En fotos. Todos los invitados a la celebración por el Día del Rey con la presencia de la madre de Máxima

En el Yacht Club, el embajador de los Países Bajos celebró el cumpleaños de rey Guillermo Alejandro
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