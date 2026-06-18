Rotary Club: todos los invitados a la Fiesta de los Lauros en el Hotel Libertador

El Rotary Club de Buenos Aires realizó su ceremonia de premiación anual
- 1 minuto de lectura'
Más leídas de Lifestyle
- 1
Rafael Santandreu, psicólogo y divulgador sobre el insomnio: “La costumbre de dormir ocho horas del tirón no es natural”
- 2
Los chefs españoles se plantan: “El arroz blanco no se hace con agua, sino con 2 hojas de laurel y caldo”
- 3
Las tres plantas que resisten el frío y llenan de color el jardín en invierno
- 4
El truco del vinagre en la sartén: cómo lograr que la pechuga de pollo quede tierna y jugosa