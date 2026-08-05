Cuál es el significado de la frase “No construyas una casa a los 50, no plantes un árbol a los 60 y no cosas ropa a los 70”

Con el paso de los años, las prioridades, los objetivos y la manera de proyectar el futuro suelen cambiar. Lo que en un momento de la vida parece un desafío imprescindible puede dejar de tener el mismo sentido tiempo después, cuando las circunstancias personales, familiares o económicas son diferentes. Esa reflexión quedó resumida en una frase que en los últimos tiempos volvió a ganar popularidad: “No construyas una casa a los 50, no plantes un árbol a los 60 y no cosas ropa a los 70”.

Según explicó la revista Men’s Health, esta expresión no debe interpretarse como una regla sobre lo que una persona puede o no hacer a determinada edad. Por el contrario, invita a pensar si los proyectos que se emprenden se ajustan al momento vital que se está atravesando y a evaluar el tiempo, el esfuerzo y los recursos que demandan.

La expresión invita a reflexionar sobre cómo cambian las prioridades y los proyectos a medida que avanza la vida (Foto: Freepik)

La primera parte de la frase hace referencia a la construcción de una vivienda. Desarrollar una casa suele implicar una inversión económica importante, meses de planificación y un proceso que, en muchos casos, puede extenderse durante años. Desde esa perspectiva, el mensaje propone reflexionar sobre si un proyecto de esa magnitud coincide con las prioridades de ese momento o si podría convertirse en una fuente de preocupación más que de satisfacción.

La segunda imagen se centra en plantar un árbol. En este caso, el significado es principalmente simbólico, ya que un árbol necesita mucho tiempo para crecer y desarrollarse. La idea apunta a aquellos proyectos cuyos resultados solo pueden apreciarse a largo plazo y plantea la importancia de considerar el horizonte temporal antes de asumir determinados compromisos.

Sin embargo, esta interpretación también admite otra lectura. Plantar un árbol puede entenderse como un gesto pensado para dejar un legado, una acción destinada a beneficiar a las generaciones futuras aunque quien lo haya plantado no llegue a disfrutar plenamente de sus frutos.

La frase propone pensar qué objetivos tienen más sentido en cada etapa de la vida (Foto: Freepik)

Por último, la referencia a coser ropa a los 70 años utiliza la costura como una metáfora de las tareas y preocupaciones materiales que ocupan tiempo y energía. La reflexión invita a dar mayor espacio a aspectos como el bienestar personal, los vínculos con los seres queridos y las experiencias que aportan satisfacción.

En definitiva, el sentido de la frase no pasa por establecer límites vinculados con la edad, sino por recordar que las prioridades evolucionan con el tiempo. Cada etapa de la vida presenta desafíos y oportunidades diferentes, por lo que también cambian los proyectos que vale la pena impulsar y el significado que cada persona les otorga.