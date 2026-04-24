Ni riego ni luz constante: la planta perfecta para principiantes

Las plantas de interior son elementos fundamentales en la decoración moderna, que actúan como elementos vivos que aportan calidez, color y textura a cualquier espacio. Su versatilidad permite integrarlas en diversos estilos, lo que transforma los ambientes en lugares más saludables y armoniosos. Aunque en la mayoría de los casos hay que estar atentos al cuidado, hay una planta que es perfecta para principiantes: la zamioculca.

La zamioculca es una planta fácil de conseguir en viveros (Foto: X)

Se trata de una especie tropical nativa de África oriental, desde el sur de Kenia hasta el nordeste de Sudáfrica, y si bien no es tan mencionada como el potus o la lengua de suegra, es prácticamente indestructible.

La zamioculca zamiifolia es ideal para los principiantes Pexels

Dado su origen, esta planta se adapta a los ambientes cálidos y tiene una estructura que le permite almacenar una gran cantidad de agua, lo que le ayuda a soportar periodos más largos de tiempo sin recibir riego. Otra de sus características es que, con los cuidados correspondientes, pueden brotar pequeñas flores amarillas de entre cinco y siete centímetros, un detalle único para cualquier rincón del hogar.

Guía de cuidados: cómo mantener tu zamioculca impecable

Si bien es “indestructible”, para que luzca brillante y saludable hay que respetar tres pilares básicos:

Iluminación: es la reina de la adaptación. Prospera en luz indirecta brillante, pero es de las pocas plantas que tolera poca luz (ideal para oficinas o departamentos oscuros). Ojo: evitá el sol directo de la tarde, ya que puede quemar sus hojas.

es la reina de la adaptación. Prospera en luz indirecta brillante, pero es de las pocas plantas que tolera poca luz (ideal para oficinas o departamentos oscuros). Ojo: evitá el sol directo de la tarde, ya que puede quemar sus hojas. Riego (el punto más importante): menos es más. Sus raíces tienen forma de pequeños bulbos (rizomas) donde almacena agua. Solo debés regarla cuando el sustrato esté completamente seco .

menos es más. Sus raíces tienen forma de pequeños bulbos (rizomas) donde almacena agua. Solo debés regarla cuando el . En verano: cada 10 o 15 días.



En invierno: una vez al mes suele ser suficiente.



Tip: Si dudás, no riegues. Es mejor que pase sed a que se ahogue.

Sustrato y drenaje: necesita una tierra que no retenga demasiada humedad. Una mezcla para suculentas es ideal. Asegurate de que la maceta tenga agujeros de drenaje para evitar que las raíces se pudran.

necesita una tierra que no retenga demasiada humedad. Una mezcla para suculentas es ideal. Asegurate de que la maceta tenga para evitar que las raíces se pudran. Limpieza de las hojas: al tener hojas tan brillantes, suelen juntar polvo. Limpiálas de vez en cuando con algodón o paño húmedo solo con agua. Esto no solo mejora su aspecto, sino que le permite respirar mejor.

Cabe destacar que en Argentina, la zamioculca se adapta perfecto a nuestro clima de interiores. Sin embargo, hay que mantenerla lejos de las corrientes directas del aire acondicionado en verano o de la estufa muy fuerte en invierno, ya que los cambios bruscos de temperatura no le gustan a ninguna planta tropical.

La zamioculca y el Feng Shui

La puerta de entrada, para el Feng Shui, representa la “boca del Chi”, el punto por donde ingresa la energía vital que influye en todos los aspectos de la vida cotidiana. En este sentido, la elección de la zamioculca es estratégica, ya que potencia la armonía y evita bloqueos energéticos, gracias a su poder simbólico y su capacidad de atraer prosperidad sostenida.

Las plantas son claves para la purificación de las energías del hogar, según el Feng Shui (Foto: Freepik) rawpixel.com / Chanikarn Thongsu

La zamioculca, también conocida como la “planta ZZ”, es altamente valorada por su fuerte asociación con la abundancia material y la estabilidad económica. Sus hojas verdes, brillantes y carnosas simbolizan el crecimiento constante, la acumulación de recursos y una energía vital en expansión.