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Efemérides del 4 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
Este martes 4 de agosto es el Día Nacional del Panadero, entre otros eventos y aniversarios asociados a la fecha
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LA NACION
Las efemérides del 4 de agosto reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en el que se celebra el Día Nacional del Panadero.
La fecha se remonta a 1957, cuando el Congreso de la Nación determinó que cada 4 de agosto se celebraría en el país el Día Nacional del Obrero Panadero. El principal objetivo de la fecha es destacar la importancia de estos trabajadores que diariamente se encargan de hacer el pan y otros alimentos que llegan a los hogares de todo el país. La jornada evoca la creación en 1887 de la Sociedad Cosmopolita de Resistencia y Colocación de Obreros Panaderos, que es considerada como el primer sindicato de obreros de este rubro en la historia del país.
Efemérides del 4 de agosto: ¿qué pasó un día como hoy?
- 1693 – El monje benedictino Dom Pérignon inventa el champagne en el pueblo de Epernay de la región francesa homónima a la bebida.
- 1821 – Nace el diseñador francés Louis Vuitton.
- 1875 – Muere el escritor danés de cuentos Hans Christian Andersen, autor de obras como La Sirenita, El patito feo y Pulgarcita.
- 1900 – Nace en la ciudad bonaerense de Pergamino el médico y político Arturo Humberto Illia, dirigente de la Unión Cívica Radical y presidente argentino entre octubre de 1963 y junio de 1966, cuando fue derrocado por un golpe de estado cívico militar encabezado por el general Juan Carlos Onganía.
- 1900 – Nace Elisabeth Bowes-Lyon, la reina madre británica.
- 1901 – Nace el trompetista y jazzman estadounidense Louis Armstrong.
- 1905 – Un grupo de jóvenes exsocios de Gimnasia y Esgrima funda el Club Estudiantes de La Plata durante una reunión en la zapatería Nueva York de la capital bonaerense.
- 1933 – Mahatma Ghandi, líder espiritual de la India, es encarcelado por su campaña de la desobediencia civil.
- 1944 – La Gestapo encuentra en un escondite en Amsterdam a Ana Frank y su familia.
- 1957 – El piloto de automovilismo Juan Manuel Fangio obtiene su quinto y último título mundial de Fórmula 1 al ganar en el Gran Premio de Alemania con la escudería italiana Maserati en el circuito de Nürburgring, una de las mejores y más recordadas carreras de la historia de ese deporte.
- 1961 – Nace el expresidente estadounidense Barack Obama, en Hawai.
- 1969 – Nace el exfutbolista y actual relator argentino Diego Latorre.
- 1976 – A los 53 años, muere asesinado el obispo de La Rioja, Enrique Angelelli, cuando conducía una camioneta e iba de regreso tras oficiar una misa en la localidad riojana de Chamical. Fue asesinado a manos de efectivos del Tercer Cuerpo de Ejército, comandado por el genocida Mario Benjamín Menéndez, quienes fraguaron su muerte como un accidente automovilístico.
- 1981 – Nace Meghan Markle, esposa del príncipe Harry de Inglaterra.
- 2007 – Se lanza Phoenix, la sonda espacial con destino al planeta Marte.
- 2012 – Muere el actor argentino Julio López.
- 2012 – Michael Phelps, nadador estadounidense, se despide de los Juegos Olímpicos en Londres con su cuarta medalla de oro.
- 2020 – El estallido de unas 2750 toneladas de nitrato de amonio en un depósito del puerto de Beirut, donde el inestable compuesto fertilizante estaba almacenado desde 2014, causa la muerte de 207 personas y unos 6500 heridos, una de las mayores catástrofes de la historia de la capital libanesa.
- Se celebra en la Argentina el Día del Panadero, proclamado por el Congreso Nacional en 1957.
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