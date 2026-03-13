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En fotos. Todos los invitados a la presentación de arte de Jacques Bedel en Retiro

El artista presentó piezas de distintos períodos de su trayectoria

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Malala Artola, Dafne Cejas y Karina El Azem
Malala Artola, Dafne Cejas y Karina El AzemGentileza
La galerista Dafne Cejas y la presentación de "El Eterno Retorno"
La galerista Dafne Cejas y la presentación de "El Eterno Retorno"
Marina Achával Duhau en la inauguración de la muestra de Jacques Bedel
Marina Achával Duhau en la inauguración de la muestra de Jacques Bedel
El protagonista de la muestra, Jacques Bedel, junto a la artista Cynthia Cohen
El protagonista de la muestra, Jacques Bedel, junto a la artista Cynthia Cohen
La artista plástica Karina El Azem
La artista plástica Karina El Azem
Flavia Masseto y Violeta Quesada
Flavia Masseto y Violeta Quesada
El diseñador Adrián Brown y Catalina Chavanne, de Blue Sheep
El diseñador Adrián Brown y Catalina Chavanne, de Blue Sheep
El diseñador Gino Bogani
El diseñador Gino Bogani
La inauguración de "El eterno retorno" en Al Sur Gallery
La inauguración de "El eterno retorno" en Al Sur GallerySantiago Sedlacek
Los galeristas Dafne Cejas y Federico Rabinovich de Al Sur Gallery
Los galeristas Dafne Cejas y Federico Rabinovich de Al Sur GallerySantiago Sedlacek
Jacques Bedel y Florence Baranger Bedel
Jacques Bedel y Florence Baranger Bedel
La diseñadora Amelia Saban
La diseñadora Amelia Saban
Julio Oropel y José Luis Otiñano
Julio Oropel y José Luis Otiñano
Flavia Masseto, Belén Chavanne y Malala Artola
Flavia Masseto, Belén Chavanne y Malala Artola
Sofía y Urko Suaya
Sofía y Urko Suayagentileza
La diseñadora Natalia Antolín
La diseñadora Natalia Antolín
Javier Pita y Flavia Schwerk en la presentación de la muestra de Jacques Bedel en Arte Sur
Javier Pita y Flavia Schwerk en la presentación de la muestra de Jacques Bedel en Arte SurGentileza
El artista Dan Hallaman y Fabián Perechodnik, de la Asociación Amigos del Palacio Libertad
El artista Dan Hallaman y Fabián Perechodnik, de la Asociación Amigos del Palacio Libertad
Andrea Arditi de Schwartz y Gabriela Yaceszen
Andrea Arditi de Schwartz y Gabriela Yaceszen
María Marta Pichel junto a Jacques Bedel
María Marta Pichel junto a Jacques Bedel
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