera Dama de la Ciudad de Buenos Aires, María Belén Ludueña en la distinción a Gustavo Cadile. "Un honor haber sido parte de este premio a un gran hombre que desde su Junín natal llevó la moda a lo más alto del mundo y hoy triunfa en New York City"
La Primera Dama de la Ciudad de Buenos Aires, María Belén Ludueña en la distinción a Gustavo Cadile. "Un honor haber sido parte de este premio a un gran hombre que desde su Junín natal llevó la moda a lo más alto del mundo y hoy triunfa en New York City"Gentileza Gustavo Cadile
El diseñador argentino Gustavo Cadile, distinguido Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
El diseñador argentino Gustavo Cadile, distinguido Personalidad Destacada de la Cultura por la Legislatura de la Ciudad de Buenos AiresGentileza Gustavo Cadile
La escribana Virginia Putignano
La escribana Virginia PutignanoGentileza Gustavo Cadile
Anita Espasandín
Anita EspasandínGentileza Gustavo Cadile
Durante la ceremonia, la diseñadora Jessica Trosman se refirió a la relación de amistad que la une con Cadile desde los inicios de ambos, primero en Miami y luego en Roma
Durante la ceremonia, la diseñadora Jessica Trosman se refirió a la relación de amistad que la une con Cadile desde los inicios de ambos, primero en Miami y luego en Roma Gentileza Gustavo Cadile
El diseñador Nicolás Zaffora
El diseñador Nicolás ZafforaGentileza Gustavo Cadile
Anamá Ferreira, con un look del diseñador, antes de asistir al Día de la Independencia en el Palacio Bosch
Anamá Ferreira, con un look del diseñador, antes de asistir al Día de la Independencia en el Palacio BoschGentileza Gustavo Cadile
Con Barbie Simons, Zulemita Menem y Héctor Vidal Rivas sentados en la primera fila, durante la ceremonia se exhibieron los diseños de Cadile
Con Barbie Simons, Zulemita Menem y Héctor Vidal Rivas sentados en la primera fila, durante la ceremonia se exhibieron los diseños de CadileGentileza Gustavo Cadile
Durante la ceremonia destacaron la trayectoria del diseñador que, rodeado por sus modelos, recibió la distinción
Durante la ceremonia destacaron la trayectoria del diseñador que, rodeado por sus modelos, recibió la distinciónGentileza Gustavo Cadile
Anita Espasandín en el Salón Dorado
Anita Espasandín en el Salón Dorado Gentileza Gustavo Cadile
En su rol como Primera Dama porteña y embajadora de Distrito Buenos Aires Fashion & Arts, María Belén Ludueña le dedicó unas palabras de admiración al diseñador Gustavo Cadile. Asistió junto a su hijo Vito Macri, hijo del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, en lo que fue su primera salida en público
En su rol como Primera Dama porteña y embajadora de Distrito Buenos Aires Fashion & Arts, María Belén Ludueña le dedicó unas palabras de admiración al diseñador Gustavo Cadile. Asistió junto a su hijo Vito Macri, hijo del jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, en lo que fue su primera salida en públicoGentileza Gustavo Cadile
Los invitados disfrutaron de un exclusivo desfile en el que se presentó una selección de diseños Prêt-à-Porter icónicos seguidos por la nueva Colección de Alta Costura, inspirada en la arquitectura de la Ciudad de Buenos Aires
Los invitados disfrutaron de un exclusivo desfile en el que se presentó una selección de diseños Prêt-à-Porter icónicos seguidos por la nueva Colección de Alta Costura, inspirada en la arquitectura de la Ciudad de Buenos AiresGentileza Gustavo Cadile
Zulemita Menem se acercó a la Legislatura porteña para felicitar a Cadile
Zulemita Menem se acercó a la Legislatura porteña para felicitar a CadileGentileza Gustavo Cadile
Barbie Simons
Barbie Simons Gentileza Gustavo Cadile
La distinción fue entregada por el actual CEO del Parque de Innovación, Yamil Santoro
La distinción fue entregada por el actual CEO del Parque de Innovación, Yamil SantoroGentileza Gustavo Cadile
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Quiso adoptar un golden pero el destino lo cruzó con una perra especial que transmitía paz
    1

    Quiso adoptar un golden pero el destino lo cruzó con una perra especial: “No avisó sobre la gravedad de su dolor”

  2. Lo golpeaban y encerraban en el baño de la escuela y recién a los 33 pudo viajar solo
    2

    Lo golpeaban y encerraban en el baño de la escuela y recién a los 33 pudo viajar solo: “No hacía nada, solo existía”

  3. Efemérides del 3 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?
    3

    Efemérides del 3 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

  4. Fue el primer marido de Brigitte Bardot, el gran amor de Catherine Deneuve y tuvo un matrimonio abierto con Jane Fonda
    4

    Fue el primer marido de Brigitte Bardot, el gran amor de Catherine Deneuve y tuvo un matrimonio abierto con Jane Fonda