José Luis Puchol, veterinario: “Llegamos más lejos de lo lógico y los tutores están dispuestos a hacer lo que haga falta por su perro o gato”

En muchos hogares de la Argentina, los perros y gatos se consideran parte del grupo familiar; hasta en muchas situaciones se opta por el cuidado de un animal por sobre el de un hijo. Esta tendencia también se repite en otras partes del mundo, como en España, donde el famoso veterinario José Luis Puchol explicó que cambiaron los conceptos sobre las mascotas respecto al siglo XX y que actualmente los dueños o tutores hacen lo que haga falta para salvarles la vida.

El experto es reconocido en su país por revolucionar el sector del cuidado de pequeños animales. Con una trayectoria de más de 40 años, relató en una entrevista con el canal de YouTube Rompiendo el Molde Podcast, su evolución desde sus inicios en una pequeña clínica hasta la creación y gestión de un gran hospital veterinario, donde actualmente lideran un equipo de 180 personas.

El veterinario español explicó que los seres humanos cambiaron su concepción de las mascotas y ahora invierten dinero en su bienestar (Fuente: Pexels)

En su repaso, el exitoso veterinario de 73 años observó cómo las mascotas ocupan en la actualidad un rol importante. Su foco fue la transformación en la relación entre los veterinarios y los dueños y cómo la mentalidad cambió radicalmente.

“Ahora al propietario se le dice tutor. Una respuesta que te encontrabas con frecuencia cuando proponías hacer un tratamiento engorroso y caro… era: ‘Uf, por ese precio me compro tres perros’. Era una barrera difícil de saltar, pero hoy en día eso desapareció. Llegamos más lejos de lo lógico y los tutores están dispuestos a hacer lo que haga falta por su perro o gato”, describió.

Pese a la modificación en la visión de los animales domésticos y el trato por parte de los dueños, el especialista señaló que el rubro también dejó de mostrarse como un mero servicio asistencial. Indicó que se valora su esfuerzo y conocimiento: “Una de las cosas que quizás sería interesante que saliera de aquí en la cabeza de la gente es que realmente una clínica veterinaria es una empresa. Si tenés dos o tres empleados, no deja de ser una empresa pequeña y, si no lo manejás como tal, el futuro que te dará no será bueno”.

Uno de los gestos que valoró Puchol es que la vida animal se considera importante. “Antiguamente, si me daba problemas mi perro o gato, me lo quitaba del medio; si me costaba caro, me lo quitaba del medio porque por ese dinero compraba tres. Hoy en día eso no es así”, sostuvo.

“Nuestro objetivo en el hospital es cuidar animales. Esta es nuestra misión. Tenemos que hacer todo lo posible por atender lo mejor posible a esos pacientes. Pero, la medicina no es matemática. Dos y dos son más o menos cuatro, pero a veces son un poco menos y a veces es un poco más”, remarcó Puchol.

Hacia el cierre de la entrevista, el experto celebró los avances de la disciplina, combinada con el acceso a tecnología de punta (como diagnóstico por imagen, resonancias y especialistas en diversas áreas), en la actualidad permite realizar procedimientos que antes eran impensables, elevando el estándar de la medicina veterinaria a un nivel similar al de la medicina humana.

Gracias a ello, la evolución permite salvar miles de vidas, aunque también presenta nuevos desafíos, como la gestión de expectativas en situaciones donde, a pesar de los grandes esfuerzos y recursos, la medicina no puede evitar el desenlace final del animal.