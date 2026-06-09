LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la gala del Rotary Club en la Mansión Alzaga Unzué

El Rotary Club de Buenos Aires celebró su tradicional cena con 250 invitados. Durante el remate solidario, el embajador de los Estados Unidos obtuvo la camiseta de Messi

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Mariana Bagó, Nunzia Locatelli y Amalia Amoedo
Mariana Bagó, Nunzia Locatelli y Amalia AmoedoFabián Malavolta
La rotaria Nunzia Locatelli, con un diseño de Max Mara
La rotaria Nunzia Locatelli, con un diseño de Max MaraFabián Malavolta
Amalia Amoedo en la gala solidaria del Rotary Club de Buenos Aires
Amalia Amoedo en la gala solidaria del Rotary Club de Buenos AiresFabián Malavolta
Mariana Bagó, presidenta de Fundación Fernández
Mariana Bagó, presidenta de Fundación FernándezFabián Malavolta
El presidente del Rotary Club de Buenos Aires, Esteban Carcavallo, y su esposa, María Paz Galmarini
El presidente del Rotary Club de Buenos Aires, Esteban Carcavallo, y su esposa, María Paz GalmariniFabián Malavolta
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lameles, y su esposa, Stephanie Lamelas presentes en la noche del Rotary Club de Buenos Aires
El embajador de los Estados Unidos, Peter Lameles, y su esposa, Stephanie Lamelas presentes en la noche del Rotary Club de Buenos AiresFabián Malavolta
Ana Rusconi, con un diseño de Dolce & Gabbana
Ana Rusconi, con un diseño de Dolce & GabbanaFabián Malavolta
Inés Etchabarne Mihanovich, con un look de Claudia Arce
Inés Etchabarne Mihanovich, con un look de Claudia ArceFabián Malavolta
Uno de los organizadores de la gala del Rotary Club de Buenos Aires, Steven Wainer, junto a Leonardo Regino. "Fue una noche dedicada a reconocer el valor del servicio, fortalecer alianzas estratégicas y renovar el compromiso con quienes más lo necesitan", destacaron en la gala
Uno de los organizadores de la gala del Rotary Club de Buenos Aires, Steven Wainer, junto a Leonardo Regino. "Fue una noche dedicada a reconocer el valor del servicio, fortalecer alianzas estratégicas y renovar el compromiso con quienes más lo necesitan", destacaron en la gala Fabián Malavolta
El look de Taina Laurino de Neuss
El look de Taina Laurino de NeussFabián Malavolta
La rotaria Nunzia Locatelli, junto a su esposo, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American Energy
La rotaria Nunzia Locatelli, junto a su esposo, Marcos Bulgheroni, CEO de Pan American EnergyFabián Malavolta
Martín Cabrales y Dora Sánchez en la noche solidaria
Martín Cabrales y Dora Sánchez en la noche solidariaFabián Malavolta
Verónica Zoani de Nutting, con un look Prada
Verónica Zoani de Nutting, con un look PradaFabián Malavolta
Con un look de Dolce & Gabbana, Ana Rusconi, junto a Javier Iturrioz en La Mansión
Con un look de Dolce & Gabbana, Ana Rusconi, junto a Javier Iturrioz en La MansiónFabián Malavolta
Guillermo Combal, del Rotary Club de Buenos Aires, y uno de los organizadores de la gala solidaria. "La gala reunió a más de 250 asistentes provenientes del mundo empresarial, diplomático, social, académico, cultural y filantrópico"
Guillermo Combal, del Rotary Club de Buenos Aires, y uno de los organizadores de la gala solidaria. "La gala reunió a más de 250 asistentes provenientes del mundo empresarial, diplomático, social, académico, cultural y filantrópico"Fabián Malavolta
Embarazada de siete meses, Taina Laurino de Neuss, y Georgie Neuss
Embarazada de siete meses, Taina Laurino de Neuss, y Georgie NeussFabián Malavolta
Nora Portela, invitada a la noche en La Mansión
Nora Portela, invitada a la noche en La MansiónFabián Malavolta
Gastón Zoani e Inés Etchebarne Mihanovich, del Fondo Nacional de las Artes
Gastón Zoani e Inés Etchebarne Mihanovich, del Fondo Nacional de las ArtesFabián Malavolta
