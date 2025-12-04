LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la distinción al libro de Nunzia Locatelli sobre Enrique Shaw en la Legislatura porteña

El libro “Enrique Shaw: el apóstol de los empresarios”, de Nunzia Locatelli y Cintia Suárez, fue declarado “de Interés para la Comunicación Social y la Cultura”

Paula Ikeda
Teresa Bulgheroni, Nunzia Locatelli y Amalia Amoedo
Nunzia Locatelli, con un diseño de Isabel Marant. La italiana, reconocida por sus trabajos sobre Mama Antula también es coautora del libro “Enrique Shaw: el apóstol de los empresarios" que fue declarado de Interés para la Comunicación Social y la Cultura por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por la Legislatura porteña
Coautora del libro sobre Enrique Shaw (y también de Mama Antula), la escritora Cintia Suárez, en la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Amalia Amoedo se acercó a la ceremonia en el Salón Presidente Alfonsín
Sara Shaw de Critto, hija de Enrique Shaw
Silke Bayer de Reynal
Patricio Bulgheroni
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Muzzio
Teresa Bulgheroni
El libro reconstruye la trayectoria de Enrique Shaw, empresario, laico católico y fundador de ACDE (Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa), actualmente en proceso de beatificación. Su gestión se caracterizó por la defensa de la dignidad de los trabajadores, la innovación y la solidaridad empresarial
La llegada de Marcos Bulgheroni a la distinción. El empresario acompañó a su esposa en la tarde en la Legislatura
El libro fue declarado de Interés por la Legislatura porteña. El reconocimiento fue impulsado por el legislador Juan Facundo Del Gaiso y aprobado mediante la Declaración N° 313/2025, en virtud del aporte cultural e histórico de la obra, que rescata la figura de un empresario argentino cuya vida y legado siguen inspirando a generaciones
“Este libro pone en valor la ética y el compromiso social en el mundo empresario. Enrique Shaw es un ejemplo de que la búsqueda del bien común puede transformar la realidad”, destacó Del Gaiso al fundamentar el proyecto
Durante el evento, Nunzia Locatelli y Cintia Suárez compartieron detalles de la investigación que dio origen a la obra, fruto de años de estudio de archivos, testimonios y documentación institucional
“Shaw entendió que la empresa es un espacio de fraternidad y crecimiento humano. Su mensaje es más actual que nunca”, señaló Locatelli
“Nuestro objetivo fue traer a la luz a un hombre que puso su liderazgo al servicio de la sociedad”, agregó Suárez. Las autoras, ambas reconocidas por la Legislatura como Personalidades Destacadas de la Cultura, han publicado diversos trabajos sobre figuras transformadoras de la historia argentina y universal
Nunzia junto a sus padres, Osvaldo y María Locatelli, recién llegados de visita desde Italia
Sofía Pinto
Sara Critto, nieta de Enrique Shaw, Sara y Elsa Shaw, hijas del empresario que actualmente está en proceso de beatificación
El escritor y profesor de la USAL, Luis Alberto Laffargue, autor de la novela El Dedal (Sidera) junto a Cintia
Patricio Bulgheroni y el periodista italiano Adriano Alimonti, delegado de la sagrada orden constantiniana de San Jorge
La distinción al libro de Enrique Shaw
Familiares, amigos y miembros de la Iglesia, presentes en la Legislatura
La vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la entrega de la distinción
Clara Muzzio, Cintia Suárez y Marcos Bulgheroni junto a su esposa, Nunzia Locatelli
El abrazo entre la hija de Enrique Shaw y Nunzia Locatelli
Nunzia Locatelli de Bulgheroni junto a Amalia Amoedo, compañeras en la Fundación Policía Federal Argentina
Miembros de la Policía Federal del Museo de la Policía Federal Argentina
Mariana Bulgheroni junto a Nunzia
Monseñor Santiago Olivera, obispo castrense y postulador de la causa de Enrique Shaw
Cintia Suárez y el libro “Enrique Shaw: el apóstol de los empresarios” (Catarsis)
La vida de Enrique Shaw, destacada en la Legislatura
La vicejefa de Gobierno porteño presente en la ceremonia
Amalia Amoedo en la Sala Presidente Alfonsín
La distinción en la Legislatura
El trabajo de las autoras fue reconocido en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires
Por Paula Ikeda
