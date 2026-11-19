Tiene seis años, su familia lo abandonó y durante días esperó solo en su casa a que lo rescataran
Nick es un perro brasileño que se volvió famoso en las redes sociales por su historia triste; cuando sus dueños se mudaron de ciudad lo dejaron a la deriva
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En las redes sociales abundan las historias de mascotas abandonadas que buscan un nuevo hogar. En la mayoría de los casos, los refugios de animales son los que dan a conocer sus vidas e invitan a las personas a adoptarlas. Recientemente, en Brasil se volvió famosa la imagen de Nick, un perro de seis años al que su familia dejó de lado cuando se mudaron de San Pablo a otra ciudad.
Montevideo Portal se hizo eco del hecho y describió lo que pasaba en el país vecino. En base al relato de los vecinos, durante un tiempo Nick permaneció en la puerta de la casa, esperando que sus dueños regresaran, pero como nunca ocurrió, un refugio lo rescató.
Al llegar al centro de asistencia de animales callejeros, Nick pasaba los días frente a la puerta, como si todavía aguardara el regreso de las personas con las que había vivido.
En un video de Hayppet que subió a Instagram, se puede ver al perro debajo de un mueble con temor. Luego, en otra escena de camino al refugio. Ahora, Nick se presenta en las ferias de adopción y espera que una familia lo incluya en su casa.
“Los perros son tan puros que esperan durante días a las personas que los abandonan. ¿Vamos a ayudar a Nick a ser adoptado? Este príncipe tiene unos 6 años, es de tamaño mediano, está castrado y vacunado. Él está en San Pablo. Entrevistas de adopción a través de la aplicación Hyppet”, escribieron junto al reel.
De acuerdo a la información brindada por el refugio, la mascota es de tamaño mediano, está castrada y tiene las vacunas al día. Pese a ello, su edad parece ser un obstáculo para conseguir una familia.
Beneficios de adoptar a un perro
- Al necesitar de horarios para comer, jugar y salir a pasear, las mascotas llevan a que las personas que los cuidan se organicen mejor y tengan una rutina más definida durante la semana.
- Según sostiene un artículo publicado por The New York Times, quienes tienen perros pasan cerca de 300 minutos cada semana caminando con ellos; es decir, unos 200 minutos más que las personas que no tienen una mascota. Por eso, si te considerás una persona sedentaria y querés darle un giro a tu estilo de vida, adoptar un perro puede ser una gran opción, ya que tendrás que sacarlo a pasear todos los días.
- Para tu can, serás el mejor amigo y, posiblemente, la persona favorita en el mundo de tu mascota. Y es que el dicho “el perro es el mejor amigo del hombre” no puede ser más cierto: nadie será más leal.
- Según la investigación publicada en la revista científica Plos One, los animales de compañía son una vía perfecta para conocer personas, formar nuevas amistades y recibir apoyo social.
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