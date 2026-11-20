La Dra. Laura Favaloro, directora de Relaciones Institucionales de la Fundación Favaloro. "En la Fundación Favaloro la prioridad siempre fue, es, y será el paciente, el único privilegiado. Vale la pena que nos acompañen porque todo lo que recaudamos es para la investigación, para la formación de profesionales. Este año queremos renovar mucho equipamiento médico de cirugías cardiovasculares, los quirófanos. Gracias por hacer que este legado siga latiendo "

Fabian Malavolta