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En fotos. Todos los invitados a la cena solidaria de Fundación Espartanos

En Darwin San Isidro, y con 950 personas, la fundación que inspiró la serie “Espartanos” realizó su 2° comida de recaudación anual

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Connie Brito, Eduardo “Coco” Oderigo y Dolores Irigoin
Connie Brito, Eduardo “Coco” Oderigo y Dolores Irigoin
Damián Donnelly, presidente de Fundación Espartanos
Damián Donnelly, presidente de Fundación EspartanosFabian Malavolta
Dolores Irigoin, directora ejecutiva de Fundación Espartanos
Dolores Irigoin, directora ejecutiva de Fundación EspartanosFabian Malavolta
Eduardo “Coco” Oderigo, fundador de Fundación Espartanos, que trabaja para bajar la tasa de reincidencia delictiva y favorecer la inclusión social a través del rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad.
Eduardo “Coco” Oderigo, fundador de Fundación Espartanos, que trabaja para bajar la tasa de reincidencia delictiva y favorecer la inclusión social a través del rugby, la educación, el trabajo y la espiritualidad.Fabian Malavolta
Jennifer De La Rosa y Julián Weich
Jennifer De La Rosa y Julián WeichFabian Malavolta
La presidenta de Haciendo Caminos, Catalina Hornos, junto a su esposo, el Dr. Jorge De All, presidente del Sanatorio Otamendi y fundador de la ONG Fundación Cuerpo y Alma
La presidenta de Haciendo Caminos, Catalina Hornos, junto a su esposo, el Dr. Jorge De All, presidente del Sanatorio Otamendi y fundador de la ONG Fundación Cuerpo y AlmaFabian Malavolta
Coautor del libro "Espartanos, reescribiendo historias", Carlos Reymundo Roberts, junto a su esposa, María Marta Roncoroni
Coautor del libro "Espartanos, reescribiendo historias", Carlos Reymundo Roberts, junto a su esposa, María Marta RoncoroniFabian Malavolta
El jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier Areses
El jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, Xavier AresesFabian Malavolta
Soledad Irigoin y Javier Montes Baliero
Soledad Irigoin y Javier Montes BalieroFabian Malavolta
Augusto "Chapa" Fredes y Angie de Elizalde
Augusto "Chapa" Fredes y Angie de ElizaldeFabian Malavolta
El CEO y fundador de Surfing Tsunamis, Ignacio Peña, junto a Lucía Dellepiane
El CEO y fundador de Surfing Tsunamis, Ignacio Peña, junto a Lucía DellepianeFabian Malavolta
Del Club San Andrés, Rodrigo Arizaga, director de Marketing del Banco Hipotecario
Del Club San Andrés, Rodrigo Arizaga, director de Marketing del Banco Hipotecario
El Dr. Francisco D' Angelo y Juana Beccar Varela
El Dr. Francisco D' Angelo y Juana Beccar VarelaFabian Malavolta
Orgulosos, Fernando Dasso, Damián Donnelly, Loli Irigoin, Eduardo "Coco" Oderigo, Nicolás Vegano y Santiago Cerruti, los fundadores de Fundación Espartanos en su segunda cena anual
Orgulosos, Fernando Dasso, Damián Donnelly, Loli Irigoin, Eduardo "Coco" Oderigo, Nicolás Vegano y Santiago Cerruti, los fundadores de Fundación Espartanos en su segunda cena anualFabian Malavolta
La defensora oficial Victoria Almada, junto al juez de ejecución penal, el Dr. Alejandro David
La defensora oficial Victoria Almada, junto al juez de ejecución penal, el Dr. Alejandro DavidFabian Malavolta
Marcelo Diez y Esteban Pérez Elustondo
Marcelo Diez y Esteban Pérez ElustondoFabian Malavolta
Gloria Campos y Juana Balsategui
Gloria Campos y Juana BalsateguiFabian Malavolta
"Loli" Irigoin y Catalina Hornos
"Loli" Irigoin y Catalina HornosFabian Malavolta
En familia. Eduardo "Coco" Oderigo, junto a su padre, Eduardo Oderigo
En familia. Eduardo "Coco" Oderigo, junto a su padre, Eduardo OderigoFabian Malavolta
Brian Handley, presidente del Grupo Dass
Brian Handley, presidente del Grupo DassFabian Malavolta
Clara Casares y Silvia Manfredi
Clara Casares y Silvia ManfrediFabian Malavolta
Catalina Hornos y Jorge De All conversan con Jennifer De La Rosa y Julián Weich
Catalina Hornos y Jorge De All conversan con Jennifer De La Rosa y Julián WeichFabian Malavolta
El equipo de Fundación Espartanos
El equipo de Fundación EspartanosFabian Malavolta
Patricia Perotti, de la fundación, junto a Connie Brito de Fundación Macro, Santiago Seber, de Banco Macro, Loli Irigoin y Marisel Carreti
Patricia Perotti, de la fundación, junto a Connie Brito de Fundación Macro, Santiago Seber, de Banco Macro, Loli Irigoin y Marisel CarretiFabian Malavolta
Los Espartanos en la noche solidaria
Los Espartanos en la noche solidariaFabian Malavolta

El trabajo de Fundación Espartanos

Las autoridades de Fundación Espartanos
Las autoridades de Fundación EspartanosFabian Malavolta
Todo listo para la fiesta
Todo listo para la fiestaFabian Malavolta
Durante la noche, se pudieron adquirir los libros y productos sobre los Espartanos
Durante la noche, se pudieron adquirir los libros y productos sobre los EspartanosFabian Malavolta
Por segundo año consecutivo, Julián Weich estuvo a cargo de la conducción del evento
Por segundo año consecutivo, Julián Weich estuvo a cargo de la conducción del eventoFabian Malavolta
El escenario 360
El escenario 360Fabian Malavolta
A lo largo de la velada, los participantes pudieron sumarse al trabajo de la fundación apoyando distintos programas
A lo largo de la velada, los participantes pudieron sumarse al trabajo de la fundación apoyando distintos programasFabian Malavolta
El Hipódromo de San Isidro se vistió de fiesta
El Hipódromo de San Isidro se vistió de fiestaFabian Malavolta
Los programas de Fundación Espartanos
Los programas de Fundación Espartanos Fabian Malavolta
Por Paula Ikeda
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