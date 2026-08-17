El récord Guinness de Michael Kearney: el niño genio que se graduó de la universidad a los 10 años y ganó un millón de dólares

Michael Kearney hizo historia en el récord Guinness cuando, con diez años y cuatro meses, obtuvo una licenciatura en antropología en la University of South Alabama, en Mobile, Alabama. El estadounidense también ganó US$1 millón en 2006, cuando tenía 22 años, al convertirse en el campeón de Gold Rush, un concurso interactivo de AOL basado en preguntas de cultura popular.

Cómo Michael Kearney ganó US$1 millón en el concurso Gold Rush de AOL

El premio llegó más de una década después de su graduación universitaria. El niño participó en el juego creado por el productor Mark Burnett, en el que los participantes debían resolver desafíos vinculados con la cultura popular.

Kearney ganó el juego Gold Rush en 2006 AFP

Según CBS News, 12 concursantes habían obtenido previamente premios de US$100 mil y los tres mejores avanzaron a la definición por el premio mayor. Kearney ganó esa instancia y se convirtió en el campeón del concurso, con un premio de US$1 millón.

La cadena informó que Kearney, entonces residente de Nashville, decidió recibir el dinero mediante un cheque en lugar de cobrarlo en barras de oro.

La noticia fue difundida el 10 de noviembre de 2006, después de que el joven participara en The Early Show junto con Burnett y el conductor Mark Steines.

El récord Guinness de Michael Kearney como el graduado universitario más joven

Guinness World Records registra que Kearney obtuvo su título de antropólogo en junio de 1994. Su formación académica continuó durante la adolescencia.

En enero de 1996 comenzó a tomar clases en Middle Tennessee State University y en junio de ese año fue admitido en el programa de química.

El 9 de agosto de 1998, a los 14 años y ocho meses, recibió una maestría en bioquímica con un promedio equivalente a A-. Guinness también registra ese título dentro de su trayectoria académica.

Cómo fue la educación en casa de Michael Kearney antes de ingresar a la universidad

El perfil publicado por Los Angeles Times en 1995 describió el papel que tuvieron los padres de Kearney durante sus primeros años de formación. Su madre, Cassidy Kearney, tenía preparación como docente y desarrolló un programa de estudios en casa para acompañar el ritmo de aprendizaje de su hijo.

A los 6 años, Kearney había obtenido un certificado de educación secundaria en casa y comenzó a estudiar en Santa Rosa Junior College. Su madre también asistía con él a las clases universitarias y adelantaba los contenidos para que ambos llegaran preparados a las evaluaciones.

La familia tuvo además conflictos con algunos profesionales y autoridades educativas. Su padre, Kevin Kearney, contó al periódico que determinados especialistas habían considerado inicialmente que Michael tenía hiperactividad o un trastorno por déficit de atención.

El mismo perfil señaló que había comenzado a leer a los ocho meses y que ingresó a Mensa a los cuatro años. La organización reúne a personas cuyo coeficiente intelectual se encuentra dentro del 2% superior de la población.

La carrera televisiva de Michael Kearney después de su récord Guinness

Durante su infancia, Kearney desarrolló interés por convertirse en conductor de programas de concursos. En 1995, Los Angeles Times informó que ya había participado en entrevistas laborales, varias audiciones frente a cámaras y una película para televisión.

Su exposición también llegó a Japón, donde el periódico señaló que su historia había despertado un fuerte interés y que estaba prevista la publicación de un libro sobre él y su familia.

Una de sus apariciones más particulares ocurrió en Santa Barbara. Kearney derrotó al entonces alcalde Hal Conklin en el videojuego SimCity durante un programa nacional y posteriormente fue nombrado de manera simbólica “alcalde por un día”.

Durante esa jornada recorrió instalaciones municipales, participó en conferencias de prensa y asistió a una reunión del Concejo Municipal.

Michael comenzó a leer a los ocho meses e ingresó a Mensa a los 4 años; la organización reúne a personas cuyo coeficiente intelectual se encuentra dentro del 2% superior de la población Freepik

Cuánto ganó Michael Kearney en Who Wants to Be a Millionaire?

El vínculo con los concursos continuó en abril de 2008, cuando Kearney apareció en la versión estadounidense de Who Wants to Be a Millionaire?, conducida entonces por Meredith Vieira.

Una publicación de Middle Tennessee State University informó que obtuvo US$25.000 durante sus apariciones del 25 y 28 de abril. El mismo registro aclara que el millón de dólares había llegado en 2006 por su triunfo en Gold Rush.

La publicación universitaria también señala que Kearney había comenzado a enseñar en Vanderbilt University a los 16 años y que intentaba completar su doctorado mientras daba clases de química.