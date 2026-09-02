Nerea, albañila: “Me cuesta encontrar trabajo en la construcción y me rechazan por el simple hecho de ser mujer”

Cada vez más personas se inclinan en el mundo a trabajar en la construcción. Los motivos se deben a que a nivel global existe una escasez de personal para estos puestos, los cuales suelen ser muy bien pagados y con ofertas laborales que crecen semana a semana. Pero, a diferencia de en otras épocas, ya no son solo los hombres los que buscan especializarse y tener un empleo en el rubro, sino que ahora también se suman las mujeres.

En redes sociales, Nerea, una joven española conocida por su canal de TikTok @NereaExplora, contó que luego de estudiar medicina, decidió tomarse un año sabático para irse a vivir a Australia y fue allí donde buscó empleos en la construcción debido a la facilidad que siempre tuvo con este tipo de trabajos. Pero lejos de ser bienvenida en el sector, tuvo gran cantidad de trabas.

“Good morning, amiguitos. Hoy necesito que conozcan el concepto de la profecía autocumplida. A mí me cuesta bastante encontrar trabajo en la construcción, que eso es un hecho objetivo. Me rechazan mucho por mi tamaño, por mi peso y por mi útero. Pues eso, aunque no quiera, me mina un poco la moral. Porque llevo cuatro días buscando trabajo”, comenzó explicando la joven en un video muy angustiada porque no la tomaran.

La joven habló de la falta de oportunidades que tienen las mujeres en la contrucción (Foto: Captura de pantalla de TikTok @nereaexplora)

Sin embargo, a los pocos días, una constructora decidió sumarla a su equipo a último momento. Eso la llevó a armar gran cantidad de videos contando sus días en este nuevo empleo. Pero el que más se viralizó fue aquel en el que explicó que las tareas que le daban a ella intentaban siempre desvalorizarla frente a sus compañeros hombres.

“Ayer mi supervisor, mientras estaba barriendo, se me acerca y me dice: ‘Deberías buscarte otro trabajo’. Entonces yo le dije: ‘¿Cómo? ¿Lo estoy haciendo mal? No creo que se necesiten másteres para barrer’. Y él me dijo: ‘No, es que este no es un lugar para ti’. Pero bueno, a palabras necias, oídos sordos. Yo seguí en lo mío", recordó.

Pero esa misma tarde, una actitud de su superior volvió a llamarle la atención. “El edificio de al lado es un concesionario y han comprado también este, entonces están haciendo un agujero entre medio de la pared para que puedan pasar los coches. Pues yo había pensado que hoy me habían llamado para que viniera a participar en ese agujero. Entonces, llegó y le digo: ‘¿Con qué quieres que empiece?’. A lo que él me respondió: ‘No, no. Eso es tarea de hombres. Tú tienes que pasar la aspiradora’”, recordó indignada.

Nerea cuenta los maltratos que recibe en su trabajo por ser mujer

“Pues en ese momento me he enfadado. Pero después recordé que me pagan lo mismo por pasar la aspiradora que por estar partiéndome la lumbar recogiendo piedras. Así que salgo yo ganando. Pero a la mitad del día me dice: ‘Ahora están llegando unos chicos que te van a estar trayendo unos productos de limpieza para que hagas los baños’. Yo voy a seguir con la aspiradora y voy a ser lo más lenta posible. Para no enfrentarme a la situación de los baños, pero si se da el caso, me voy a ir”, afirmó.

“No porque se me caigan los anillos. Yo no tengo ningún problema en limpiar un baño, pero todo el simbolismo que tiene detrás que yo esté limpiando los baños y pasando la aspiradora, mientras ellos están con el taladro. Cuando yo he venido aquí para utilizar el taladro como ellos. Si yo hubiera postulado para ese puesto, no tengo ningún problema”, concluyó indignada con la situación que vivió.