Miembro del Rotary Club de Buenos Aires, María Podestá, embajadora de la Orden de Malta
Miembro del Rotary Club de Buenos Aires, María Podestá, embajadora de la Orden de MaltaFabián Malavolta
Teresa Calandra, con un look de Anna Rossatti
Teresa Calandra, con un look de Anna RossattiFabián Malavolta
La gala en La Mansión, la antigua residencia de los Álzaga Unzué
La gala en La Mansión, la antigua residencia de los Álzaga UnzuéFabián Malavolta
El coleccionista Esteban Tedesco
El coleccionista Esteban TedescoFabián Malavolta
La rotaria Liliana Parodi
La rotaria Liliana ParodiFabián Malavolta
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes
Tulio Andreussi Guzmán, presidente del Fondo Nacional de las Artes Fabián Malavolta
Anamá Ferreira, con un diseño de Jorge Ibañez y un clutch Alexander McQueen
Anamá Ferreira, con un diseño de Jorge Ibañez y un clutch Alexander McQueenFabián Malavolta
El exjuez estadounidense Monte Dexter Gross y Patricia Ezcurdía
El exjuez estadounidense Monte Dexter Gross y Patricia Ezcurdía Fabián Malavolta
Facundo Mendizábal, CEO del Grupo Mendizábal
Facundo Mendizábal, CEO del Grupo MendizábalFabián Malavolta
Susana Clur, directora de marketing de Tiffany Occhiani, y Fernando Castaños
Susana Clur, directora de marketing de Tiffany Occhiani, y Fernando CastañosFabián Malavolta
La banda Quiet Night Jazz
La banda Quiet Night JazzFabián Malavolta
El abrazo Stephanie Lamelas, esposa del embajador de los Estados Unidos, a Taina Laurino de Neuss, junto a Verónica Zoani de Nutting
El abrazo Stephanie Lamelas, esposa del embajador de los Estados Unidos, a Taina Laurino de Neuss, junto a Verónica Zoani de NuttingFabián Malavolta
El cóctel previo en la mansión Álzaga Unzué. En la gala -a través de una subasta de camisetas oficiales de Argentina, Boca y River firmadas por jugadores- se lograron recaudar más de 24 millones de pesos que serán destinados a renovar el equipamiento tecnológico del Hospital Garrahan
El cóctel previo en la mansión Álzaga Unzué. En la gala -a través de una subasta de camisetas oficiales de Argentina, Boca y River firmadas por jugadores- se lograron recaudar más de 24 millones de pesos que serán destinados a renovar el equipamiento tecnológico del Hospital Garrahan Fabián Malavolta
El cóctel en La Mansión
El cóctel en La MansiónFabián Malavolta
Esteban Carcavallo y María Paz Galmarini, junto a Graciela Chehtman de Adarba, Javier Lozada y Laura Moretó
Esteban Carcavallo y María Paz Galmarini, junto a Graciela Chehtman de Adarba, Javier Lozada y Laura MoretóFabián Malavolta
La mansión Álzaga Unzué, el escenario elegido
La mansión Álzaga Unzué, el escenario elegidoFabián Malavolta
El embajador Lamelas conversa con Esteban Combal y con Steven Wainer, organizadores de la noche del Rotary
El embajador Lamelas conversa con Esteban Combal y con Steven Wainer, organizadores de la noche del RotaryFabián Malavolta
El encuentro entre Taina Laurino de Neuss y Amalia Amoedo
El encuentro entre Taina Laurino de Neuss y Amalia Amoedo Fabián Malavolta
María y Juan Castro
María y Juan CastroFabián Malavolta
Jorge Tacorian y el director del Museo Nacional de Arte Decorativo, Hugo Pontoriero
Jorge Tacorian y el director del Museo Nacional de Arte Decorativo, Hugo PontorieroFabián Malavolta
Sociales en la gala solidaria del Rotary Club de Buenos Aires
Sociales en la gala solidaria del Rotary Club de Buenos AiresFabián Malavolta
Nunzia Locatelli y Amalia Amoedo, de Fundación Policía Federal Argentina
Nunzia Locatelli y Amalia Amoedo, de Fundación Policía Federal ArgentinaFabián Malavolta
En la dulce espera, Taiana Laurino de Neuss, y su madre, la modelo Anamá Ferreira
En la dulce espera, Taiana Laurino de Neuss, y su madre, la modelo Anamá FerreiraFabián Malavolta
María Constanza Quiñones y Mariano Basile
