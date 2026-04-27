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En fotos. Todos los invitados a la celebración por el Día del Rey con la presencia de la madre de Máxima

En el Yacht Club, el embajador de los Países Bajos celebró el cumpleaños de rey Guillermo Alejandro

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Para LA NACIONPaula Ikeda
María del Carmen Cerruti, Roza Trajcevska-Verheijden y Bettina Bulgheroni
María del Carmen Cerruti, Roza Trajcevska-Verheijden y Bettina BulgheroniFabián Malavolta - Collage./ LA NACION
El embajador Mauritz Wilhelmus Verheijden, junto a su esposa, Roza Trajcevska-Verheijden
El embajador Mauritz Wilhelmus Verheijden, junto a su esposa, Roza Trajcevska-VerheijdenFabian Malavolta
Bettina Bulgheroni, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI)
Bettina Bulgheroni, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) Fabian Malavolta
María del Carmen Cerruti Carricart de Zorreguieta junto a su amiga Dolores Paz. La madre de la reina Máxima de los Países Bajos en el festejo por el cumpleaños de su yerno, el rey Guillermo Alejandro
María del Carmen Cerruti Carricart de Zorreguieta junto a su amiga Dolores Paz. La madre de la reina Máxima de los Países Bajos en el festejo por el cumpleaños de su yerno, el rey Guillermo AlejandroFabian Malavolta
Katherina Verheijden, la hija del embajador de Países Bajos, presente en el festejo
Katherina Verheijden, la hija del embajador de Países Bajos, presente en el festejoFabian Malavolta
El embajador Mauritz Wilhelmus Verheijden se acercó a saludar a la madre de la reina Máxima
El embajador Mauritz Wilhelmus Verheijden se acercó a saludar a la madre de la reina Máxima Fabian Malavolta
Erik Høeg, embajador de Unión Europea en el Día del Rey
Erik Høeg, embajador de Unión Europea en el Día del ReyFabian Malavolta
Heidi Gómez, ministra consejera en la embajada de los Estados Unidos
Heidi Gómez, ministra consejera en la embajada de los Estados UnidosFabian Malavolta
El embajador británico, David Cairns, y su esposa, Sharon Cairns
El embajador británico, David Cairns, y su esposa, Sharon CairnsFabian Malavolta
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis, y su esposa, Josefina Pasman de Paizis Paradellis
El embajador de Grecia, Efstathios Paizis Paradellis, y su esposa, Josefina Pasman de Paizis ParadellisFabian Malavolta
La embajadora de Finlandia, Nicola Lindertz
La embajadora de Finlandia, Nicola LindertzFabian Malavolta
El embajador de Canadá, Stewart Ross Wheeler
El embajador de Canadá, Stewart Ross WheelerFabian Malavolta
En Puerto Madero, Wei Wang, embajador de China
En Puerto Madero, Wei Wang, embajador de ChinaFabian Malavolta
Paula Monteserin , directora de Articulación Ambiental, subsecretaría de Ambiente
Paula Monteserin , directora de Articulación Ambiental, subsecretaría de AmbienteFabian Malavolta
Los preparativos para la fiesta por el cumpleaños del Rey
Los preparativos para la fiesta por el cumpleaños del ReyFabian Malavolta
La ministra consejera de la embajada de los Países Bajos, Nadji Bilik
La ministra consejera de la embajada de los Países Bajos, Nadji BilikFabian Malavolta
Fares Yassir, embajador de Marruecos
Fares Yassir, embajador de MarruecosFabian Malavolta
Federico Braun y Alfredo Staudt
Federico Braun y Alfredo StaudtFabian Malavolta
El embajador de Corea, Yongsoo Lee
El embajador de Corea, Yongsoo LeeFabian Malavolta
El festejo por el Día del Rey
El festejo por el Día del Rey Fabian Malavolta
En el festejo se entonaron los tres himnos: el argentino, el neerlandés y el de Unión Europea
En el festejo se entonaron los tres himnos: el argentino, el neerlandés y el de Unión EuropeaFabian Malavolta
La embajadora de Paraguay, Helena Felip Salazar
La embajadora de Paraguay, Helena Felip SalazarFabian Malavolta
La llegada de los invitados
La llegada de los invitadosFabian Malavolta
La encargada de negocios de la embajada de Polonia, Bogna Ruminowicz
La encargada de negocios de la embajada de Polonia, Bogna RuminowiczFabian Malavolta
Monseños Daniele Liessi, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica en Argentina
Monseños Daniele Liessi, encargado de negocios de la Nunciatura Apostólica en ArgentinaFabian Malavolta
Wilma Blok, jefa de Operaciones de la embajada de Países Bajos
Wilma Blok, jefa de Operaciones de la embajada de Países BajosFabian Malavolta
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, y su esposa Zoia Klymenko. En su discurso, el embajador neerlandés ratificó el apoyo de su país hacia Ucrania
El embajador de Ucrania, Yurii Klymenko, y su esposa Zoia Klymenko. En su discurso, el embajador neerlandés ratificó el apoyo de su país hacia UcraniaFabian Malavolta
Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyán, y su esposa, Konul Teymurov
