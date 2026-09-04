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LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la magnífica fiesta de Amigos del Fernández Blanco en la Mansión Estrugamou

Inspirado en los años 30, la asociación que colabora con el Museo Fernández Blanco organizó El baile de los Girondo en Retiro

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Eloísa Frederking, Dafne Cejas de Pradere Castex e Inés Etchebarne Mihanovich
Eloísa Frederking, Dafne Cejas de Pradere Castex e Inés Etchebarne MihanovichFabián Malavolta
Walter D´Aloia Criado, presidente de Amigos del Fernández Blanco
Walter D´Aloia Criado, presidente de Amigos del Fernández BlancoFabian Malavolta
Gran mecenas de Amigos del Fernández Blanco, Inés Etchebarne Mihanovich, enfundada con un diseño de Claudia Arce
Gran mecenas de Amigos del Fernández Blanco, Inés Etchebarne Mihanovich, enfundada con un diseño de Claudia ArceFabian Malavolta
Anfitrión en la Mansión Estrugamou, Andrés Pradère Castex y un look acorde al Baile de los Girondo
Anfitrión en la Mansión Estrugamou, Andrés Pradère Castex y un look acorde al Baile de los GirondoFabian Malavolta
Dafne Cejas de Pradère Castex, con un diseño strapless de Giaccobe con encaje Chantilly, red de cristales y una estola
Dafne Cejas de Pradère Castex, con un diseño strapless de Giaccobe con encaje Chantilly, red de cristales y una estolaFabian Malavolta
La modelo Antonella Graeff, con un look de Giaccobe
La modelo Antonella Graeff, con un look de GiaccobeFabian Malavolta
Ana Rusconi en la noche a beneficio del Museo Fernández Blanco
Ana Rusconi en la noche a beneficio del Museo Fernández BlancoFabian Malavolta
Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación MALBA
Teresa Bulgheroni, vicepresidente de Fundación MALBAFabian Malavolta
Con un diseño especial de Laurencio Adot, Sara María Argañaraz Escasany, de la comisión directiva
Con un diseño especial de Laurencio Adot, Sara María Argañaraz Escasany, de la comisión directivaFabian Malavolta
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes
La ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela RicardesFabian Malavolta
Eloísa Frederking, vicepresidente 2° de la Sociedad Rural Argentina, con una estola singular
Eloísa Frederking, vicepresidente 2° de la Sociedad Rural Argentina, con una estola singularFabian Malavolta
Helena Ferronato, gerente de Museos de la Ciudad de Buenos Aires
Helena Ferronato, gerente de Museos de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta
Marina Achával, con un look Gucci, un espectacular clutch Judith Leiber y aros Saint Laurent
Marina Achával, con un look Gucci, un espectacular clutch Judith Leiber y aros Saint LaurentFabian Malavolta
Mónica Gancia de Erize y Luis Alberto Erize, presidente del Mozarteum Argentino
Mónica Gancia de Erize y Luis Alberto Erize, presidente del Mozarteum ArgentinoFabian Malavolta
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, y su esposa, China Crespo Lasso de la Vega
El embajador de España, Joaquín María de Arístegui Laborde, y su esposa, China Crespo Lasso de la VegaFabián Malavolta / LA NACION
La majestuosa Mansión Estrugamou
La majestuosa Mansión EstrugamouFabian Malavolta
Adriana Supervielle en la noche porteña
Adriana Supervielle en la noche porteñaFabian Malavolta
La noche inspirada en los cuentos de Girondo
La noche inspirada en los cuentos de GirondoFabian Malavolta
El cóctel en los jardines
El cóctel en los jardinesFabian Malavolta
Chantal de Erdozain, de Amigos del Moderno
