En fotos. Todos los invitados a la magnífica fiesta de Amigos del Fernández Blanco en la Mansión Estrugamou

El presidente de la Asociación Amigos del Fernández Blanco y una noche planeada por meses. En su discurso, D’Aloia Criado destacó la colaboración de los presentes que, con la compra de sus entradas, rifas y una subasta silenciosa, hacen realidad la ayuda que Amigos del Fernández Blanco le aporta al museo

Fabian Malavolta