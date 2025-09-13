LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la presentación de la Triple Corona 2025

Con el sorteo de la temporada y una recepción en Palermo, la Asociación Argentina de Polo lanzó su temporada 2025

Para LA NACIONPaula Ikeda
Facundo Pieres, Inés Artagaveytia y Adolfo “Poroto” Cambiaso
Benjamín C. Araya, presidente de la Asociación Argentina de Polo
Mar Fernández y Federico G. Virasoro
Facundo Pieres en el Campo Argentino de Polo
Adolfo "Poroto" Cambiaso
Luz Lalor, gerente de Torneos de la AAP
Maximiliano Funes, gerente de Relaciones Institucionales de la Asociación Argentina de Polo
Franco Gai (h), tesorero de la Asociación Argentina de Polo
El presidente de Tortugas Country Club, Jorge Anzorreguy, junto a Silvia Moliné O’ Connor
Antonio y Cruz Heguy
Fernando Kelly, presidente de Hurlingham Club
Adolfo "Poroto" Cambiaso y Lucas Monteverde (h)
El árbitro Gastón Lucero
Marcela Stirling y Gastón Bardengo
Benjamín C. Araya, presidente de la Asociación Argentina de Polo, y Cristhian Vidal, ejecutivo Top-Agro en Banco Galicia
El polista Santiago Loza
Anita Cerruti y Gringo Colombres
Torito Ruiz y Antonio Aguerre. Los invitados comenzaron a llegar al atardecer al Campo Argentino de Polo
Ernesto Trotz en una nueva temporada de la Triple Corona
José Ramón “Pepe” Santamarina, vicepresidente de Hurlingham Club
Pedro Zacharías y Facundo Llosa
Patricio Larrosa y Jerónimo Algorta, de La Dolfina
Renan Astolpho, general manager del Four Seasons Hotel Buenos Aires, y Juan Gaffuri, regional Executive Chef Latam de Four Seasons Hotels and Resorts
La presentación de la Triple Corona en el Campo Argentino de Polo
El fundador de La Ensenada, Ernesto Gutiérrez, junto a Gabriela Ghilino
Luis Galli, CEO de Newsan, y su esposa Angie Reyser
Santiago Loza e Ines Artagaveytia
Araya y la presentación de la Triple Corona 2025
La recepción, previa al sorteo
Nuevos equipos, logos y camisetas en la temporada 2025
Los polistas y el sorteo 2025. Nuevos equipos saldrán a las canchas esta temporada
La noche en el Campo Argentino de Polo
El legendario polo argentino
La noche en el Campo Argentino de Polo
Ernesto Trotz en el evento de presentación
El presidente de Tortugas Country Club, Jorge Anzorreguy
Todos los equipos siguieron con atención el sorteo
El sorteo de la Triple Corona 2025
El comienzo de la temporada que atrae a la Argentina a amantes del polo de todo el mundo
Los representantes de cada equipo tras el sorteo
Los jugadores, presentados en el lanzamiento de la temporada 2025
Sociales en la presentación de la Triple Corona 2025
Los representantes de los equipos que serán parte de la Triple Corona 2025
Las fechas de una Triple Corona que planea ser inolvidable
La Triple Corona 2025
Por Paula Ikeda
