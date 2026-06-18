LA NACION

Rotary Club: todos los invitados a la Fiesta de los Lauros en el Hotel Libertador

El Rotary Club de Buenos Aires realizó su ceremonia de premiación anual

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Cristina Miguens, Amalia Amoedo y Bettina Bulgheroni
Cristina Miguens, Amalia Amoedo y Bettina BulgheroniFabián Malavolta
Amalia Amoedo, presidenta de Fundación Policía Federal Argentina
Amalia Amoedo, presidenta de Fundación Policía Federal ArgentinaFabian Malavolta
La rotaria Bettina Bulgheroni
La rotaria Bettina Bulgheroni Fabian Malavolta
El presidente del Rotary Club de Buenos Aires, Esteban Carcavallo
El presidente del Rotary Club de Buenos Aires, Esteban CarcavalloFabian Malavolta
Cristina Miguens, distinguida en la Fiesta de los Lauros
Cristina Miguens, distinguida en la Fiesta de los LaurosFabian Malavolta
José del Rio, director de Contenidos de LA NACION, distinguido con el Laurel de Plata por su trayectoria periodística
José del Rio, director de Contenidos de LA NACION, distinguido con el Laurel de Plata por su trayectoria periodísticaFabian Malavolta
Autor de "300 Cuentos de Buenas Noches", Jorge Bustamante, premiado con el Laurel de Plata por su labor en el área de las humanidades
Autor de "300 Cuentos de Buenas Noches", Jorge Bustamante, premiado con el Laurel de Plata por su labor en el área de las humanidadesFabian Malavolta
Valeria Atela, directora de la Fundación SOIJAr, Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina, institución reconocida con el Sol de Plata 2026
Valeria Atela, directora de la Fundación SOIJAr, Sistema de Orquestas y Coros Infantiles y Juveniles de Argentina, institución reconocida con el Sol de Plata 2026Fabian Malavolta
Distinguida, Ana María Bovo, narradora actriz y dramaturga
Distinguida, Ana María Bovo, narradora actriz y dramaturga Fabian Malavolta
Martín Cabrales, de la comisión directiva de Fundación Policía Federal Argentina, reconocida en la Fiesta de los Lauros
Martín Cabrales, de la comisión directiva de Fundación Policía Federal Argentina, reconocida en la Fiesta de los LaurosFabian Malavolta
Luis Ovsejevich, rotario y presidente de Fundación Konex
Luis Ovsejevich, rotario y presidente de Fundación KonexFabian Malavolta
Norberto Frigerio, rotario y director de Relaciones Institucionales de LA NACION
Norberto Frigerio, rotario y director de Relaciones Institucionales de LA NACIONFabian Malavolta
Distinguida con el Laurel de Plata a personalidad del año, la jurista Aída Kemelmajer de Carlucci
Distinguida con el Laurel de Plata a personalidad del año, la jurista Aída Kemelmajer de CarlucciFabian Malavolta
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos AiresFabian Malavolta
Como cada semana, previo al encuentro, cada rotario fue identificado con un pin donde estaba escrito su nombre y su profesión
Como cada semana, previo al encuentro, cada rotario fue identificado con un pin donde estaba escrito su nombre y su profesiónFabian Malavolta
El encuentro entre Elisalex von Wuthenau de Helguera y Amalia Amoedo
El encuentro entre Elisalex von Wuthenau de Helguera y Amalia AmoedoFabian Malavolta
Susana Espósito, gobernadora del Distrito 4895 del Rotary Club
Susana Espósito, gobernadora del Distrito 4895 del Rotary ClubFabian Malavolta
La gobernadora en la Fiesta de los Lauros en el Hotel Libertador
La gobernadora en la Fiesta de los Lauros en el Hotel LibertadorFabian Malavolta
Durante la ceremonia destacaron la reciente gala del Rotary Club de Buenos Aires y a dos de sus artífices, Guillermo Combal y Steven Wainer
Durante la ceremonia destacaron la reciente gala del Rotary Club de Buenos Aires y a dos de sus artífices, Guillermo Combal y Steven WainerFabian Malavolta
Rotaria y embajadora de Fundación SOIJar, Liliana Parodi. El Sol de Plata, honra a instituciones que se hayan destacado por su labor en el campo de las bellas artes. En el pasado fue recibido por la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Borges y arteba
Rotaria y embajadora de Fundación SOIJar, Liliana Parodi. El Sol de Plata, honra a instituciones que se hayan destacado por su labor en el campo de las bellas artes. En el pasado fue recibido por la Asociación Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes, el Centro Cultural Borges y arteba Fabian Malavolta
Eddy Dain, de Dain Usina Cultura y de la comisión de la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
