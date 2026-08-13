Los mejores memes por el Día Internacional del Zurdo

Cada 13 de agosto se celebra el Día Internacional de los Zurdos, una fecha que busca visibilizar a las personas que utilizan principalmente la mano izquierda y las dificultades que pueden encontrar en un mundo pensado, en gran medida, para diestros. Según estimaciones de distintas universidades, alrededor del 10% de la población es zurda. Como ocurre cada año, la fecha también tuvo repercusión en las redes sociales, donde los memes y las reacciones de los usuarios se multiplicaron para celebrar esta particularidad.

La efeméride surgió en 1975, cuando el militar estadounidense Dean Richard Campbell fundó Lefthanders International, Inc., una organización dedicada a representar a la comunidad zurda. La jornada busca generar conciencia sobre las dificultades y los obstáculos que pueden enfrentar las personas zurdas en su vida cotidiana, en una sociedad en la que muchos objetos y espacios están diseñados para quienes utilizan principalmente la mano derecha.

Las personas zurdas representan alrededor del 10% de la población mundial (Foto: Freepik)

A partir de esta fecha, los usuarios de las redes sociales no tardaron en sumarse a la celebración y compartieron en sus perfiles memes, comentarios y reacciones vinculados con la particularidad de ser zurdo.

Las redes sociales se llenaron de memes por el Día Internacional de los Zurdos (Captura: X)

Las redes sociales se llenaron de memes por el Día Internacional de los Zurdos (Captura: X)

Las redes sociales se llenaron de memes por el Día Internacional de los Zurdos (Captura: X)

Las redes sociales se llenaron de memes por el Día Internacional de los Zurdos (Captura: X)