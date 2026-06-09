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En fotos. Todos los invitados a una noche de arte y moda en Recoleta y la gala musical de Fundación Konex en Puerto Madero

En una noche especial, comercios de Distrito BAFA fueron intervenidos por galerías de arte generando. En Colección Amalita en tanto, Fundación Konex presentó su gala musical

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Para LA NACIONPaula Ikeda
Paola Biscaro, Mauara Reynal y Astrid Muñoz
Paola Biscaro, Mauara Reynal y Astrid Muñoz
Mauara Reynal en la noche de Distrito BAFA. Seis espacios comerciales fueron intervenidos con obras de arte contemporáneo pertenecientes a galerías de NODO
Mauara Reynal en la noche de Distrito BAFA. Seis espacios comerciales fueron intervenidos con obras de arte contemporáneo pertenecientes a galerías de NODOBAFA / NODO
La modelo Milagros Schmöll en el evento que combinó el arte, el diseño, la moda y la arquitectura
La modelo Milagros Schmöll en el evento que combinó el arte, el diseño, la moda y la arquitecturaBAFA / NODO
Creadora de Curaturia, Astrid Muñoz, junto a Eduardo Novillo Astrada en la noche de BAFA
Creadora de Curaturia, Astrid Muñoz, junto a Eduardo Novillo Astrada en la noche de BAFABAFA / NODO
Charo Calamaro, cada día más parecida a su madre, Julieta Cardinali
Charo Calamaro, cada día más parecida a su madre, Julieta CardinaliBAFA / NODO
Sebastián Calfún, presidente de Distrito BAFA, Buenos Aires Fashion and Arts
Sebastián Calfún, presidente de Distrito BAFA, Buenos Aires Fashion and ArtsBAFA / NODO
La fotógrafa Eugenia Rebolini
La fotógrafa Eugenia ReboliniBAFA / NODO
La música, a cargo de la modelo Daniela Urzi en modo DJ
La música, a cargo de la modelo Daniela Urzi en modo DJBAFA / NODO
Angie Landaburu
Angie LandaburuBAFA / NODO
Salida en familia: Sonsoles Vianini, Ginette Reynal y su hija Antonia Flores Pirán
Salida en familia: Sonsoles Vianini, Ginette Reynal y su hija Antonia Flores PiránBAFA / NODO
El arquitecto Javier Iturrioz, de la comisión directiva de Distrito BAFA
El arquitecto Javier Iturrioz, de la comisión directiva de Distrito BAFABAFA / NODO
Sebastián Calfún, Melisa Librelato y Nahuel Celerier, secretario de Políticas Productivas de la Ciudad de Buenos Aires
Sebastián Calfún, Melisa Librelato y Nahuel Celerier, secretario de Políticas Productivas de la Ciudad de Buenos AiresBAFA / NODO
El desfile de moda en la galería del Palacio Duhau
El desfile de moda en la galería del Palacio Duhau BAFA / NODO
El estilista Fabián Medina Flores y su perro, Hannibal
El estilista Fabián Medina Flores y su perro, HannibalBAFA / NODO
Amelia Saban, de Ménage à Trois
Amelia Saban, de Ménage à TroisBAFA / NODO
La actriz Naiara Awada disfrutó de la noche donde los comercios de Recoleta se llenaron de arte contemporáneo, moda y música
La actriz Naiara Awada disfrutó de la noche donde los comercios de Recoleta se llenaron de arte contemporáneo, moda y músicaBAFA / NODO
Flavia Martínez, junto a la artista Naná Gallardo, y al diseñador Adrián Brown
Flavia Martínez, junto a la artista Naná Gallardo, y al diseñador Adrián BrownBAFA / NODO
José María "Pachu" Peña
José María "Pachu" PeñaBAFA / NODO
La diseñadora María Conorti
La diseñadora María ConortiBAFA / NODO
La abogada Ana Rosenfeld
La abogada Ana RosenfeldBAFA / NODO
En Puerto Madero: Luis Ovsejevich, presidente de Fundación Konex, junto a Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España
En Puerto Madero: Luis Ovsejevich, presidente de Fundación Konex, junto a Joaquín María de Arístegui Laborde, embajador de España Manuel Pose Varela
La Fundación Konex dio comienzo al 11° Festival Konex de Música Clásica "España Sonora" con una gala inaugural en la Colección Amalita - Museo Fortabat
La Fundación Konex dio comienzo al 11° Festival Konex de Música Clásica "España Sonora" con una gala inaugural en la Colección Amalita - Museo FortabatManuel Pose Varela
Edgardo Bozzolo y Paola Biscaro, de Fundación Amigos del Teatro San Martín
Edgardo Bozzolo y Paola Biscaro, de Fundación Amigos del Teatro San MartínManuel Pose Varela
María Fernanda Mieres y María Benson, del Estudio Beccar Varela
María Fernanda Mieres y María Benson, del Estudio Beccar VarelaFundación Konex
Representantes del cuerpo diplomático en el país: Fares Yassir, embajador de Marruecos, junto a su par de Suecia, Torsten Ericsson y Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes, embajador de Portugal, junto a Gastón Juan, director general de Colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires
Representantes del cuerpo diplomático en el país: Fares Yassir, embajador de Marruecos, junto a su par de Suecia, Torsten Ericsson y Gonçalo Nuno Gamito Beija de Teles Gomes, embajador de Portugal, junto a Gastón Juan, director general de Colectividades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Manuel Pose Varela
El pianista Antonio Formaro interpretó obras de Antonio Soler, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina y Manuel de Falla y dio así inicio a una programación de la Fundación que se desarrollará a lo largo de 2026
El pianista Antonio Formaro interpretó obras de Antonio Soler, Isaac Albéniz, Enrique Granados, Joaquín Turina y Manuel de Falla y dio así inicio a una programación de la Fundación que se desarrollará a lo largo de 2026 Manuel Pose Varela
La recepción de Fundación Konex
La recepción de Fundación KonexFundación Konex
"España Sonora", la gala de piano en Puerto Madero
"España Sonora", la gala de piano en Puerto Madero Fundación Konex
Por Paula Ikeda
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