Eddy Dain, de Dain Usina Cultura y de la comisión de la Cooperadora del Hospital de Niños Ricardo GutiérrezFabian Malavolta
La llegada de Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
La llegada de Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos AiresFabian Malavolta
Cristina Miguens junto a sus hijos Alejandro de Anchorena, Luisa de Anchorena y Astrid Hoffmann. Distinguida con el Laurel de Plata, la filántropa y directora de la revista Sophia, preside la Fundación Alumbrar y fue homenajeada por haber “dedicado su vida a colaborar con causas que apoyan la salud y la educación de mujeres, niños y comunidades originarias”
Cristina Miguens junto a sus hijos Alejandro de Anchorena, Luisa de Anchorena y Astrid Hoffmann. Distinguida con el Laurel de Plata, la filántropa y directora de la revista Sophia, preside la Fundación Alumbrar y fue homenajeada por haber “dedicado su vida a colaborar con causas que apoyan la salud y la educación de mujeres, niños y comunidades originarias” Fabian Malavolta
Presidenta de Fundación Policía Federal Argentina, Amalia Amoedo destacó el trabajo de la institución: "Nuestra misión es abastecer con aparatos médicos de última generación al hospital Churruca Visca, que cubre la salud de las Fuerzas y de sus familias”
Presidenta de Fundación Policía Federal Argentina, Amalia Amoedo destacó el trabajo de la institución: "Nuestra misión es abastecer con aparatos médicos de última generación al hospital Churruca Visca, que cubre la salud de las Fuerzas y de sus familias”Fabian Malavolta
Amalia Amoedo y Martín Cabrales, representantes de la Fundación Policía Federal Argentina. La nieta de Amalita Fortabat recibió la distinción La Rueda Rotaria a la fundación por su labor solidaria. Fundada en 1988 por Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni, Fundación Policía Federal Argentina trabaja a través de la adquisición de equipamiento médico de alta complejidad y colabora con la asistencia a la fuerza policial y a sus familias
Amalia Amoedo y Martín Cabrales, representantes de la Fundación Policía Federal Argentina. La nieta de Amalita Fortabat recibió la distinción La Rueda Rotaria a la fundación por su labor solidaria. Fundada en 1988 por Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni, Fundación Policía Federal Argentina trabaja a través de la adquisición de equipamiento médico de alta complejidad y colabora con la asistencia a la fuerza policial y a sus familias Fabian Malavolta
“La Rueda Rotaria” es un premio que, en el pasado, han recibido instituciones como Alcohólicos Anónimos de la Argentina, Cáritas Buenos Aires, la Cruz Roja Argentina, la Fundación Fernández y LA NACION
“La Rueda Rotaria” es un premio que, en el pasado, han recibido instituciones como Alcohólicos Anónimos de la Argentina, Cáritas Buenos Aires, la Cruz Roja Argentina, la Fundación Fernández y LA NACION Fabian Malavolta
Una postal de la ceremonia, en el barrio de San Nicolás
Una postal de la ceremonia, en el barrio de San NicolásFabian Malavolta
El reconocimiento al trabajo de Jorge Bustamante, quien subió a recibir su distinción junto a su nieto Ramón, su gran inspiración
El reconocimiento al trabajo de Jorge Bustamante, quien subió a recibir su distinción junto a su nieto Ramón, su gran inspiraciónFabian Malavolta
El empresario Alejandro Reynal asistió al reconocimiento a Bustamante
El empresario Alejandro Reynal asistió al reconocimiento a BustamanteFabian Malavolta
La celebración fue en el marco de los encuentros del Rotary Club de Buenos Aires
La celebración fue en el marco de los encuentros del Rotary Club de Buenos AiresFabian Malavolta
Representantes del Rotary Club de Buenos Aires junto a los homenajeados
Representantes del Rotary Club de Buenos Aires junto a los homenajeadosFabian Malavolta
Los preparativos en el Salón Grand Bourg del Hotel Libertador
Los preparativos en el Salón Grand Bourg del Hotel Libertador Fabian Malavolta
La periodista Clara Mariño
La periodista Clara MariñoFabian Malavolta
Cristina Miguens le dedicó su mensaje de agradecimiento a la juventud
Cristina Miguens le dedicó su mensaje de agradecimiento a la juventudFabian Malavolta
Las representantes de Fundación SOIJar, junto a Luis Ovsejevich, presidente de Fundación Konex, Amalia Amoedo, de Fundación Policía Federal Argentina y José del Rio, de LA NACION
Las representantes de Fundación SOIJar, junto a Luis Ovsejevich, presidente de Fundación Konex, Amalia Amoedo, de Fundación Policía Federal Argentina y José del Rio, de LA NACION Fabian Malavolta
