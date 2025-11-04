LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la Comida Anual Solidaria a beneficio del Hospital Rivadavia

En su décimo aniversario, la Fundación Hospital Rivadavia realizó su noche solidaria en Retiro

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Inés Etchebarne Mihanovich, Karen Reichardt, e Ileana Calabró
Inés Etchebarne Mihanovich, Karen Reichardt, e Ileana CalabróFabián Malavolta
Inés Etchebarne Mihanovich, con un diseño de Claudia Arce
Inés Etchebarne Mihanovich, con un diseño de Claudia Arce Fabián Malavolta
La Dra. Diana Chugri, presidente de la Fundación Hospital Rivadavia. En el décimo aniversario de su Fundación, asistió con un diseño de Iara
La Dra. Diana Chugri, presidente de la Fundación Hospital Rivadavia. En el décimo aniversario de su Fundación, asistió con un diseño de IaraFabián Malavolta
Ileana Calabró, con un diseño de Laurencio Adot
Ileana Calabró, con un diseño de Laurencio Adot Fabián Malavolta
La diputada electa Karen Reichardt, y un look de Claudio Cosano
La diputada electa Karen Reichardt, y un look de Claudio Cosano Fabián Malavolta
El subdirector médico del Hospital Rivadavia, Dr. Ricardo Levaggi
El subdirector médico del Hospital Rivadavia, Dr. Ricardo Levaggi Fabián Malavolta
Silvina Escudero, vestida por Pupeteté
Silvina Escudero, vestida por Pupeteté Fabián Malavolta
Andrea Arditi de Schwartz, con un diseño de Miu Miu
Andrea Arditi de Schwartz, con un diseño de Miu Miu Fabián Malavolta
La Dra. Diana Chugri recibe a Mirtha Legrand, quien asistió con un look de Claudio Cosano, y acompañada por su hija, Marcela Tinayre
La Dra. Diana Chugri recibe a Mirtha Legrand, quien asistió con un look de Claudio Cosano, y acompañada por su hija, Marcela TinayreFabián Malavolta
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán QuirósFabián Malavolta
Elena Fortabat y un diseño de Adriana Costantini
Elena Fortabat y un diseño de Adriana CostantiniFabián Malavolta
Cecilia Zuberbühler, con un look Mango y de Valentino
Cecilia Zuberbühler, con un look Mango y de Valentino Fabián Malavolta
Mercedes Morán
Mercedes MoránFabián Malavolta
Javier Iturrioz y Leopoldo Montes
Javier Iturrioz y Leopoldo MontesFabián Malavolta
La recepción en el Sheraton Hotel
La recepción en el Sheraton Hotel Fabián Malavolta
Mario Massaccesi
Mario MassaccesiFabián Malavolta
Nora Portela, con un look de Adriana Costantini
Nora Portela, con un look de Adriana CostantiniFabián Malavolta
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes, y Marina Furlanetto
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes, y Marina Furlanetto Fabián Malavolta
Mora Furtado y Adriana Costantini
Mora Furtado y Adriana Costantini Fabián Malavolta
Nequi Galotti
Nequi Galotti Fabián Malavolta
Walter D' Aloia Criado, Inés Etchebarne Mihanovich y Andrea Arditi de Schwartz
Walter D' Aloia Criado, Inés Etchebarne Mihanovich y Andrea Arditi de SchwartzFabián Malavolta
Gabriela Sobrado, con un diseño de Garófalo
Gabriela Sobrado, con un diseño de Garófalo Fabián Malavolta
Mora Furtado, con un look de Adriana Costantini, y collares Gino Bogani y diseños vintage de su autoría
Mora Furtado, con un look de Adriana Costantini, y collares Gino Bogani y diseños vintage de su autoría Fabián Malavolta
Una noche donde Karen Reichardt recibió puras felicitaciones. Junto a Andrea Arditi de Schwartz, Alex Rubinstein y María Alejandra Cristiani
Una noche donde Karen Reichardt recibió puras felicitaciones. Junto a Andrea Arditi de Schwartz, Alex Rubinstein y María Alejandra CristianiFabián Malavolta
Mirtha Legrand en la Comida Anual de Fundación Hospital Rivadavia
Mirtha Legrand en la Comida Anual de Fundación Hospital Rivadavia
El diseñador de Iara, Mario Vidal, junto a la presidenta de la Fundación Hospital Rivadavia, Dra. Diana Chugri
El diseñador de Iara, Mario Vidal, junto a la presidenta de la Fundación Hospital Rivadavia, Dra. Diana ChugriFabián Malavolta
La bailarina Mora Godoy
La bailarina Mora GodoyFabián Malavolta
Mercedes Morán, la Dra. Diana Chugri, y Adriana Costantini
Mercedes Morán, la Dra. Diana Chugri, y Adriana CostantiniFabián Malavolta
Teresa Calandra
Teresa CalandraFabián Malavolta
Walter D' Aloia Criado, presidente de Amigos del Fernández Blanco
Walter D' Aloia Criado, presidente de Amigos del Fernández BlancoFabián Malavolta
Leopoldo Montes, Javier Iturrioz, Inés Etchebarne Mihanovich, Walter D' Aloia Criado y Tulio Andreussi Guzmán
Leopoldo Montes, Javier Iturrioz, Inés Etchebarne Mihanovich, Walter D' Aloia Criado y Tulio Andreussi GuzmánFabián Malavolta
La diseñadora Adriana Costantini
La diseñadora Adriana CostantiniFabián Malavolta
El ministro Quirós se acercó a saludar a Mirtha Legrand. La diva llegó acompañada de Héctor Vidal Rivas, quien esta semana fue distinguido por la World Fashion Exhibition como Embajador de Buena Voluntad, un reconocimiento por impulsar la moda argentina
