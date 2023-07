En fotos. Las argentinas que brillaron entre “royals” y celebridades en Paris Fashion Week

La presencia de Shakira en Paris Fashion Week no pasó desapercibida. La cantante asistió al desfile de Viktor & Rolf en La Salle Wagram y causó sensación con su look: uno de los icónicos diseños de la dupla de diseñadores que apuestan a las frases en sus atuendos. Shakira eligió la palabra "No", que muchos vieron como una indirecta hacia su ex, Piqué y al tema "No" de la cantante que habla de un rechazo sentimental.

Getty Images