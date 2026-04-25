Los baby boomers y la generación X tienen una ventaja psicológica sobre los jóvenes, según un estudio

Un estudio reciente publicado en la revista BMJ Mental Health puso el foco sobre las características emocionales de las generaciones nacidas entre 1950 y 1970. Según el análisis, este grupo demográfico posee una ventaja psicológica significativa en comparación con los jóvenes actuales, sustentada en una mayor capacidad de resiliencia mental. Esta fortaleza deriva fundamentalmente de un entorno de crianza que priorizó la autonomía, la interacción física directa y una desconexión de la inmediatez digital que hoy domina el día a día.

La resiliencia, definida por el estudio como la capacidad de navegar momentos críticos y tolerar la incertidumbre sin perder el equilibrio emocional, se explicaría por la falta de estímulos digitales constantes durante la infancia y la juventud. Este escenario favoreció el desarrollo de competencias adaptativas como la paciencia, la autonomía para resolver conflictos cotidianos y, fundamentalmente, una menor tendencia a la comparación social, un fenómeno que hoy se ve amplificado por las redes sociales en las generaciones más jóvenes.

Los baby boomers, nacidos entre 1946 y 1964, tienen una ventaja por sobre la juventud actual, según el estudio

No obstante, la perspectiva científica sobre este grupo etario es compleja, ya que un estudio longitudinal desarrollado por Cambridge University Press, que analizó tres cohortes británicas nacidas en 1946, 1958 y 1970, ofrece un matiz necesario para comprender el panorama general. A través de un seguimiento exhaustivo que abarcó desde la adultez temprana hasta la vejez, los investigadores descubrieron que, más allá de las diferencias generacionales, la mediana edad actúa como un periodo de vulnerabilidad clínica para todos. Los datos muestran un incremento consistente en la angustia psicológica entre los 30 y los 50 años, independientemente de la cohorte analizada.

En la investigación de Cambridge, los expertos señalan que el incremento del distrés psicológico durante la mediana edad puede atribuirse a múltiples factores. Entre ellos, mencionan el peso de las responsabilidades profesionales, la gestión de la crianza de los hijos y el cuidado simultáneo de los padres ancianos. Al respecto, el artículo subraya: “El aumento en la mediana edad parece ser más pronunciado en las cohortes más recientes”, lo que sugiere que factores socioeconómicos y cambios en el mercado laboral también juegan un rol central en cómo cada generación procesa las crisis.

Por el lado de la generación X, no todos sus integrantes son parte del estudio, ya que su rango de años va desde 1965 hasta 1981

Si bien existe una diferencia en las herramientas psicológicas adquiridas por quienes crecieron en un mundo analógico, los datos de Cambridge demuestran que la salud mental no es una línea recta ni una ventaja absoluta de una sola franja etaria. Existe, por el contrario, un patrón en forma de U invertida: los niveles de malestar suelen ser altos en la adultez temprana, alcanzan un punto crítico en la mediana edad y tienden a disminuir hacia la vejez.

Este declive observado después de los 60 años, según el estudio de Cambridge, podría explicarse por la llamada “selectividad socioemocional”, un proceso donde los adultos mayores priorizan vínculos positivos y actividades que fomentan la estabilidad emocional. Por tanto, mientras que los baby boomer y la generación X capitalizaron rasgos como la paciencia y la menor dependencia tecnológica, el desafío de la mediana edad sigue como una constante compartida.

La tecnología desde pequeños es el gran "problema" de la juventud actual Pexels

La evidencia recolectada sugiere que, si bien la base psicológica de los mayores puede ser un activo valioso, las instituciones de salud deben prestar mayor atención al soporte emocional durante el ciclo medio de la vida. Este periodo, caracterizado por una alta carga de exigencias, resulta determinante para prevenir trastornos más severos, independientemente del origen generacional del individuo.