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En fotos. Todos los invitados al desfile de Anna Rossatti en el Palacio Libertad con Karina Milei en primera fila

La secretaria general de la Presidencia fue la invitada especial en el cierre de los desfiles de Argentina Fashion Week

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Teresa Calandra, Karina Milei y Karen Reichardt
Teresa Calandra, Karina Milei y Karen ReichardtArgentina Fashion Week
Soledad Solaro en Argentina Fashion Week
Soledad Solaro en Argentina Fashion WeekArgentina Fashion Week
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, invitada especial de la diseñadora Anna Rossatti
La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, invitada especial de la diseñadora Anna Rossatti Argentina Fashion Week
La diputada nacional Karen Reichardt
La diputada nacional Karen ReichardtArgentina Fashion Week
Candelaria Ruggieri sobre la pasarela
Candelaria Ruggieri sobre la pasarelaArgentina Fashion Week
Karina Mazzocco
Karina MazzoccoArgentina Fashion Week
Andrea Garmendia
Andrea GarmendiaArgentina Fashion Week
Teresa Calandra
Teresa CalandraArgentina Fashion Week
La secretaria general de la Presidencia junto a Leonadro Cifelli, secretario de Cultura de la Nación
La secretaria general de la Presidencia junto a Leonadro Cifelli, secretario de Cultura de la NaciónArgentina Fashion Week
Fabiana Araujo
Fabiana AraujoArgentina Fashion Week
Karin Cohen
Karin CohenArgentina Fashion Week
Estilo Peaky Blinders entre los nuevos diseños
Estilo Peaky Blinders entre los nuevos diseñosArgentina Fashion Week
Carina Monteleone
Carina MonteleoneArgentina Fashion Week
Karina Milei siguió atenta cada pasada
Karina Milei siguió atenta cada pasadaArgentina Fashion Week
La colección otoño-invierno de Anna Rossatti
La colección otoño-invierno de Anna RossattiArgentina Fashion Week
Animal print sobre la pasarela
Animal print sobre la pasarelaArgentina Fashion Week
Carla Méndez
Carla Méndez Argentina Fashion Week
La nueva colección de invierno
La nueva colección de inviernoArgentina Fashion Week
El desfile en el Palacio Libertad
El desfile en el Palacio LibertadArgentina Fashion Week
En el backstage, Lucía Miranda junto a la diseñadora
En el backstage, Lucía Miranda junto a la diseñadoraArgentina Fashion Week
Una vista del salón, antes del desfile
Una vista del salón, antes del desfile Argentina Fashion Week
Así fue el recibimiento a la secretaria general de la Presidencia en el Palacio Libertad
Así fue el recibimiento a la secretaria general de la Presidencia en el Palacio LibertadArgentina Fashion Week
Soledad Solaro y Romina Ansaldo, futura esposa de Claudio "Turco" Husain
Soledad Solaro y Romina Ansaldo, futura esposa de Claudio "Turco" HusainArgentina
Fabiana Araujo, Marcela Szalkowicz y Karen Reichardt
Fabiana Araujo, Marcela Szalkowicz y Karen Reichardt Argentina Fashion Week
El creador de Argentina Fashion Week, Héctor Vidal Rivas, junto al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo Cifelli
El creador de Argentina Fashion Week, Héctor Vidal Rivas, junto al secretario de Cultura de la Nación, Leonardo CifelliArgentina Fashion Week
El salón del Palacio Libertad convertido en una gran pasarela
El salón del Palacio Libertad convertido en una gran pasarelaArgentina Fashion Week
Teresa Calandra, Karina Milei, Karen Reichardt y Lucía Miranda
Teresa Calandra, Karina Milei, Karen Reichardt y Lucía Miranda Argentina Fashion Week
Por Paula Ikeda
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