El ministro Quirós se acercó a saludar a Mirtha Legrand. La diva llegó acompañada de Héctor Vidal Rivas, quien esta semana fue distinguido por la World Fashion Exhibition como Embajador de Buena Voluntad, un reconocimiento por impulsar la moda argentina Fabián Malavolta
Verónica Gil, con un diseño de Carolina Herrera
Verónica Gil, con un diseño de Carolina Herrera Fabián Malavolta
La llegada de Cecilia Zuberbühler, Teresa Calandra y Gonzalo Bergadá
La llegada de Cecilia Zuberbühler, Teresa Calandra y Gonzalo BergadáFabián Malavolta
La comida anual solidaria de Fundación Hospital Rivadavia y una meta: la ampliación del área de consultorios externos que duplicará la capacidad de atención ambulatoria diaria
La comida anual solidaria de Fundación Hospital Rivadavia y una meta: la ampliación del área de consultorios externos que duplicará la capacidad de atención ambulatoria diariaFabián Malavolta
Luis De Stefano e Ileana Calabró
Luis De Stefano e Ileana CalabróFabián Malavolta
Marcela Gotlib
Marcela GotlibFabián Malavolta
Nina Amateis, con un look de Akiabara
Nina Amateis, con un look de AkiabaraFabián Malavolta
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, conversa con el subdirector médico del Hospital Rivadavia, el Dr. Ricardo Levaggi
El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, conversa con el subdirector médico del Hospital Rivadavia, el Dr. Ricardo Levaggi Fabián Malavolta
Con un look Gucci, Paula González, presidenta del Hilton Buenos Aires, y Alejandra Moracco
Con un look Gucci, Paula González, presidenta del Hilton Buenos Aires, y Alejandra Moracco Fabián Malavolta
La comida solidaria a beneficio del Hospital Rivadavia
La comida solidaria a beneficio del Hospital RivadaviaFabián Malavolta
La Dra. Diana Chugri les agredeció su presencia a Mirtha Legrand y a Marcela Tinayre
La Dra. Diana Chugri les agredeció su presencia a Mirtha Legrand y a Marcela TinayreFabián Malavolta
El productor Alejandro Veroutis
El productor Alejandro VeroutisFabián Malavolta
Con un diseño de Claudio Cossano, Elizabeth Yelin, de Silkey
Con un diseño de Claudio Cossano, Elizabeth Yelin, de Silkey Fabián Malavolta
Nequi Galloti y Mario Massaccesi, conductores de la noche solidaria
Nequi Galloti y Mario Massaccesi, conductores de la noche solidariaFabián Malavolta
Durante la noche, los presentes pudieron ver las obras realizadas por la Fundación así como los nuevos objetivos: "la Fundación Hospital Rivadavia impulsa un proyecto para mejorar la atención médica ambulatoria. Se proyecta una ampliación del área de consultorios externos, con el objetivo de brindar una atención más ágil, confortable y digna para miles de personas que diariamente recurren al sistema público de salud"
Durante la noche, los presentes pudieron ver las obras realizadas por la Fundación así como los nuevos objetivos: "la Fundación Hospital Rivadavia impulsa un proyecto para mejorar la atención médica ambulatoria. Se proyecta una ampliación del área de consultorios externos, con el objetivo de brindar una atención más ágil, confortable y digna para miles de personas que diariamente recurren al sistema público de salud"Fabián Malavolta
Alejandro Ranieri
Alejandro RanieriFabián Malavolta
Durante la noche de los diez años de la Fundación Hospital Rivadavia se recordó al Dr. Eduardo Fernández Rostello: "El hospital lo hizo su director, y estaba orgulloso de serlo. Entrenador de valores y conocimientos, no le decimos adiós sino hasta siempre, porque su legado vivirá en cada uno de nosotros por siempre"
Durante la noche de los diez años de la Fundación Hospital Rivadavia se recordó al Dr. Eduardo Fernández Rostello: "El hospital lo hizo su director, y estaba orgulloso de serlo. Entrenador de valores y conocimientos, no le decimos adiós sino hasta siempre, porque su legado vivirá en cada uno de nosotros por siempre" Fabián Malavolta
La comida anual de Fundación Hospital Rivadavia, con 250 invitados
La comida anual de Fundación Hospital Rivadavia, con 250 invitadosFabián Malavolta
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. A sus 47 años descubrió que era nieto de uno de los más importantes jerarcas del nazismo
    1

    A sus 47 años descubrió que era nieto de uno de los más importantes jerarcas del nazismo

  2. El hospital creado por inmigrantes judíos que visitó Einstein, atendió a Perón y Maradona, donde se filmó un éxito del cine argentino
    2

    El hospital creado por inmigrantes judíos que visitó Einstein, atendió a Perón y Maradona, donde se filmó un éxito del cine argentino

  3. Escapó de una casa abandonada para buscar ayuda y logró salvar a sus cachorros
    3

    Escapó de una casa abandonada para buscar ayuda y logró salvar a sus cachorros

  4. Hoy se conmemora la creación de la Unesco
    4

    Efemérides del 4 de noviembre: ¿qué pasó un día como hoy?

Cargando banners ...