María Constanza Quiñones y Mariano Basile Fabián Malavolta
En la gala solidaria del Rotary Club de Buenos Aires, el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa Stephanie, saludaron a Marcos Bulgheroni, y a su esposa rotaria, Nunzia Locatelli
En la gala solidaria del Rotary Club de Buenos Aires, el embajador de los Estados Unidos, Peter Lamelas, y su esposa Stephanie, saludaron a Marcos Bulgheroni, y a su esposa rotaria, Nunzia LocatelliFabián Malavolta
Cecilia Florido y Luciano Pauls, del Rotary Club de Buenos Aires
Cecilia Florido y Luciano Pauls, del Rotary Club de Buenos AiresFabián Malavolta
Tras el cóctel, los invitados bajaron al gran salón
Tras el cóctel, los invitados bajaron al gran salónFabián Malavolta
Mariana Bagó y Nunzia Locatelli
Mariana Bagó y Nunzia LocatelliFabián Malavolta
Sociales en la gala solidaria del Rotary Club de Buenos Aires
Sociales en la gala solidaria del Rotary Club de Buenos AiresFabián Malavolta
Elena Fortabat y Héctor Olmo
Elena Fortabat y Héctor OlmoFabián Malavolta
Taina Laurino, Mariana Bagó, Nunzia Locatelli y Amalia Amoedo en la noche del Rotary Club de Buenos Aires
Taina Laurino, Mariana Bagó, Nunzia Locatelli y Amalia Amoedo en la noche del Rotary Club de Buenos AiresFabián Malavolta
A días del comienzo del Mundial, el embajador Peter Lamelas fue el gran ganador en el remate de la camiseta de Messi
A días del comienzo del Mundial, el embajador Peter Lamelas fue el gran ganador en el remate de la camiseta de Messi Rotary Club de Buenos Aires
En el remate solidario, el embajador de los Estados Unidos se llevó la camiseta autografiada de Lionel Messi por $12.000.000
En el remate solidario, el embajador de los Estados Unidos se llevó la camiseta autografiada de Lionel Messi por $12.000.000
Amalia Amoedo, junto Sandra Peralta, en la noche del Rotary Club de Buenos Aires
Amalia Amoedo, junto Sandra Peralta, en la noche del Rotary Club de Buenos AiresFabián Malavolta
Georgie Neuss, Marcos Bulgheroni y Pablo Peralta
Georgie Neuss, Marcos Bulgheroni y Pablo PeraltaFabián Malavolta
Gastón Zoani, Inés Etchebarne Mihanovich, Tulio Andreussi Guzmán, Patricia Ezcurdía y Monte Dexter Gross
Gastón Zoani, Inés Etchebarne Mihanovich, Tulio Andreussi Guzmán, Patricia Ezcurdía y Monte Dexter GrossFabián Malavolta
Miguel y Victoria “Vicky” Maxwell
Miguel y Victoria “Vicky” MaxwellFabián Malavolta
Martín Berardi, presidente del directorio y director general en Ternium Argentina, junto a su esposa Luisa Berardi
Martín Berardi, presidente del directorio y director general en Ternium Argentina, junto a su esposa Luisa BerardiFabián Malavolta
“Esta gala representa mucho más que un encuentro social: representa la capacidad de transformar realidades cuando el compromiso, la solidaridad y el liderazgo trabajan juntos”, expresó Esteban Carcavallo, presidente del Rotary Club de Buenos Aires
“Esta gala representa mucho más que un encuentro social: representa la capacidad de transformar realidades cuando el compromiso, la solidaridad y el liderazgo trabajan juntos”, expresó Esteban Carcavallo, presidente del Rotary Club de Buenos AiresFabián Malavolta
Todos quisieron acercarse a charlar con el embajador Lamelas, y su esposa Stephanie. En la foto juno a Juan Manuel Cassas y a Alenka Braicovich
Todos quisieron acercarse a charlar con el embajador Lamelas, y su esposa Stephanie. En la foto juno a Juan Manuel Cassas y a Alenka BraicovichFabián Malavolta
"Durante los últimos años, la institución ha acompañado proyectos vinculados al acceso al agua potable, programas educativos, equipamiento hospitalario, becas, apoyo alimentario y acciones de emergencia social"
"Durante los últimos años, la institución ha acompañado proyectos vinculados al acceso al agua potable, programas educativos, equipamiento hospitalario, becas, apoyo alimentario y acciones de emergencia social"Fabián Malavolta