Chantal de Erdozain, de Amigos del Moderno Fabian Malavolta
Con un kimono centenario, María Inés "Minnie" Firpo de Peralta Ramos
Con un kimono centenario, María Inés "Minnie" Firpo de Peralta RamosFabian Malavolta
María Irene Herrero, vicepresidente de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes
María Irene Herrero, vicepresidente de Amigos del Museo Nacional de Bellas ArtesFabian Malavolta
Javier Iturrioz y Leopoldo Montes
Javier Iturrioz y Leopoldo MontesFabian Malavolta
La familia anfitriona. Andrés Pradère Castex, María Bonadeo, Nicolás Pradère Castex, Dafne Cejas de Pradère Castex y Blas Cigorraga
La familia anfitriona. Andrés Pradère Castex, María Bonadeo, Nicolás Pradère Castex, Dafne Cejas de Pradère Castex y Blas CigorragaFabian Malavolta
Los shows en la noche inspirada en la casa de los Girondo
Los shows en la noche inspirada en la casa de los GirondoFabian Malavolta
El coleccionista Esteban Tedesco
El coleccionista Esteban TedescoFabian Malavolta
Con un look acorde al dress code, Magdalena “Male” Szaszak
Con un look acorde al dress code, Magdalena “Male” Szaszak Fabian Malavolta
Recién llegados de los Estados Unidos, Steven Wainer y Leonardo Regino
Recién llegados de los Estados Unidos, Steven Wainer y Leonardo ReginoFabian Malavolta
Clara Berisso de Bulgheroni y Diego Bulgheroni en la noche a beneficio
Clara Berisso de Bulgheroni y Diego Bulgheroni en la noche a beneficioFabian Malavolta
En la Mansión Estrugamou, Liana Moni y Guillermo Combal
En la Mansión Estrugamou, Liana Moni y Guillermo CombalFabian Malavolta
En la Mansión Estrugamou, Gastón Zoani
En la Mansión Estrugamou, Gastón ZoaniFabian Malavolta
Una noche especial donde la Mansión Estrugamou se transformó en la Casa Girondo
Una noche especial donde la Mansión Estrugamou se transformó en la Casa Girondo Fabian Malavolta
La ministra consejera de la embajada de España, Pilar Terren, y su esposo, José María García-Moya Mingoramz
La ministra consejera de la embajada de España, Pilar Terren, y su esposo, José María García-Moya MingoramzFabian Malavolta
Miembro destacada de Amigos del Fernández Blanco, Gloria César estuvo a cargo de la ambientación de la mansión
Miembro destacada de Amigos del Fernández Blanco, Gloria César estuvo a cargo de la ambientación de la mansiónFabian Malavolta
El presidente de la Asociación, Walter D' Aloia Criado, recibe a Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires
El presidente de la Asociación, Walter D' Aloia Criado, recibe a Gabriela Ricardes, ministra de Cultura de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta
La presidente de ALPI, Teresa González Fernández, lucíó un tocado perteneciente a su madre
La presidente de ALPI, Teresa González Fernández, lucíó un tocado perteneciente a su madreFabian Malavolta
La secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, junto a Jorge Cometti, director del Museo Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, y Helena Ferronato, gerente de Museos de la Ciudad de Buenos Aires
La secretaria de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriela Ricardes, junto a Jorge Cometti, director del Museo Hispanoamericano Isaac Fernández Blanco, y Helena Ferronato, gerente de Museos de la Ciudad de Buenos AiresFabian Malavolta
La artista Desiree Delait y la deportista Mariana Godoy Goette, acordes al dress code de la noche
La artista Desiree Delait y la deportista Mariana Godoy Goette, acordes al dress code de la nocheFabian Malavolta
El diseñador Marcelo Giaccobe, y su musa, Dafne Cejas
El diseñador Marcelo Giaccobe, y su musa, Dafne CejasFabian Malavolta
