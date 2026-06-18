Rotary Club: todos los invitados a la Fiesta de los Lauros en el Hotel Libertador

Amalia Amoedo y Martín Cabrales, representantes de la Fundación Policía Federal Argentina. La nieta de Amalita Fortabat recibió la distinción La Rueda Rotaria a la fundación por su labor solidaria. Fundada en 1988 por Lacroze de Fortabat y Carlos Bulgheroni, Fundación Policía Federal Argentina trabaja a través de la adquisición de equipamiento médico de alta complejidad y colabora con la asistencia a la fuerza policial y a sus familias

Fabian Malavolta