Puertos: una ciudad con servicios y una vida cultural activa

Tiendas de decoración, supermercado, cafecitos, bares y restaurantes, estación de servicio, colegios y hasta un Museo: Malba Puertos. Con mas de 1700 casas construidas, y a 40 minutos de Capital Federal, Puertos dejó de ser una promesa de desarrollo para convertirse en una ciudad en pleno funcionamiento. Activa, vibrante, contemporánea.

En Escobar, con barrios plenamente habitados, servicios activos, una amplia vida cultural y una propuesta educativa en clara expansión, el proyecto avanza de acuerdo a un proyecto que privilegia la planificación urbana basada en la calidad de vida.

La ciudad Puertos ya es una realidad.

El Salto, de Hernán Marina, una de las obras de arte a cielo abierto más emblemáticas de Puertos. Rodrigo Jaramillo - Rodrigo Jaramillo

Una expansión rápida

En el corazón del desarrollo, el sector Bahía concentra la experiencia urbana: locales gastronómicos, cafés y espacios de encuentro frente al lago que se integran al paisaje y generan un punto de vida social activo durante todo el día.

El paseo de compras tiene todo lo necesario: desde tiendas de deco hasta cafés de especialidad. Rodrigo Jaramillo - Rodrigo Jaramillo

El Supermercado Jumbo abastece tanto a Puertos como a los barrios aledaños. Rodrigo Jaramillo - Rodrigo Jaramillo

Allí también funciona desde hace algunos años la sede de Malba Puertos, que sumó una dimensión cultural permanente al proyecto y amplió su alcance más allá del ámbito residencial.

Malba Puertos contiene parte de la colección del Museo de Arte Latinoamericano. Rodrigo Jaramillo - Rodrigo Jaramillo

“Puertos cuenta con reserva natural de 64 hectareas y hay aproximadamente 1720 casas y 11 barrios ya entregados. Y a medida en que se va consolidando el barrio, crecen rápidamente las áreas de servicio”, cuenta Mariano Cerquetella, Gerente Comercial de Consultatio.

La propuesta educativa es un ejemplo claro de esta expansión. A las instituciones ya instaladas: el Colegio del Faro, Northfield y St Johns, se sumará en 2028 el Colegio Norbridge, reforzando la idea de ciudad integral, donde educación, naturaleza y comunidad forman parte del mismo ecosistema.

Uno de los colegios de una propuesta educativa sólida.

Y siempre en movimiento, Cerquetella adelanta: “Están proyectados también desarrollos de media densidad con edificios de oficina. Si bien hoy esa necesidad está cubierta con unidades apto profesionales con desarrollos en la zona de la Bahia, lo cierto es que tenemos pensado implementar, con desarrolladores asociados, ese plan en la Ruta 25.

La vida náutica se concentra en el Club, con diversas actividades deportivas. Rodrigo Jaramillo - Rodrigo Jaramillo

También se expande, según cuenta, el área deportiva, con un acuerdo con los gimnasios Bigg y el objetivo de sumar canchas de paddle y superficie para actividades deportivas.

Como parte de sus servicios, Puertos cuenta con una estación de servicio. Rodrigo Jaramillo - Rodrigo Jaramillo

Sin embargo, Puertos no sólo se expande hacia adentro, sino también fuera de sus límites, convirtiéndose en un centro neurálgico de la zona. En el acceso, sobre la Ruta 25, por ejemplo, se puede encontrar un corredor de servicios con propuestas comerciales y equipamiento que acompañan la vida cotidiana de quienes viven en Puertos y de toda la zona. Más que un mero acceso, se transformó en un soporte para la ciudad.

Con infraestructura operativa, espacios públicos consolidados y nuevos desarrollos en marcha, Puertos materializa una idea que hace algunos años era proyección: el futuro urbano en Zona Norte ya es parte del presente.

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