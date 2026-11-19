El lunes 16, tres imponentes embarcaciones fondearon en la Bahía de Ushuaia. Imposible que pasaran desapercibidas por su lujo y ostentación, pero también por la polémica que generaron en los días previos a su arribo. El Lonian y Hodor navegan bajo bandera de Islas Caimán, territorio de ultramar británico, mientas que el Sherakhan lleva bandera neerlandesa. Los tres buques, muy distintos entre sí, pertenecen a la categoría de “superyachts”, que reúne a embarcaciones de recreo privadas de gran tamaño y alto lujo.

El Lonian, el superyacht de Frank Fertitta que apareció -con polémica- en Ushuaia

Llegaron juntos, procedentes de Puerto Natales, Chile. Y, a través de una agencia marítima local, habían tramitado en la intendencia del Parque Nacional Tierra del Fuego permisos excepcionales, “a medida”, que salteaban algunas reglamentaciones nacionales, para disfrutar de una experiencia única.

Primero trascendió que les habían concedido el permiso para fondear en Bahía Lapataia, un área protegida, sin medir el daño que podía hacer el arrastre de cadenas y anclas al ecosistema, como el bosque sumergido de cachiyuyo, las macroalgas marinas de la costa patagónica.

El Hodor, catamarán que funciona como buque de apoyo del Lonian, también propiedad de Fertitta

Luego se publicó que habrían convenido con las autoridades del Parque Nacional Lapataia que iban a trasladar a sus pasajeros hasta tierra firme en dos helicópteros, haciendo caso omiso a las advertencias sobre la contaminación acústica y el perjuicio para las aves costeras.

Las embarcaciones no habían llegado al país cuando se encendió la polémica, que tuvo gran impacto en la provincia de Tierra del Fuego. Ambientalistas locales e integrantes del cuerpo de guardaparques realizaron informes técnicos donde advirtieron que la operación ponía en riesgo el lecho marino y la fauna autóctona. Y la Asociación Manekenk (que hace foco en la educación ambiental y fue uno de los promotores del “no a las salmoneras” en Tierra del Fuego), junto con representantes legislativos, exigió la anulación inmediata del permiso.

Voceros de Parque Nacional salieron al cruce de las versiones: dijeron que la autorización no estaba firme aún y, finalmente, anunciaron que la empresa privada desestimó la propuesta. Es decir, todo volvió a fojas cero.

El Sherakhan, antiguo buque de escuela neerlandés que fue reciclado y hoy se alquila por 650 mil euros la semana (incluye expensas)

Medios locales también destacaron que los buques Lonian y Hodor navegan bajo bandera de las Islas Caimán. No es un detalle menor en Tierra del Fuego, provincia de la que forman parte las Islas Malvinas. De acuerdo a la Ley Provincial N.º 852 (sancionada en agosto de 2011 y conocida como Ley Gaucho Rivero) se prohíbe la permanencia, amarre o abastecimiento u operaciones de logística en territorio provincial de buques con bandera del Reino Unido, incluidos territorios británicos de ultramar, como Bermudas o las propias islas. Sin embargo, para que rija la prohibición de amarre, el barco debe estar vinculado a la extracción o transporte de recursos naturales en el área en disputa (pesqueros, petroleros, buques de apoyo offshore) o a tareas militares/logísticas relacionadas con las islas. Los buques de pasajeros o mercantes sin vínculo con esas actividades, como es el caso de Lonian o el Hodor, no están alcanzados por la letra de la ley. No obstante, en la práctica el texto generó reiteradas controversias políticas y portuarias debido a distintas interpretaciones sobre qué constituye “apoyo logístico” o tránsito hacia las islas

¿Quién es el dueño de los superyachts?

No es secreto: el propietario del Lonian y el Honor es Lorenzo Fertitta, empresario norteamericano, nacido en Las Vegas hace 57 años. Su padre fundó la cadena de casinos Red Rock Resorts. Si bien Lorenzo trabajó en la empresa familiar, forjó su propia fortuna en el negocio de las artes marciales mixtas. En 2001, junto a su hermano Jack, compró la UFC, la principal liga del deporte, por dos millones de dólares. La transacción no pudo resultar más provechosa: quince años después, en 2016, vendió la UFC por 4000 millones.

Lorenzo Fertitta compró la UFC por dos millones de dólares y la vendió quince años después por 4000 millones de dólares

Hoy Forbes estima la fortuna personal de Lorenzo Fertitta en 3500 millones de dólares y lo ubica en el puesto 1181 del ranking de los más ricos del mundo.

