Abel, decorador: “Para reparar una pared afectada por la humedad, lo primero es sanearla”

La humedad es una de las patologías más recurrentes en las viviendas y, aunque suele generar rechazo por sus manchas, olores y daños estructurales, existe un procedimiento técnico que garantiza su correcta reparación. Abel de González, reconocido interiorista y creador del canal Mil Ideas, explica que el éxito en la recuperación de un muro no depende de trucos domésticos, sino de un proceso riguroso de saneamiento, sellado y acabado. “Para reparar una pared afectada por la humedad, lo primero que vamos a hacer es sanearla”, sostiene el especialista en un video explicativo sobre la materia.

El punto de partida, según detalla González, es la verificación técnica: antes de realizar cualquier intervención, el usuario debe asegurarse de que la filtración de agua original esté resuelta y que la superficie se encuentre completamente seca. Una vez superada esta instancia, la fase de saneamiento consiste en el retiro mecánico de todo el material degradado. “Con una espátula, se retiran los restos de pintura suelta, grietas o partes dañadas, pero sin excederse para no agrandar el problema”, explica el experto, con lo que advirtió que una limpieza minuciosa es la única garantía para evitar que la humedad reaparezca bajo la nueva pintura.

Tras corroborar que no pasa más agua y el área está seca, hay que utilizar una espátula

Tras el saneamiento, el siguiente paso crítico es la imprimación, donde González recomienda el uso de selladores, preferiblemente con base de aceite, para crear una barrera aislante que impida que las manchas vuelvan a brotar. “Si no se le aplica nada, la mancha de humedad siempre va a volver a salir”, asegura el interiorista. Aunque el mercado ofrece productos específicos, él señala que una selladora de calidad es fundamental para compactar la pared y brindar una superficie adecuada para el tratamiento posterior.

En cuanto al relleno de las imperfecciones, el profesional diferencia entre daños de distinta magnitud: si bien la escayola sigue como la opción tradicional y económica para parches de gran tamaño por su capacidad de carga y baja merma, el mercado actual ofrece masillas de nueva generación listas para usar. “El truco está en aplicar dos manos: la primera cubre los huecos de manera uniforme y, una vez seca, se lija con una lija media y se limpia el polvo”, indica González, quien añade que una segunda aplicación permite lograr la terminación lisa requerida antes de pasar a la etapa final de pintura.

Las manos de pintura y el uso de una lija media es fundamental para "curar" la pared de la humedad Magnific

El cierre del proceso exige rigor en la aplicación del fijador para optimizar la adherencia de la pintura. Dado que los parches de masilla o escayola tienen una capacidad de absorción distinta a la del resto de la pared, González sugiere aplicar un fijador al agua para prevenir diferencias de tono o sombras indeseadas. En ausencia de un producto comercial, el interiorista propone una solución casera: “Mezclando pintura plástica blanca con agua hasta obtener una textura líquida, similar al agua, conseguimos un fijador perfecto”, explica. Además, recomienda dar dos manos con tiempos de espera de una hora entre cada una. La precaución es fundamental en esta etapa, dado que el producto, al ser tan diluido, tiende a salpicar.

Finalmente, el proceso culmina con dos capas de pintura plástica, con los mencionados tiempos de secado entre ellas. El interiorista sugiere, incluso, una revisión previa a la segunda mano de pintura para corregir pequeñas irregularidades que pudieran surgir, asegurándose una terminación uniforme y profesional. Este método, que cobró relevancia en plataformas digitales por su accesibilidad y eficacia técnica, se consolida como una guía práctica para los propietarios que buscan restaurar sus ambientes sin depender de soluciones mágicas.