En fotos. Todos los invitados a la presentación de la nueva novela de Jean Paul Enthoven, pareja de Patricia della Giovampaola

Se trata de “Blanche”, un thriller erótico, su primer libro traducido al español

Patricia della Giovampaola d’ Arenberg invitó a un reducido grupo del ambiente literario y amigos al lanzamiento del libro de su pareja, el escritor e intelectual francés, Jean-Paul Enthoven. La presentación de “Blanche”, su nueva novela, con traducción al castellano por Editorial Planeta, fue con una conversación con Pablo Sirvén y un cóctel para 50 invitados en Lounge del Alvear Palace Hotel. Sobre su pareja, della Giovampaola confesó que “vivimos en París pero cada uno en su casa, es el secreto del amor”.

"Vivimos en París pero cada uno en su casa, es el secreto del amor", contó Patricia della Giovampaola sobre su relación con el escritor Jean-Paul Enthoven. También que "en cada casa tenemos una habitación para el otro" y que suele leer sus escritos, muchos desde la computadora "aunque me cuesta más". Della Giovampaola d'Arenberg apoyó a su pareja durante la presentación a la hora de traducir expresiones del francés al español. "En París o en Miami, él se la pasa con su computadora, todo el día escribiendo", describió.

"Patricia della Giovampaola d' Arenberg invita...". Así convocó Patricia a la presentación del libro de su pareja, el laureado escritor Jean Paul Enthoven. Lució una chaqueta de la última colección de Saint Laurent y cartera Versace.

El periodista Pablo Sirvén presentó "Blanche", el libro de Jean-Paul Enthoven con una conversación. Quién es Blanche y el por qué de as locaciones elegidas por el autor. "Hay mujeres que son siempre víctimas, que son infelices", describió en castellano con ayuda de della Giovampaola. "Y yo quise una heroína que estuviera muy libre, muy feliz y que tuviera libertad en sus sentimientos y en su sexualidad".

Nacido en Argelia, Jean-Paul Enthoven es especialista en la obra de Marcel Proust. Vive en París y sus obras fueron finalistas de importantes premios literarios (como Prix Renaudot y Prix Interaille). Así presentó "Blanche" en Argentina. "Ante todo, quiero agradecer a mi Patricia", dijo el escritor en castellano, agradeciendo la convocatoria realizada por su pareja.

Así presentó el laureado Jean-Paul Enthoven su obra "Blanche" en Buenos Aires. "Si lees el libro te darás cuenta que es muy especial", describió el autor. También hablaron sobre el ambiente elegido: "para mí no puede ser otro que Capri. Es el lugar más espléndido del mundo, una Ibiza que tiene una reputación de sensualidad y de decadencia".

Patricia della Giovampaola organizó un cocktail para amigos e intelectuales para presentar el libro Blanche" de su pareja Jean-Paul Enthoven.

Jean Paul Enthoven tiene pasión opor Argentina. Así lo explicó en una entrevista con ¡Hola!: “Todos los franceses tenemos una pasión extraña e irracional con Argentina. Los argentinos también tienen pasión por Francia. Mucho antes de conocer a Patricia, viajé a Argentina para visitar a Borges. Fui a su casa de la calle Florida. En uno de mis libros, Saisons de papier, de 2016, cuento mi largo encuentro con Borges, fue un momento muy importante para mí porque yo tengo una admiración total por él. Recuerdo que hablamos de Víctor Hugo. ‘Lo detesto, lo único bueno que hizo Víctor Hugo fue una pieza de teatro que se llama Les Brigands’, me dijo. Con timidez, me permití corregirlo: ‘Maestro, dije, Les Brigands no es una obra de Víctor Hugo, la escribió el alemán Friedrich Schiller’. Y Borges, muy suelto, me respondió: ‘¿Ve? Víctor Hugo ni siquiera es autor de su mejor trabajo’. [Ríe]. Luego nos volvimos a ver en París. Todo esto para decirle que la Argentina y su literatura son importantes en mi vida. Es un país que impresionó e inspiró a muchos autores. Amo a Argentina por su literatura, por su fútbol y por Patricia, que tiene pasión incontrolable por su país”, contó.

Jean-Paul Enthoven le agradeció al periodista Pablo Sirvén que presentara su libro en Argentina. Se trata de una versión traducida por Editorial Planeta.

Mercedes Güiraldes de Editorial Planeta fue la encargada de traducir la obra al castellano. "Le agradezco que se animara", le dijo Jean-Paul Enthoven.

