Saltar al contenido principal
LA NACION

En fotos. Todos los invitados a la tradicional comida de Haciendo Camino en San Isidro

Bajo el lema “20 años caminando juntos”, la ONG llevó adelante su evento de recaudación

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Para LA NACIONPaula Ikeda
Flavia Palmiero, Catalina Hornos y Sara Fleming
Flavia Palmiero, Catalina Hornos y Sara Fleming
El periodista Carlos Pagni junto a Catalina Hornos, directora de Haciendo Camino, en la comida anual de la ONG en San Isidro
El periodista Carlos Pagni junto a Catalina Hornos, directora de Haciendo Camino, en la comida anual de la ONG en San IsidroHaciendo Camino
La soprano Sara Fleming en el encuentro de la institución que busca mejorar la calidad de vida de niños que viven en situación de vulnerabilidad social
La soprano Sara Fleming en el encuentro de la institución que busca mejorar la calidad de vida de niños que viven en situación de vulnerabilidad socialHaciendo Camino
Al encuentro anual, realizado el 9 de septiembre, también asistió el exjefe de Gabinete de Ministros Guillermo Francos
Al encuentro anual, realizado el 9 de septiembre, también asistió el exjefe de Gabinete de Ministros Guillermo FrancosHaciendo Camino
Eduardo "Coco" Fernández y Pablo Codevila
Eduardo "Coco" Fernández y Pablo Codevila Haciendo Camino
Flavia Palmiero, gran colaboradora de la ONG
Flavia Palmiero, gran colaboradora de la ONGHaciendo Camino
En el encuentro de Haciendo Camino, el embajador de Canadá, Stewart Wheeler, y su consejero político Jonathan Sauvé
En el encuentro de Haciendo Camino, el embajador de Canadá, Stewart Wheeler, y su consejero político Jonathan SauvéHaciendo Camino
Iván de Pineda, fiel colaborador, celebró el 20 aniversario de la ONG
Iván de Pineda, fiel colaborador, celebró el 20 aniversario de la ONGHaciendo Camino
Entre los invitados, Sofía Altuna en el Salón Darwin de San Isidro
Entre los invitados, Sofía Altuna en el Salón Darwin de San Isidro Haciendo Camino
La directora de la ONG recibe a Abel Pintos y a su representante, Marcelo Gómez
La directora de la ONG recibe a Abel Pintos y a su representante, Marcelo GómezHaciendo Camino
La directora institucional de Haciendo Camino, Rocío Marochi, junto al creador de contenido Jero Freixa y a la directora ejecutiva María Sansot
La directora institucional de Haciendo Camino, Rocío Marochi, junto al creador de contenido Jero Freixa y a la directora ejecutiva María SansotHaciendo Camino
La embajadora de Irlanda, Olive Maria Hempestall, junto a su esposo, Seamus Richard Hempestall en el XVII Encuentro Anual de Haciendo Camino
La embajadora de Irlanda, Olive Maria Hempestall, junto a su esposo, Seamus Richard Hempestall en el XVII Encuentro Anual de Haciendo CaminoHaciendo Camino
Todo lo recaudado será destinado a los Programas de Haciendo Camino, que buscan mejorar la calidad de vida de niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad social y romper el círculo de la pobreza
Todo lo recaudado será destinado a los Programas de Haciendo Camino, que buscan mejorar la calidad de vida de niños, niñas y familias en situación de vulnerabilidad social y romper el círculo de la pobrezaHaciendo Camino
Falvia Palmiero e Iván de Pineda estuvieron a cargo de la conducción del evento
Falvia Palmiero e Iván de Pineda estuvieron a cargo de la conducción del eventoHaciendo Camino
Entre los invitados, el desarrollador inmobiliario Beltrán Briones junto a Anita Lawson
Entre los invitados, el desarrollador inmobiliario Beltrán Briones junto a Anita LawsonHaciendo Camino
Flavia Palmiero en acción
Flavia Palmiero en acciónHaciendo Camino
En la noche solidaria, Rocío Marochi y Jero Freixas
En la noche solidaria, Rocío Marochi y Jero Freixas Haciendo Camino
Gran sorpresa de la noche, el show de Abel Pintos
Gran sorpresa de la noche, el show de Abel PintosHaciendo Camino
El cantante emocionó a los padrinos e invitados de Haciendo Camino
El cantante emocionó a los padrinos e invitados de Haciendo CaminoHaciendo Camino
En la velada solidaria, los asistentes recibieron cartas de cartas de agradecimiento de los chicos que asiste la fundación
En la velada solidaria, los asistentes recibieron cartas de cartas de agradecimiento de los chicos que asiste la fundaciónHaciendo Camino
Impulsoras de la noche de recaudación, Catalina Hornos junto a Rocio Marochi, María Sansot y Sara Fleming
Impulsoras de la noche de recaudación, Catalina Hornos junto a Rocio Marochi, María Sansot y Sara Fleming Haciendo Camino
La banda militar del Regimiento 1 de Patricios, "Tambor de Tacuarí"
La banda militar del Regimiento 1 de Patricios, "Tambor de Tacuarí"Haciendo Camino
A la noche de recaudación asistieron más de 900 invitados
A la noche de recaudación asistieron más de 900 invitadosHaciendo Camino
La mesa central, con Abel Pintos, las autoridades de la ONG y los conductores del evento
La mesa central, con Abel Pintos, las autoridades de la ONG y los conductores del eventoHaciendo Camino
Selfies en la mesa de Abel Pintos y Flavia Palmiero
Selfies en la mesa de Abel Pintos y Flavia PalmieroHaciendo Camino
Jero Freixas subió al escenario para rematar una camiseta de la Selección autografiada por Lionel Messi, Enzo Fernández y Julián Álvarez
Jero Freixas subió al escenario para rematar una camiseta de la Selección autografiada por Lionel Messi, Enzo Fernández y Julián ÁlvarezHaciendo Camino
El salón con todo listo para la gala 2026
El salón con todo listo para la gala 2026Haciendo Camino
Todo lo recaudado será destinado al hogar “Refugio Madre Teresa de Calcuta” en Añatuya, Santiago del Estero, que aloja a niños judicializados de entre 0 y 18 años que son separados de sus familias por situaciones de abuso o violencia
Todo lo recaudado será destinado al hogar “Refugio Madre Teresa de Calcuta” en Añatuya, Santiago del Estero, que aloja a niños judicializados de entre 0 y 18 años que son separados de sus familias por situaciones de abuso o violenciaHaciendo Camino
Por Paula Ikeda
Qué Sale
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Lifestyle
  1. Lo adoptó al verlo en la jaula de una veterinaria y la vida de ambos cambió
    1

    Lo adoptó al verlo en la jaula de una veterinaria y la vida de ambos cambió: “La muerte lo perseguía pero él era más rápido”

  2. José Puchol, veterinario: “Hoy los dueños están dispuestos a hacer lo que haga falta por su perro”
    2

    José Luis Puchol, veterinario: “Llegamos más lejos de lo lógico y los tutores están dispuestos a hacer lo que haga falta por su perro o gato”

  3. Tiene 21 años y trabajó como recolector de basura para pagarse la facultad: “Es un momento muy especial que no debe pasar desapercibido"
    3

    Tiene 21 años y trabajó como recolector de basura para pagarse la facultad: “Sin duda es un momento muy especial que no debe pasar desapercibido”

  4. Gisela Gilges, life coach: "Un amigo real no habita tu momento, habita tu vida"
    4

    Gisela Gilges, life coach: “Un amigo real no habita tu momento, habita tu vida”