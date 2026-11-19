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En fotos. Todos los invitados a la función especial de Amigos del Teatro San Martín con Florencia Raggi
A sala llena en el Teatro San Martín, la actriz se lució con su primer unipersonal
19 de noviembre de 2026
10:38
1
minuto de lectura
'
Para LA NACION
Paula Ikeda
Agregar LA NACION en
Silke Bayer de Reynal, Paula Cahen d' Anvers y Florencia Raggi
Collage / FATSM
Agregar en
Eva Thesleff de Soldati, presidenta de la Fundación Amigos del Teatro San Martín. en la función especial de Oxitocina, el unipersonal de Florencia Raggi
Manuel Pose Varela
El diseñador Gino Bogani se acercó a felicitar a la actriz Florencia Raggi
Manuel Pose Varela
Paula Cahen d' Anvers en la función especial de Oxitocina
FATSM
Silke Bayer de Reynal, de la comisión directiva de ATSM, junto a Mariana Bagó, presidenta de la Fundación Hospital Fernández
FATSM
Marina Achával Duhau en la función especial realizada en la Sala Cunill Cabanellas del Teatro San Martín
Manuel Pose Varela
Alberto Ligaluppi, director general y artístico del Complejo Teatral de Buenos Aires
Manuel Pose Varela
Martín Cabrales, vicepresidente de Fundación Amigos del Teatro San Martín (FATSM)
Manuel Pose Varela
La actriz Lucila Gandolfo
Manuel Pose Varela
En la función especial, Angie Reyser y Marcela Jarrige
Manuel Pose Varela
Celina Varela y Florencia Casares en la función a beneficio del Complejo Teatral de Buenos Aires
Manuel Pose Varela
Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción, junto a su esposa, la Dra. Myriam Levi
Manuel Pose Varela
Ginette Reynal y Gino Bogani disfrutaron juntos de la función
Manuel Pose Varela
Santiago Varela e Ignacio Miguens de la FATSM reciben a la artista Nat Orlowski
Manuel Pose Varela
Florencia Raggi en su primer unipersonal: Oxitocina. Los fondos recaudados por la función especial de Amigos del Teatro San Martín serán destinados a mejorar el equipamiento del Complejo Teatral de Buenos Aires
Complejo Teatral de Buenos Aires
Silke Bayer de Reynal junto a su esposo, Alejandro Reynal
Manuel Pose Varela
Patricia Ezcurdía y Adriana Vaccaro
Manuel Pose Varela
María Laura Di Ciancia y Andy Zavalia
Manuel Pose Varela
A sala llena, Florencia Raggi protagonizó una función exclusiva de su primer unipersonal, con dramaturgia y dirección de Dennis Smith. Tras la función, la actriz posó junto a parte de la comisión directiva de la FATSM
ATSM
Claudia Akian en la función especial de Oxitocina
Manuel Pose Varela
Andrea Sanguinetti, Soledad Bensusan y María Magdalena Demaría
Manuel Pose Varela
Virginia Quirno, de la Fundación Amigos del Teatro San Martín
Manuel Pose Varela
Gabriela Di Giuseppi junto a Alexia Aurelio y su hija en el cóctel posterior a la función
Manuel Pose Varela
Barbara Landgraf, María Magdalena Demaría, Mariana Gattoni, Isabelle Firmin Didot, Marina Achával Duhau y Silke Bayer de Reynal
Manuel Pose Varela
Francisco Soldati, Alejandro Reynal, Ignacio Miguens y María José Lisle
Manuel Pose Varela
Cecilia Duhau, Eduardo Amadeo y su esposa Beatriz Orlowski junto a Marina Achával Duhau
Manuel Pose Varela
En la función especial de Oxitocina, María Tezanos Pinto y sus amigas
Manuel Pose Varela
Por
Paula Ikeda
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