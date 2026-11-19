En las redes sociales abundan las historias de mascotas abandonadas que buscan un nuevo hogar. En la mayoría de los casos, los refugios de animales son los que dan a conocer sus vidas e invitan a las personas a adoptarlas. Recientemente, en Brasil se volvió famosa la imagen de Nick, un perro de seis años al que su familia dejó de lado cuando se mudaron de San Pablo a otra ciudad.

Montevideo Portal se hizo eco del hecho y describió lo que pasaba en el país vecino. En base al relato de los vecinos, durante un tiempo Nick permaneció en la puerta de la casa, esperando que sus dueños regresaran, pero como nunca ocurrió, un refugio lo rescató.

Así es Nick, el perro que busca una casa - @hyppet

Al llegar al centro de asistencia de animales callejeros, Nick pasaba los días frente a la puerta, como si todavía aguardara el regreso de las personas con las que había vivido.

En un video de Hayppet que subió a Instagram, se puede ver al perro debajo de un mueble con temor. Luego, en otra escena de camino al refugio. Ahora, Nick se presenta en las ferias de adopción y espera que una familia lo incluya en su casa.

“Los perros son tan puros que esperan durante días a las personas que los abandonan. ¿Vamos a ayudar a Nick a ser adoptado? Este príncipe tiene unos 6 años, es de tamaño mediano, está castrado y vacunado. Él está en San Pablo. Entrevistas de adopción a través de la aplicación Hyppet”, escribieron junto al reel.

De acuerdo a la información brindada por el refugio, la mascota es de tamaño mediano, está castrada y tiene las vacunas al día. Pese a ello, su edad parece ser un obstáculo para conseguir una familia.

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