La modelo Antonella Graef, junto a Guido Zuccari
La modelo Antonella Graef, junto a Guido Zuccari Fabian Malavolta
La artista textil, Sofía Pinto
La artista textil, Sofía PintoFabian Malavolta
"¡Somos primos!". Junto a Damián Romero, el diseñador Laurencio Adot se reunió con su prima Sara María Argañaraz Escasany, de Amigos del Fernández Blanco
"¡Somos primos!". Junto a Damián Romero, el diseñador Laurencio Adot se reunió con su prima Sara María Argañaraz Escasany, de Amigos del Fernández Blanco Fabian Malavolta
Una velada en familia. Eloísa Frederking, su madre, Viviana Rueda, y su hijo Fermín Aldao
Una velada en familia. Eloísa Frederking, su madre, Viviana Rueda, y su hijo Fermín Aldao Fabian Malavolta
María Inés Herrero, Teresa Bulgheroni y Aurora Ramos Taboada
María Inés Herrero, Teresa Bulgheroni y Aurora Ramos TaboadaFabian Malavolta
La artista Guadalupe Costa, del grupo joven de Amigos del Fernández Blanco
La artista Guadalupe Costa, del grupo joven de Amigos del Fernández BlancoFabian Malavolta
El presidente de la Asociación Amigos del Fernández Blanco destacó cómo, durante el último año, la asociación colaboró con cuarenta millones de pesos con la Casa Girondo y con la construcción de 4 salas en el Museo
El presidente de la Asociación Amigos del Fernández Blanco destacó cómo, durante el último año, la asociación colaboró con cuarenta millones de pesos con la Casa Girondo y con la construcción de 4 salas en el MuseoFabian Malavolta
Alexia Aurelio de Areco, de la Cámara Española Argentina
Alexia Aurelio de Areco, de la Cámara Española ArgentinaFabian Malavolta
La llegada de Sol Bencich, de Amigos del Moderno
La llegada de Sol Bencich, de Amigos del ModernoFabian Malavolta
"Quiero agradecer al equipo de Amigos del Fernández Blanco porque hacen mucho más que acompañarnos. Por ellos hoy contamos con la casa de Girondo y Lange que recreamos esta noche. Gracias por su manera de pensar el patrimonio como un patrimonio vivo", destacó la ministra Gabriela Ricardes
"Quiero agradecer al equipo de Amigos del Fernández Blanco porque hacen mucho más que acompañarnos. Por ellos hoy contamos con la casa de Girondo y Lange que recreamos esta noche. Gracias por su manera de pensar el patrimonio como un patrimonio vivo", destacó la ministra Gabriela RicardesFabian Malavolta
La ambientadora y miembro de Amigos del Fernández Blanco, Gloria César
La ambientadora y miembro de Amigos del Fernández Blanco, Gloria CésarFabian Malavolta
Inés Etchebarne Mihanovich y su hijo, Alexis Etchebarne
Inés Etchebarne Mihanovich y su hijo, Alexis EtchebarneFabian Malavolta
El cóctel en los jardines de la mansión
El cóctel en los jardines de la mansiónFabian Malavolta
Las amigas Viviana Rueda y Minnie Firpo de Peralta Ramos
Las amigas Viviana Rueda y Minnie Firpo de Peralta RamosFabian Malavolta
Fabián Medina Flores en una noche con dress code años 30
Fabián Medina Flores en una noche con dress code años 30Fabian Malavolta
Rodrigo Crespo y Sara María Argañaraz Escasany, de la comisión directiva
Rodrigo Crespo y Sara María Argañaraz Escasany, de la comisión directivaFabian Malavolta
María Inés Herrero y su amiga Teresa Bulgheroni
María Inés Herrero y su amiga Teresa Bulgheroni Fabian Malavolta
En Retiro, una noche llena de encuentros
En Retiro, una noche llena de encuentrosFabian Malavolta
El menú, a cargo de EAT Catering en la Mansión Estrugamou
El menú, a cargo de EAT Catering en la Mansión EstrugamouFabian Malavolta
La mesa con Gabriela Ricardes, Helena Ferronato, Liliana Rossi Paz, de Amigos del Fernández Blanco y el director del Museo, Jorge Cometti
