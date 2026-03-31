En fotos. Todos los invitados al desfile de Anna Rossatti en el Palacio Libertad con Karina Milei en primera fila
La secretaria general de la Presidencia fue la invitada especial en el cierre de los desfiles de Argentina Fashion Week
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