En fotos. Todos los invitados a una noche de arte y moda en Recoleta y la gala musical de Fundación Konex en Puerto Madero

En una noche especial, comercios de Distrito BAFA fueron intervenidos por galerías de arte generando. En Colección Amalita en tanto, Fundación Konex presentó su gala musical
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