La gala del Rotary Club de Buenos Aires

La Mansión, escenario de la gala
La Mansión, escenario de la gala Fabián Malavolta
"Yo colaboré", en la noche del Rotary Cub de Buenos Aires. "Entre las iniciativas destacadas de la institución se encuentran la construcción de cisternas de agua potable junto a CYNNAL, el fortalecimiento del Hogar María del Rosario, el apoyo al Merendero San Francisco de Asís y el Programa Proyecto 3C para equipamiento tecnológico escolar"
"Yo colaboré", en la noche del Rotary Cub de Buenos Aires. "Entre las iniciativas destacadas de la institución se encuentran la construcción de cisternas de agua potable junto a CYNNAL, el fortalecimiento del Hogar María del Rosario, el apoyo al Merendero San Francisco de Asís y el Programa Proyecto 3C para equipamiento tecnológico escolar"Fabián Malavolta
"Además, la insititución colaboó con la enseñanza de inglés en Barrio 31 y el proyecto Mejorando Matemáticas junto a Fundación Ruta 40"
"Además, la insititución colaboó con la enseñanza de inglés en Barrio 31 y el proyecto Mejorando Matemáticas junto a Fundación Ruta 40"Fabián Malavolta
Lomo Angus, papas rosty, crema de cajú y hongos asados, parte del menú en la noche en el Four Seasons Hotel Buenos Aires
Lomo Angus, papas rosty, crema de cajú y hongos asados, parte del menú en la noche en el Four Seasons Hotel Buenos AiresFabián Malavolta
La gala solidaria del Rotary Club de Buenos Aires
La gala solidaria del Rotary Club de Buenos AiresFabián Malavolta
Por Paula Ikeda
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. En la cocina del hermano y con un préstamo del padre, revolucionó la industria del contenido erótico y facturó millones
    1

    En la cocina del hermano y con un préstamo del padre, revolucionó la industria del contenido erótico

  2. La noche de furia del príncipe Dipendra y la masacre que cambió la historia de Nepal
    2

    Masacre en el palacio. La noche de furia del príncipe Dipendra y la masacre que cambió la historia de Nepal

  3. El vuelo que quedó sin motores y la calma de un piloto que evitó la tragedia
    3

    “Tenemos un pequeño problema”: el vuelo que quedó sin motores y la calma de un piloto que evitó la tragedia

  4. Japón impuso nuevas tasas e impuestos para los turistas que viajen a partir de este año
    4

    Japón impuso nuevas tasas e impuestos para los turistas que viajen a partir de este año