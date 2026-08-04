Las efemérides del 4 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en el que se celebra el Día Nacional del Panadero.

La fecha se remonta a 1957, cuando el Congreso de la Nación determinó que cada 4 de agosto se celebraría en el país el Día Nacional del Obrero Panadero. El principal objetivo de la fecha es destacar la importancia de estos trabajadores que diariamente se encargan de hacer el pan y otros alimentos que llegan a los hogares de todo el país. La jornada evoca la creación en 1887 de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, que es considerada como el primer sindicato de obreros de este rubro en la historia del país.

Los panaderos producen pan y otros productos como facturas, masitas o galletitas (En foto: Confitería Sueca. Martinez, Pcia. de Buenos Aires) Noelia Marcia Guevara/AFV

Efemérides del 4 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?

1693 – El monje benedictino Dom Pérignon inventa el champagne en el pueblo de Epernay de la región francesa homónima a la bebida.

inventa el champagne en el pueblo de Epernay de la región francesa homónima a la bebida. 1821 – Nace el diseñador francés Louis Vuitton.

1875 – Muere el escritor danés de cuentos Hans Christian Andersen, autor de obras como La Sirenita, El patito feo y Pulgarcita.

autor de obras como La Sirenita, El patito feo y Pulgarcita. 1900 – Nace en la ciudad bonaerense de Pergamino el médico y político Arturo Humberto Illia, dirigente de la Unión Cívica Radical y presidente argentino entre octubre de 1963 y junio de 1966, cuando fue derrocado por un golpe de estado cívico militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía.

dirigente de la Unión Cívica Radical y presidente argentino entre octubre de 1963 y junio de 1966, cuando fue derrocado por un golpe de estado cívico militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía. 1900 – Nace Elisabeth Bowes-Lyon, la reina madre británica.

la reina madre británica. 1901 – Nace el trompetista y jazzman estadounidense Louis Armstrong.

1905 – Un grupo de jóvenes exsocios de Gimnasia y Esgrima funda el Club Estudiantes de La Plata durante una reunión en la zapatería Nueva York de la capital bonaerense.

durante una reunión en la zapatería Nueva York de la capital bonaerense. 1933 – Mahatma Ghandi , líder espiritual de la India, es encarcelado por su campaña de la desobediencia civil.

, líder espiritual de la India, es encarcelado por su campaña de la desobediencia civil. 1944 – La Gestapo encuentra en un escondite en Amsterdam a Ana Frank y su familia.

y su familia. 1957 – El piloto de automovilismo Juan Manuel Fangio obtiene su quinto y último título mundial de Fórmula 1 al ganar en el Gran Premio de Alemania con la escudería italiana Maserati en el circuito de Nürburgring, una de las mejores y más recordadas carreras de la historia de ese deporte.