Ramzi Teymurov, embajador de Azerbaiyán, y su esposa, Konul TeymurovFabian Malavolta
Andrés Das, director de la Cámara de Comercio Argentino Holandesa, recibió una condecoración por su trabajo
Andrés Das, director de la Cámara de Comercio Argentino Holandesa, recibió una condecoración por su trabajoFabian Malavolta
La condecoración, Caballero de la Orden de Orange Nassau
La condecoración, Caballero de la Orden de Orange NassauFabian Malavolta
El saludo entre María del Carmen Cerruti de Zorreguieta con Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACION
El saludo entre María del Carmen Cerruti de Zorreguieta con Norberto Frigerio, director de Relaciones Institucionales de LA NACIONFabian Malavolta
El festejo de Países Bajos reunió al mundo diplomático en Puerto Madero. Los embajadores de Gran Bretaña y de Ucrania, junto a sus esposas
El festejo de Países Bajos reunió al mundo diplomático en Puerto Madero. Los embajadores de Gran Bretaña y de Ucrania, junto a sus esposas Fabian Malavolta
Los invitados lucieron la bandera y los colores de Países Bajos y de la casa de Orange Nassau
Los invitados lucieron la bandera y los colores de Países Bajos y de la casa de Orange NassauFabian Malavolta
Las autoridades de la embajada de los Países Bajos reciben a la embajadora de México, Lilia Rossbach Suárez
Las autoridades de la embajada de los Países Bajos reciben a la embajadora de México, Lilia Rossbach SuárezFabian Malavolta
El Día del Rey en el Yacht Club Puerto Madero
El Día del Rey en el Yacht Club Puerto MaderoFabian Malavolta
El ministro de la embajada de Alemania, Peter Neven
El ministro de la embajada de Alemania, Peter NevenFabian Malavolta
La legisladora porteña Patricia Glize
La legisladora porteña Patricia GlizeFabian Malavolta
El Yacht Club fue ambientado acorde a los colores de los Orange Nassau
El Yacht Club fue ambientado acorde a los colores de los Orange NassauFabian Malavolta
El artista Dan Hallman
El artista Dan Hallman Fabian Malavolta
Fabián Perechodnik, vicepresidente de Amigos del Palacio Libertad
Fabián Perechodnik, vicepresidente de Amigos del Palacio LibertadFabian Malavolta
En su discurso, en embajador le deseó la mejor de las suertes a la Argentina, "a excepción de en la próxima Copa Mundial, nosotros queremos ganar"
En su discurso, en embajador le deseó la mejor de las suertes a la Argentina, "a excepción de en la próxima Copa Mundial, nosotros queremos ganar"Fabian Malavolta
El festejo de Países Bajos por el Día del Rey
El festejo de Países Bajos por el Día del ReyFabian Malavolta
Bettina Bulgheroni presente en la celebración
Bettina Bulgheroni presente en la celebraciónFabian Malavolta
El brindis de María del Carmen Cerruti Carricart por el cumpleaños de su yerno, el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos
El brindis de María del Carmen Cerruti Carricart por el cumpleaños de su yerno, el rey Guillermo Alejandro de los Países BajosFabian Malavolta
Wilma Blok, Lucas du Pré y Nadji Bilik junto al embajador y su esposa. Las autoridades de la embajada en el festejo en el Yacht Club
Wilma Blok, Lucas du Pré y Nadji Bilik junto al embajador y su esposa. Las autoridades de la embajada en el festejo en el Yacht ClubFabian Malavolta
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteña
Pablo Garzonio, subsecretario de Relaciones Internacionales y Cooperación Institucional de la Legislatura porteñaFabian Malavolta
La madre de la reina Máxima a puras sonrisas junto al embajador neerlandés
La madre de la reina Máxima a puras sonrisas junto al embajador neerlandésFabian Malavolta
El embajador Diego Guelar
El embajador Diego GuelarFabian Malavolta
El embajador de China conversa con su par mexicana
El embajador de China conversa con su par mexicanaFabian Malavolta
Alfredo Staudt, María del Carmen Cerruti Carricart, Federico Braun y Dolores Paz
Alfredo Staudt, María del Carmen Cerruti Carricart, Federico Braun y Dolores PazFabian Malavolta
El festejo por el cumpleaños del rey Guillermo Alejandro en Buenos Aires
El festejo por el cumpleaños del rey Guillermo Alejandro en Buenos Aires Fabian Malavolta
Conversaciones diplomáticas durante el festejo
Conversaciones diplomáticas durante el festejoFabian Malavolta
La celebración, en Puerto Madero
La celebración, en Puerto MaderoFabian Malavolta
El 27 de abril, Día del Rey
El 27 de abril, Día del ReyFabian Malavolta
El personal de la embajada de los Países Bajos en la celebración por el Día del Rey en Buenos Aires
El personal de la embajada de los Países Bajos en la celebración por el Día del Rey en Buenos AiresFabian Malavolta
Durante el Día del Rey, también se recordó el aniversario de Aruba
Durante el Día del Rey, también se recordó el aniversario de ArubaFabian Malavolta
Durante el festejo, también se celebró el aniversario de Aruba
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Por Paula Ikeda
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