La filántropa Cristina Miguens. El Laurel de Plata a la Personalidad del año señala a aquellas personalidades que, por sus méritos humanos y los logros obtenidos en sus empeños científicos, artísticos, técnicos o culturales puedan ser presentados públicamente
La filántropa Cristina Miguens. El Laurel de Plata a la Personalidad del año señala a aquellas personalidades que, por sus méritos humanos y los logros obtenidos en sus empeños científicos, artísticos, técnicos o culturales puedan ser presentados públicamenteFabian Malavolta
En el pasado, esta distinción se ha reconocido a Jorge Luis Borges, a artistas como Alfredo Alcón y Norma Aleandro, al arquitecto Mario Roberto Álvarez, a la tenista Gabriela Sabatini, la pianista Martha Argerich, a los periodistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, y al servidor público Alberto Crescenti entre otros
En el pasado, esta distinción se ha reconocido a Jorge Luis Borges, a artistas como Alfredo Alcón y Norma Aleandro, al arquitecto Mario Roberto Álvarez, a la tenista Gabriela Sabatini, la pianista Martha Argerich, a los periodistas Joaquín Morales Solá y Carlos Pagni, y al servidor público Alberto Crescenti entre otros Fabian Malavolta
El periodista José del Rio, director de Contenidos de LA NACION, conductor de Comunidad de Negocios por LN+ y del programa Mesa Chica
El periodista José del Rio, director de Contenidos de LA NACION, conductor de Comunidad de Negocios por LN+ y del programa Mesa ChicaFabian Malavolta
“Me honra trabajar a diario con gente que admiro, de la que aprendo, a la que escucho, con gente que mira a los ojos. Trabajamos para construir un país mejor. Me honra el haber encontrado una vocación, y poder encontrar gente a la que no le da lo mismo", destacó del Rio
“Me honra trabajar a diario con gente que admiro, de la que aprendo, a la que escucho, con gente que mira a los ojos. Trabajamos para construir un país mejor. Me honra el haber encontrado una vocación, y poder encontrar gente a la que no le da lo mismo", destacó del RioFabian Malavolta
Jorge Bustamante le agradeció su apoyo a su mujer, Cristina Oestreicher y a su nieto, Ramón
Jorge Bustamante le agradeció su apoyo a su mujer, Cristina Oestreicher y a su nieto, RamónFabian Malavolta
Teresa González Fernández, presidenta de ALPI
Teresa González Fernández, presidenta de ALPIFabian Malavolta
El arquitecto Leonardo Regino
El arquitecto Leonardo ReginoFabian Malavolta
El abogado Daniel Sabsay
El abogado Daniel Sabsay Fabian Malavolta
El rotario Juan Pablo Maglier, de la comisión directiva de Fundación Policía Federal Argentina
El rotario Juan Pablo Maglier, de la comisión directiva de Fundación Policía Federal ArgentinaFabian Malavolta
“Este año la Fundación Policía Federal Argentina cumple 38 años de vida, y y tuve el privilegio y el desafío de continuar el trabajo de mi abuela, y de mi madre, Inés de Lafuente, quienes me enseñaron que el compromiso social no es una opción, es un deber", destacó Amalia Amoedo
“Este año la Fundación Policía Federal Argentina cumple 38 años de vida, y y tuve el privilegio y el desafío de continuar el trabajo de mi abuela, y de mi madre, Inés de Lafuente, quienes me enseñaron que el compromiso social no es una opción, es un deber", destacó Amalia AmoedoFabian Malavolta
El encuentro en el Hotel Libertador
El encuentro en el Hotel LibertadorFabian Malavolta
Javier Lozada, de Bruchou & Funes de Rioja
Javier Lozada, de Bruchou & Funes de RiojaFabian Malavolta
El presidente del Club, Esteban Carcavallo, junto al abogado Juan Carlos Cassagne
El presidente del Club, Esteban Carcavallo, junto al abogado Juan Carlos CassagneFabian Malavolta
Las personalidades e instituciones distinguidas en La Fiesta de los Fauros 2026: José del Rio, Amalia Amoedo, Aída Kemelmajer, Ana María Bovo, Cristina Miguens, Jorge Bustamante y Valeria Atela. También se distinguió al analista financiero Claudio Zuchovicki
Las personalidades e instituciones distinguidas en La Fiesta de los Fauros 2026: José del Rio, Amalia Amoedo, Aída Kemelmajer, Ana María Bovo, Cristina Miguens, Jorge Bustamante y Valeria Atela. También se distinguió al analista financiero Claudio Zuchovicki Fabian Malavolta
El abogado y catedrático en Derecho del Trabajo, Julián de Diego
El abogado y catedrático en Derecho del Trabajo, Julián de DiegoFabian Malavolta
Bettina Bulgheroni y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
Bettina Bulgheroni y Adelmo Gabbi, presidente de la Bolsa de Comercio de Buenos AiresFabian Malavolta
La Fiesta de los Lauros 2026
La Fiesta de los Lauros 2026 Fabian Malavolta
Por Paula Ikeda
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