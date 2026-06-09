En fotos. Todos los invitados a una noche de arte y moda en Recoleta y la gala musical de Fundación Konex en Puerto Madero

Representantes del cuerpo diplomático en el país: Fares Yassir, embajador de Marruecos, junto a su par de Suecia, Torsten Ericsson y Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes, embajador de Portugal, junto a Gastón Juan, director general de Colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Manuel Pose Varela