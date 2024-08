"¿Se arrepiente de algo?", le preguntaron. “No lo se, siempre me he planteado si mi naturaleza respondía para ser periodista, si no debía ejercer la profesión que estudié, abogacía. Pero parto de la base que no hay conocimiento inútil, todo conocimiento es útil”, respondió el doctor Escribano

LA NACION/Fabian Malavolta