Los hermanos Lorenzo y Frank Fertitta

La flota de Fertitta

El Lonian es un superyate de lujo de 87 metros de eslora construido en los Países Bajos por el prestigioso astillero Feadship. Su valor de mercado es de 160 millones de dólares.

Fue botado en 2018 y renovado en 2024. Navega bajo bandera de Islas Caimán. A diferencia de otros superyatchs, no se chartea. Nunca se alquiló. Por tal motivo, prácticamente no hay imágenes de su interior. Tiene 7 suites con capacidad para 14 invitados. Y, para navegar en todo su potencial y atender sus virtudes, requiere una tripulación de hasta 27 personas.

Una vistra del Lonian con su beach club a nivel del mar y los camastros en la cubierta principal

El jacuzzi del Lonian

La pileta de natación del Lonian y la bandera de las Islas Caimán

Entre sus principales comodidades y espacios de entretenimiento a bordo destacan: sala de cine privada y salón de belleza, pileta de natación, beach club a nivel del mar y jacuzzi en cubierta. Navega siempre con un helicóptero embarcado y tiene todo tipo de “juguetes” de mar. Además, cuenta con una gran autonomía que le permite recorrer hasta 5.000 millas náuticas sin necesidad de repostar, ideal para largas travesías oceánicas.

Una imagen del magnífico Lonian en altamar

El Lonian viaja con un helicóptero embarcado, con el que pretendían llegar hasta el Parque Nacional Lapataia

El Lonian nunca navega solo. Desde 2019 es custodiado por el catamarán Hodor, construido en Astilleros Armón, España, para funcionar como buque de apoyo a yates de lujo. Pertenece a la categoría conocida como “shadow yachts” o “support yachts”. Funciona, en la práctica, como una extensión del yate principal.

Tiene 66 metros de eslora, navega bajo bandera de islas Caimán y fue bautizado con el nombre de un popular personaje de “Games of thrones”.

El Hodor (nombre que recibió por un personaje de Games of Thrones) en todo su esplendor

El Hodor, buque de apoyo del Lonian, también lleva un helicóptero embarcado

En sus tres cubiertas puede transportar buena parte del equipamiento destinado al ocio y las actividades acuáticas de sus pasajeros, desde un minisubmarino hasta motos de agua, además de una lancha auxiliar de 17 metros. Dispone también de helipuerto y cámara hiperbárica de descompresión para submarinistas, lo que permite ampliar notablemente las posibilidades de uso del superyate sin tener que incorporar todo este material a bordo del buque principal.

Su tripulación es de 20 miembros. En sitios especializados, las estimaciones sobre su valor de mercado varían: oscilan entre los 30 y los 50 millones de dólares. El costo de mantenimiento anual es de 3 millones de dólares.

El catamarán Hodor lleva lanchas de desembarco y también embarcaciones que desarrollan altas velocidades

Un antiguo buque escuela

El Sherakhan es un yate clásico, icónico, de casi 70 metros de eslora. Tiene una historia fascinante: entró en servicio en 1966 como buque escuela de la marina mercante neerlandesa. A comienzos del siglo XXI ya no navegaba: amarrado en la ciudad de Terschelling, funcionaba como residencia de estudiantes. En 2002 lo compró el empresario y navegante Jan Verkek, su actual dueño, fundador de Unlimited Yatch Charter, el sitio más importante para alquilar embarcaciones de lujo.

La imponente cabina principal del Shreakhan

Uno de los camarotes del Sherakhan

El spa del Sherakhan

El living del Sherakhan tras su reforma, que comenzó en 2002 y duró tres años

Hoy ofrece una capacidad excepcional para alojar hasta 26 invitados en 13 camarotes (incluyendo una espectacular suite principal con estudio privado, dos camarotes VIP y varias cabinas dobles), todos atendidos por una tripulación de 19 personas.

El Sherakhan cuenta con un completo spa, sauna, gimnasio equipado y un jacuzzi en cubierta. Además, dispone de una gran variedad de juguetes náuticos como toboganes de agua, motos de agua, veleros Laser, kayaks y equipos de esquí acuático y wakeboard.

Su valor de alquiler comienza en los 653 mil euros por semana (incluye expensas) y asciende hasta los 713 mil, de acuerdo a la temporada.

La fortuna de Verkek está estimada en 100 millones de dólares.

El magnate Jan Verkek, propietario del Sherakhan, y dueño también de una de las principales agencias de alquiler de embarcacione de lujo

La piscina del Sherakhan

La llegada de las tres embarcaciones coincide, además, con la aparición de Bill Gates en Ushuaia.

Ahora, el jueves 19 a las 15 horas, las tres embarcaciones navegan por el Canal de Beagle.