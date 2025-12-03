LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la Feria de Navidad de Construyendo

En la terraza del Palacio Duhau, la institución realizó su tradicional encuentro, una apuesta por el consumo consciente y solidario, que pone en valor la capacitación y el trabajo de distintos emprendimientos

  1 minuto de lectura
Para LA NACIONPaula Ikeda
Sociales en la Feria Navideña Construyendo 2025
Nathalie Sielecki, cofundadora de Construyendo. La iniciativa social tiene como objetivo acompañar proyectos socioproductivos que generan empleo y oportunidades en barrios vulnerables
Mariana Bagó, cofundadora de Construyendo. El trabajo de la institución destaca distintos emprendimientos, genera un impacto económico directo y saca a relucir el talento de quienes, a través del empleo, buscan un futuro mejor
Silvina Pueyrredón, cofundadora de Construyendo. La feria navideña que pone en valor el trabajo de distintos emprendimientos sociales
La galerista María Calcaterra. Los invitados comenzaron a llegar a las 16 a los jardines del Palacio Duhau. En la terraza, distintos emprendimientos ofrecieron sus productos
Mariana Galante, de Fundación Banco Nación, en la tarde de Construyendo
Marina Taquini de Blaquier
Carolina Stanley, mencionada como "una de las mentoras" de la institución, junto a Carolina Arana, Florencia Perotti y Carolina Dietze
Clara Muzzio, vicejefa de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se acercó a conocer el trabajo de la institución y de distintos emprendimientos que cuentan con su capacitación
Taina Laurino de Neuss
La multitudinaria feria navideña en la terraza del Palacio Duhau. Una tarde de compras donde se destacaron los trabajos de Esperanza, de Los Naranjos, las mantas y carteras tejidas de LH y las velas de Luz de Esperanza
Carolina Stanley, María Noel Crucci y Mariana Bagó. Esposa del exembajador de Uruguay en el país, Crucci viajó especialmente para ser parte del encuentro de Construyendo
María de la Paz Dibetto y Zoraida Awada
Julieta Spina
Verónica Zoani de Nutting
María Laura Leguizamón
Marina Lafuente
Florencia Perotti, de Construyendo
Milagros Blaquier de Diez
La productora de cine, Cindy Teperman
Gabriela Castellani y su hija, Catalina Foyantier
Nequi Galotti
Pompi Chopitea
El empresario Martín Cabrales
Gloria Fiorito
Georgina Pepa Morelli de Reyes, de Construyendo
El exministro de la Embajada de Uruguay, José Reyes, y su hija, Paula Reyes, acompañaron la tarde de Construyendo
Carolina Arana, de Construyendo
Nathalie Sielecki junto a Tato Lanusse, esposo de Silvina Pueyrredón, y Martín Cabrales
Patricia Ezcurdía
Más de 400 invitados en la tarde de Construyendo y un encuentro solidario: el Palacio Duhau-Park Hyatt abrió la terraza del hotel, en tanto la ambientación navideña y la iluminación fueron donados por Armando Cazón y Daniela Bonetto
Verónica Pueyrredón de García Mansilla
Marcela Gotlib y Alix Schijman
Sofía y Fabián Perechodnik
Claudia Álvarez Argüelles
La oportunidad de hacer compras navideñas
Objetos de diseño en la feria navideña
Carlos "Calilo" y Daniel Sielecki
Giu Matronardi y Mariana Hartz
Martín Córdoba y los productos de Duhau Patisserie
Los macarons pintados, los más buscados
Julieta Spina, Carolina Stanley y Florencia Perotti
La feria navideña reafirmó el creciente interés del público por el consumo consciente y solidario, poniendo en valor el trabajo y la capacitación promovida por Construyendo
El ambientador Armando Cazón estuvo a cargo de la decoración de los jardines
La Feria Navideña de Construyendo, la institución que lleva ocho años trabajando, capacitando emprendimientos como Esperanza, o Los Naranjos
Melania Valente y Verónica Zoani de Nutting
La tarde de los emprendedores en la Feria Navideña de Construyendo
Un encuentro para visivilizar el trabajo de emprendedores
Vajilla en la tarde de Construyendo
Una tarde de encuentros, previo a las Fiestas
Taina Laurino de Neuss, Constanza Neuss y Sofía Cardini de Neuss
Las velas, uno de los puestos más populares a la hora de elegir regalos navideños
María Calcaterra y una jornada de compras a beneficio de los emprendimientos de Construyendo
La joyera Claudia Stad
Majo Dibetto y Nat Orlowski
Mary Vigil
Las invitadas aprovecharon para hacer sus compras de fin de año
"Calilo" y Nathalie Sielecki
Clara Muzzio y Carolina Stanley
Mariana Bagó, Julieta Spina, Carolina Stanley y Jimena López satisfechas por la convocatoria
Los textiles de Siwani
Recién llegada de Uruguay, Gabriela Castellani en la cita anual de Construyendo
Una tarde relajada de compras
Anamá Ferreira en la tarde solidaria
Las velas de Luz de Esperanza, entre las favoritas
Las delicias del Palacio Duhau-Park Hyatt acompañaron la tarde
Mariana Galante y Sofía Perechodnik, de Fundación Banco Nación
Una tarde distinta en los jardines del palacio
"Transformamos vidas". Mariana Bagó, Nathalie Sielecki y Silvina Pueyrredón, fundadoras de Construyendo
