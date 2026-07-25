Las efemérides del 25 de julio agrupan distintos aniversarios y eventos que pasan un día como hoy, sábado en que se cumplen 13 años de la muerte del artista plástico León Ferrari.

Considerado uno de los artistas plásticos más provocadores del mundo por The New York Times durante sus años activo, Ferrari escandalizó a distintos sectores con la contundencia visual de sus exposiciones, desde donde cuestionó la represión estatal y a distintas instituciones como la Iglesia Católica.

Es recordada la muestra retrospectiva que organizó en el año 2004 en el Centro Cultural Recoleta, donde exhibió 400 obras realizadas durante 50 años. Allí se juntaban imágenes como figuras religiosas puestas en sartenes y la obra La civilización occidental y cristiana, instalación que muestra a Cristo crucificado sobre un avión de combate estadounidense cayendo en picada. La muestra provocó un repudio inmediato del clero y otras personalidades religiosas, que llevó a su clausura y posterior reapertura por una medida judicial. En 2007 recibió el León de Oro en la 52ª Bienal de Arte de Venecia. Falleció un día como hoy, pero de 2013, a los 92 años, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La obra La Civilización Occidental y Cristiana en la muestra de León Ferrari que se realizó en 2023 en el Museo Nacional de Bellas Artes fabian-malavolta-16567

Efemérides del 25 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

1943 – Benito Mussolini es encarcelado y derrocado junto a sus colaboradores tras el desembarco aliado en Sicilia.

es encarcelado y derrocado junto a sus colaboradores tras el desembarco aliado en Sicilia. 1968 – Nace el actor estadounidense Matt LeBlanc, muy reconocido por su papel en la serie Friends

1970 – Nace el actor argentino Ernesto Alterio.

1975 – David Bowie lanza el disco que contiene el single “Fame”, con colaboración de John Lennon.

1976 – Se declara feriado provincial en Mendoza (ley 4081) en homenaje al Santo Patrono Santiago.

1978 – En Manchester, nace Louise Brown, el primer bebé de probeta.

1984 – Svetlana Savitskaya , cosmonauta soviética, se convierte en la primera mujer que camina por el espacio.

, cosmonauta soviética, se convierte en la primera mujer que camina por el espacio. 1995 – Muere el director de orquesta Osvaldo Pugliese, también pianista y compositor de reconocidos tangos argentinos.