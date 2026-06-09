En fotos. Todos los invitados a la gala del Rotary Club en la Mansión Alzaga Unzué
El Rotary Club de Buenos Aires celebró su tradicional cena con 250 invitados. Durante el remate solidario, el embajador de los Estados Unidos obtuvo la camiseta de Messi
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La gala del Rotary Club de Buenos Aires
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