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En fotos. Todos los invitados a la gala benéfica del Teatro Nacional Cervantes

En su noche solidaria anual, la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes realizó una función especial de la obra “Doradas” de José María Muscari

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Dafne Cejas, Teresa Garbesi y Verónica de la Canal
Dafne Cejas, Teresa Garbesi y Verónica de la Canal
La diseñadora Verónica de la Canal
La diseñadora Verónica de la CanalATNC
La presidenta de la asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, Carolina Petroni de Bereciartua, junto a Carolina Papaleo, una de las protagonistas de "Doradas"
La presidenta de la asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes, Carolina Petroni de Bereciartua, junto a Carolina Papaleo, una de las protagonistas de "Doradas"ATNC
Con su inigualable look, Teresa Garbesi
Con su inigualable look, Teresa GarbesiATNC
Evelyn Scheidl en la gala benéfica de Amigos del Teatro Nacional Cervantes
Evelyn Scheidl en la gala benéfica de Amigos del Teatro Nacional Cervantes ATNC
La soprano Sara Fleming en la función de "Doradas"
La soprano Sara Fleming en la función de "Doradas"ATNC
Mercedes Laconi Sundbland de Sánchez Elía, de Amigos del Teatro Nacional Cervantes
Mercedes Laconi Sundbland de Sánchez Elía, de Amigos del Teatro Nacional CervantesATNC
Icónica modelo de los 70, Teresa Frías
Icónica modelo de los 70, Teresa FríasATNC
Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, junto a su esposa, Carolina Petroni de Bereciartua, presidenta de la asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes
Pablo Bereciartua, ministro de Infraestructura y Movilidad de la Ciudad de Buenos Aires, junto a su esposa, Carolina Petroni de Bereciartua, presidenta de la asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes ATNC
Verónica de la Canal e Ileana Calabró en la gala benéfica
Verónica de la Canal e Ileana Calabró en la gala benéficaATNC
Una de las modelos favoritas de Gino Bogani, Ada Mazo
Una de las modelos favoritas de Gino Bogani, Ada Mazo ATNC
La actriz Cristina Alberó, junto a Gonzalo Demaría, director del Teatro Nacional Cervantes, y Carolina Petroni de Bereciartua
La actriz Cristina Alberó, junto a Gonzalo Demaría, director del Teatro Nacional Cervantes, y Carolina Petroni de Bereciartua ATNC
Mercedes Sunbland de Sánchez Elía, junto a su marido, Santiago Sánchez Elía (h)
Mercedes Sunbland de Sánchez Elía, junto a su marido, Santiago Sánchez Elía (h)ATNC
Matías Martins y Carminne Dodero
Matías Martins y Carminne DoderoATNC
La presidenta de la Asociación, junto a la modelo Dafne Cejas
La presidenta de la Asociación, junto a la modelo Dafne CejasATNC
Las protagonistas de la obra teatral "Doradas"
Las protagonistas de la obra teatral "Doradas"ATNC
Nequi Galotti, en la noche dorada
Nequi Galotti, en la noche dorada ATNC
Alejandro Veroutis y Patricia Ezcurdía
Alejandro Veroutis y Patricia Ezcurdía ATNC
La presidenta de la asociación de Amigos del Teatro Nacional Cervantes recibe a Malala Artola
La presidenta de la asociación de Amigos del Teatro Nacional Cervantes recibe a Malala ArtolaATNC
La presidenta de ATSM junto a Carolina Papaleo y el director teatral José María Muscari, creador de "Doradas"
La presidenta de ATSM junto a Carolina Papaleo y el director teatral José María Muscari, creador de "Doradas"ATNC
La obra, en el Teatro Cervantes
La obra, en el Teatro CervantesATNC
Raffaele Sardella, Santiago Del Sel y Horacio Torcello
Raffaele Sardella, Santiago Del Sel y Horacio TorcelloATNC
La función benéfica en la gala del Amigos del Teatro Nacional Cervantes
La función benéfica en la gala del Amigos del Teatro Nacional Cervantes ATNC
A tono con la función, Patricia Ezcurdía y Sara Fleming
A tono con la función, Patricia Ezcurdía y Sara FlemingATNC
Tras la función, Carolina Papaleo e Ileana Calabró
Tras la función, Carolina Papaleo e Ileana CalabróATNC
El director teatral José María Muscari, junto a las protagonistas de "Doradas", Carolina Papaleo, Cristina Alberó, Judith Gabbani y Marta Albertini y Ginette Reynal
El director teatral José María Muscari, junto a las protagonistas de "Doradas", Carolina Papaleo, Cristina Alberó, Judith Gabbani y Marta Albertini y Ginette ReynalATNC
Mercedes Sunbland de Sánchez Elía recibe a Teresa Calandra
Mercedes Sunbland de Sánchez Elía recibe a Teresa CalandraATNC
Las modelos Evelyn Scheidl, Nequi Galotti y Teresa Garbesi
Las modelos Evelyn Scheidl, Nequi Galotti y Teresa Garbesi ATNC
Cecilia Remiro, Santiago Del Sel, Silvina Rivero y Horacio Torcello
Cecilia Remiro, Santiago Del Sel, Silvina Rivero y Horacio TorcelloATNC
La gala benéfica de Amigos del Teatro Nacional Cervantes
La gala benéfica de Amigos del Teatro Nacional Cervantes ATNC
Por Paula Ikeda
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