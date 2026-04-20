En fotos. Todos los invitados a la gala benéfica del Teatro Nacional Cervantes

En su noche solidaria anual, la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes realizó una función especial de la obra “Doradas” de José María Muscari
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