La mesa con Gabriela Ricardes, Helena Ferronato, Liliana Rossi Paz, de Amigos del Fernández Blanco y el director del Museo, Jorge ComettiFabian Malavolta
Hijo de Alejandro y Bettina Bulgheroni, Diego Bulgheroni y su esposa, Clara Berisso de Bulgheroni, en la mesa de Steven Wainer y Leonardo Regino
Hijo de Alejandro y Bettina Bulgheroni, Diego Bulgheroni y su esposa, Clara Berisso de Bulgheroni, en la mesa de Steven Wainer y Leonardo ReginoFabian Malavolta
Ana Rusconi, Gustavo Lopardo y Gastón Zoani
Ana Rusconi, Gustavo Lopardo y Gastón ZoaniFabian Malavolta
Mónica Gancia de Erize y Luis Alberto Erize, presidente del Mozarteum Argentino
Mónica Gancia de Erize y Luis Alberto Erize, presidente del Mozarteum ArgentinoFabian Malavolta
El Baile de los Girondo a metros del Palacio Estrugamou
El Baile de los Girondo a metros del Palacio EstrugamouFabian Malavolta
El agradecimiento de Walter D' Aloia Criado con Inés Etchebarne Mihanovich, gran colaboradora de esta noche temática
El agradecimiento de Walter D' Aloia Criado con Inés Etchebarne Mihanovich, gran colaboradora de esta noche temática Fabian Malavolta

Cóctel, comida y baile secreto

Los anfitriones, Andrés y Dafne Pradère Castex
Los anfitriones, Andrés y Dafne Pradère Castex Fabian Malavolta
La llegada de los invitados
La llegada de los invitadosFabian Malavolta
Una noche a pura música con la banda de jazz Sentimental Syncopators
Una noche a pura música con la banda de jazz Sentimental Syncopators Fabian Malavolta
El embajador de Chipre, Stelios Georgiades
El embajador de Chipre, Stelios GeorgiadesFabian Malavolta
Una gran noche, con cóctel, comida y fiesta además de un baile secreto posterior
Una gran noche, con cóctel, comida y fiesta además de un baile secreto posteriorFabian Malavolta
EL Baile de los Girondo, con la barra de RF
EL Baile de los Girondo, con la barra de RFFabian Malavolta
Sociales en la Fiesta de Girondo de Amigos del Museo Fernández Blanco
Sociales en la Fiesta de Girondo de Amigos del Museo Fernández BlancoFabian Malavolta
la ambientación del lugar estuvo a cargo de Gloria César, parte de Amigos del Fernández Blanco
la ambientación del lugar estuvo a cargo de Gloria César, parte de Amigos del Fernández BlancoFabian Malavolta
Una mesa de "marineros" en la Mansión Estrugamou
Una mesa de "marineros" en la Mansión EstrugamouFabian Malavolta
El Baile de los Girondo, una noche de recaudación a beneficio del Museo Fernández Blanco
El Baile de los Girondo, una noche de recaudación a beneficio del Museo Fernández BlancoFabian Malavolta
El presidente de la Asociación Amigos del Fernández Blanco y una noche planeada por meses. En su discurso, D’Aloia Criado destacó la colaboración de los presentes que, con la compra de sus entradas, rifas y una subasta silenciosa, hacen realidad la ayuda que Amigos del Fernández Blanco le aporta al museo
El presidente de la Asociación Amigos del Fernández Blanco y una noche planeada por meses. En su discurso, D’Aloia Criado destacó la colaboración de los presentes que, con la compra de sus entradas, rifas y una subasta silenciosa, hacen realidad la ayuda que Amigos del Fernández Blanco le aporta al museoFabian Malavolta
Dafne Cejas, anfitriona en la mansión
Dafne Cejas, anfitriona en la mansiónFabian Malavolta
Los jardines de la Mansión Estrugamou se vistieron para la ocasión
Los jardines de la Mansión Estrugamou se vistieron para la ocasiónFabian Malavolta
Los Amigos del Fernández Blanco y una noche especial
Los Amigos del Fernández Blanco y una noche especialFabian Malavolta
Por Paula Ikeda
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